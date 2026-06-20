Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»

·16·Спорт
Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ яримҳимоячиси ва айни пайтда «Бунёдкор» клуби бош мураббийи сифатида фаолият юритаётган Илёс Зейтуллаев миллий жамоамизнинг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи 1-турида Колумбияга қарши ўтказган дебют ўйини (1:3) борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Илёс Зейтуллаевнинг «Metaratings.ru» нашрига берган интервьюсидан:

«Файзуллаев гол урганидан кейин Ўзбекистон ўз ўйинини топгандек бўлди. Жамоа уйғонди, ҳужумкор ўйин кўрсатишга интилди. Бундай даражадаги учрашувларда ғалаба қозониш учун каттароқ халқаро тажриба жуда муҳим. Ҳозир Ўзбекистон айнан шу тажрибани тўплаяпти. Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди ва бошқа рақибларига ҳам осонликча имконият бермайди».

Мутахассис фикридан 3 та муҳим хулоса

Зейтуллаев вакилларимизнинг мағлубияти фонида қуйидаги ижобий омилларни алоҳида ажратиб кўрсатди:

  • Голнинг руҳий таъсири: Аббосбек Файзуллаевнинг бош билан урган голи нафақат тарихга кирди, балки майдондаги футболчиларимизга руҳий эркинлик берди. Голдан сўнг жамоа катта саҳнадаги ҳаяжонни енгиб, ўз ўйинини кўрсата бошлади.

  • Энг қимматли омил — Халқаро тажриба: Мундиал — бу мутлақо бошқа даража ва кучли босим майдони. Тажрибали собиқ легионеримизнинг фикрича, вакилларимиз айни пайтда келажак учун энг керакли бўлган «катта турнирлар ҳавоси»ни бевосита жанг майдонида тўплашмоқда.

  • Рақибларга жиддий сигнал: Ўзбекистон терма жамоаси дебютант бўлишига қарамай, Жаҳон чемпионатининг доимий иштирокчиси ва грандларидан бири бўлган Колумбия мудофаасини жиддий терлашга мажбур қилди. Бу эса гуруҳдаги қолган рақиблар учун осон ўлжа бўлмаслигимиздан далолатдир.

Эслатиб ўтамиз, «К» гуруҳида вакилларимизни олдинда яна иккита жиддий имтиҳон кутмоқда: 23 июнь куни Португалия, 27 июнда эса ДР Конго терма жамоаларига қарши баҳслар бўлиб ўтади. Миллий жамоамизга бўлажак ўйинларда омад ёр бўлишини тилаймиз!

Илёс ЗейтуллаевЎзбекистонКолумбияБунёдкорПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалариТомас Тухел Букайо Сака борасида таваккал қилмоқчи эмас: Гана билан ўйин режалариБугун, 18:59Жазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритдиЖазоир Аргентина билан ўйиндаги ҳакамлик устидан ФИФАга шикоят киритдиБугун, 18:50Лидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчиЛидс Юнайтед Германия терма жамоасининг собиқ юлдузи Жулиан Брандтни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:37Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»Рубен Диаш: «Тезкор голдан кейин бўшашдик ва тартибни йўқотдик»Бугун, 18:01Акинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиАкинфеев Файзуллаевни ЖЧ-2026 даги тарихий голи билан табрикладиБугун, 17:07«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсади«Фенербаҳче»дан трансфер бомбаси: Элдор Истанбул грандининг бош мақсадиБугун, 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди