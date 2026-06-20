Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ яримҳимоячиси ва айни пайтда «Бунёдкор» клуби бош мураббийи сифатида фаолият юритаётган Илёс Зейтуллаев миллий жамоамизнинг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи 1-турида Колумбияга қарши ўтказган дебют ўйини (1:3) борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Илёс Зейтуллаевнинг «Metaratings.ru» нашрига берган интервьюсидан:
«Файзуллаев гол урганидан кейин Ўзбекистон ўз ўйинини топгандек бўлди. Жамоа уйғонди, ҳужумкор ўйин кўрсатишга интилди. Бундай даражадаги учрашувларда ғалаба қозониш учун каттароқ халқаро тажриба жуда муҳим. Ҳозир Ўзбекистон айнан шу тажрибани тўплаяпти. Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди ва бошқа рақибларига ҳам осонликча имконият бермайди».
Мутахассис фикридан 3 та муҳим хулоса
Зейтуллаев вакилларимизнинг мағлубияти фонида қуйидаги ижобий омилларни алоҳида ажратиб кўрсатди:
Голнинг руҳий таъсири: Аббосбек Файзуллаевнинг бош билан урган голи нафақат тарихга кирди, балки майдондаги футболчиларимизга руҳий эркинлик берди. Голдан сўнг жамоа катта саҳнадаги ҳаяжонни енгиб, ўз ўйинини кўрсата бошлади.
Энг қимматли омил — Халқаро тажриба: Мундиал — бу мутлақо бошқа даража ва кучли босим майдони. Тажрибали собиқ легионеримизнинг фикрича, вакилларимиз айни пайтда келажак учун энг керакли бўлган «катта турнирлар ҳавоси»ни бевосита жанг майдонида тўплашмоқда.
Рақибларга жиддий сигнал: Ўзбекистон терма жамоаси дебютант бўлишига қарамай, Жаҳон чемпионатининг доимий иштирокчиси ва грандларидан бири бўлган Колумбия мудофаасини жиддий терлашга мажбур қилди. Бу эса гуруҳдаги қолган рақиблар учун осон ўлжа бўлмаслигимиздан далолатдир.
Эслатиб ўтамиз, «К» гуруҳида вакилларимизни олдинда яна иккита жиддий имтиҳон кутмоқда: 23 июнь куни Португалия, 27 июнда эса ДР Конго терма жамоаларига қарши баҳслар бўлиб ўтади. Миллий жамоамизга бўлажак ўйинларда омад ёр бўлишини тилаймиз!
…