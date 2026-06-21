Тунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашди
Тунис миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида Япониядан йирик ҳисобда мағлубият қабул қилиб олди. 0:4 ҳисобидаги ушбу омадсизлик африкаликларни плей-офф босқичига чиқиш учун мавжуд бўлган барча, ҳатто назарий имкониятлардан ҳам маҳрум этди.
Мураббий алмашиши ҳам натижа бермади
Тунис жамоаси учун ушбу мундиал дастлабки кунларданёқ омадсиз бошланди. Таркибдаги ички ўзгаришлар ҳам вазиятни ўнглай олмади:
Биринчи турда Швеция терма жамоасига қарши баҳсда 1:5 ҳисобида йирик мағлубият қайд этилди.
Ушбу муваффақиятсизликдан сўнг жамоа бош мураббийи зудлик билан алмаштирилди.
Иккинчи турда янги мураббий қўл остида майдонга чиққан жамоа Японияга 0:4 ҳисобида имкониятни бой берди ва барибир очко қўлга кирита олмади.
F гуруҳидаги жорий вазият
Икки тур якунларига кўра F гуруҳидаги кучлар нисбати қуйидагича кўриниш олган:
Терма жамоа
Ўйин
Очко
Тўплар нисбати
Кўрсаткич
Нидерландия
2
4
7:3
Гуруҳ пешқадами
Япония
2
4
6:2
Гуруҳ пешқадами
Швеция
2
3
6:6
Учинчи ўринда
Тунис
2
0
1:9
Сўнгги ўринда (мусобақадан чиқди)
Сўнгги турдаги рақиб — Нидерландия
Гуруҳ босқичининг сўнгги учинчи турида Тунис терма жамоаси гуруҳ пешқадамларидан бири бўлган Нидерландияга қарши майдонга тушади.
"Оловранглилар" бунгача Япония билан жанговар 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган ва Швецияни 5:1 ҳисобида тор-мор этган эди. Тунис учун бўлажак ушбу учрашув турнирдаги нуфузини сақлаб қолиш ва мусобақа билан чиройли хайрлашиш вазифасини бажаради.
…