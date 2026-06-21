Тунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашди

·0·Спорт
Тунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашди

Тунис миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида Япониядан йирик ҳисобда мағлубият қабул қилиб олди. 0:4 ҳисобидаги ушбу омадсизлик африкаликларни плей-офф босқичига чиқиш учун мавжуд бўлган барча, ҳатто назарий имкониятлардан ҳам маҳрум этди.

Мураббий алмашиши ҳам натижа бермади

Тунис жамоаси учун ушбу мундиал дастлабки кунларданёқ омадсиз бошланди. Таркибдаги ички ўзгаришлар ҳам вазиятни ўнглай олмади:

  • Биринчи турда Швеция терма жамоасига қарши баҳсда 1:5 ҳисобида йирик мағлубият қайд этилди.

  • Ушбу муваффақиятсизликдан сўнг жамоа бош мураббийи зудлик билан алмаштирилди.

  • Иккинчи турда янги мураббий қўл остида майдонга чиққан жамоа Японияга 0:4 ҳисобида имкониятни бой берди ва барибир очко қўлга кирита олмади.

F гуруҳидаги жорий вазият

Икки тур якунларига кўра F гуруҳидаги кучлар нисбати қуйидагича кўриниш олган:

Терма жамоа

Ўйин

Очко

Тўплар нисбати

Кўрсаткич

Нидерландия

2

4

7:3

Гуруҳ пешқадами

Япония

2

4

6:2

Гуруҳ пешқадами

Швеция

2

3

6:6

Учинчи ўринда

Тунис

2

0

1:9

Сўнгги ўринда (мусобақадан чиқди)

Сўнгги турдаги рақиб — Нидерландия

Гуруҳ босқичининг сўнгги учинчи турида Тунис терма жамоаси гуруҳ пешқадамларидан бири бўлган Нидерландияга қарши майдонга тушади.

"Оловранглилар" бунгача Япония билан жанговар 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган ва Швецияни 5:1 ҳисобида тор-мор этган эди. Тунис учун бўлажак ушбу учрашув турнирдаги нуфузини сақлаб қолиш ва мусобақа билан чиройли хайрлашиш вазифасини бажаради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этдиЯпония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 12:08Профессионал бокс: Руслан Абдуллаев Куба вакилини нокаутга учратдиПрофессионал бокс: Руслан Абдуллаев Куба вакилини нокаутга учратдиБугун, 11:59Виллиам Салиба Чемпионлар лигасидаги мағлубият ва PSJ футболчиларининг ҳазиллари ҳақидаВиллиам Салиба Чемпионлар лигасидаги мағлубият ва PSJ футболчиларининг ҳазиллари ҳақидаБугун, 11:57Абдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэльАбдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэльБугун, 11:40World Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритдиWorld Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритдиБугун, 11:27Трансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиТрансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди