Ашлей Коул учун Италия саргузашти якунланди: Собиқ юлдуз истеъфога чиқарилмоқда
Англия терма жамоаси, Арсенал ҳамда Челси клубларининг афсонавий ҳимоячиси Ашлей Коул Италиядаги дебют мураббийлик фаолиятида кутилмаган муваффақиятсизликка учради. Италия Б серияси вакили Чезена жамоасини бошқариб келаётган мутахассис бор-йўғи саккизта ўйиндан сўнг ўз лавозимини тарк этишга яқин турибди. Бу ҳақда нуфузли Ла Gazzetta делло Sport нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, 45 ёшли инглиз мутахассисининг қисқа муддатли шартномаси 30-июн куни ўз ниҳоясига етади ва клуб раҳбарияти уни узайтирмасликка қарор қилган. Коул жамоа тепасига март ойида Мичеле Мигнани ўрнига келган эди, бироқ унинг бошқаруви остида Чезена плей-офф йўлланмасидан маҳрум бўлиб, мавсумни 11-ўринда якунлади.
Мухлислар қаршилиги ва омадсиз натижаларАшлей Коул Италияга келган илк куниданоқ маҳаллий мухлислар томонидан совуқ кутиб олинди. Мигнанининг истеъфоси ишқибозлар орасида норозилик уйғотган бир пайтда, тажрибасиз инглизнинг тайинланиши вазиятни янада оғирлаштирди. Ҳатто стадионда "Ашлей Коул? Йўқ, раҳмат" деган маънодаги танқидий баннерлар пайдо бўлди. Goal.com нашрининг ёзишича, Коулнинг тайинланиши кўпроқ клуб хўжайинларидан бири Мике Мелбй билан бўлган шахсий алоқаларга таянган эди.
Статистика ҳам Коулнинг фойдасига эмас: у бошқарган 8 та учрашувда жамоа бор-йўғи бир маротаба ғалаба қозонди. Учта дуранг ва тўртта мағлубият қайд этилгани раҳбариятнинг сабр косасини тўлдирди. Дастлаб шартномани узайтириш ҳақида гап-сўзлар бўлган бўлса-да, кийиниш хонасидаги муҳит ва оммавий босим бу режаларни бутунлай йўққа чиқарди.
Янги мураббий қидирувиАйни дамда Чезена спорт директори Андреа Мансини жамоа учун муносиб номзод қидириш билан банд. Клуб бош директори Коррадо Ди Таранто мураббий танлашда шошма-шошарликка йўл қўйилмаслигини ва ҳар бир номзод синчиклаб ўрганилаётганини таъкидлади. Номзодлар орасида Италия қуйи дивизионларида тажрибага эга бўлган Эмануеле Троисе ва Штефано Векчи каби мутахассислар бор.
Ашлей Коул учун эса бу муваффақиятсиз тажриба унинг мураббийлик обрўсига жиддий зарба бўлди. Челси афсонаси энди яна ёрдамчи мураббий сифатида фаолият юритиб, ўз малакасини ошириши ёки бошқа лигаларда ўзини синаб кўриши кутилмоқда. Италия футболи муҳити унинг дебюти учун ўта мураккаблик қилди.
…