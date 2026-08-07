Перес хатоси ва Моуринио шокда: Родрининг "Реал"га ўтиши нега барбод бўлди?
Родрининг "Реал Мадрид"га трансфери деярли 100 фоизга тайёр бўлганига қарамай, Хуни Калафат тавсияси билан Флорентино Перес нархни пасайтиришни талаб қилгани келишувнинг барбод бўлишига сабаб бўлди. "Манчестер Сити" бу талабни рад этиб, Родрини бошқа клубларга таклиф қила бошлади, футболчи эса узоқ кутишдан чарчади.
Испаниялик таниқли журналист Серхио Валентин "Манчестер Сити" яримҳимоячиси Родрининг "Реал Мадрид"га кутилган трансфери нега тўхтаб қолгани ва курашга "Барселона" қандай қўшилгани ҳақида сенсацион тафсилотларни ошкор қилди.
Журналистнинг таъкидлашича, келишув деярли 100 фоизга тайёр эди: Родри "Мадрид"га ўтишга тўлиқ рози бўлган ва "Манчестер Сити" билан трансфернинг барча бандлари келишиб олинган эди. Аммо Мадрид клуби раҳбариятининг кутилмаган юриши ҳамма нарсани ағдар-тўнтар қилиб юборди.
Хуни Калафатнинг аралашуви ва Переснинг қарори
Жараённинг энг қизиган палласида "Реал"нинг бош скаути Хуни Калафат ишга аралашиб, Флорентино Пересни трансфер нархини янада пасайтириш мумкинлигига ишонтиради. Перес скаутнинг фикрига қулоқ тутиб, музокараларни вақтинча музлатиб қўяди.
"Реал" нархни туширишга уринганда, "Манчестер Сити" бу таклифни кескин рад этади ва Родрини трансфер бозорида бошқа клубларга таклиф қила бошлайди.
"Родри фақат 'Реал'га ўтишни хоҳлашини айтди. Аммо Флорентино Перес қатъий позицияда қолди: ё нарх пасаяди, ёки трансфер амалга ошмайди. Охир-оқибат футболчи бесамар кутишдан чарчади. Жорже Мендеш бу ҳақда Жозе Моуриниога хабар берганида, мураббий карахт аҳволга тушди", — деб ёзади Серхио Валентин.
"Барселона", Флик ва Декунинг яширин юриши
Вазият мураккаблашганидан унумли фойдаланган "Барселона" спорт директори Деку уч кун олдин Родри билан бевосита мулоқотга киришади.
Маълумотларга кўра, футболчини кўк-анорранглилар лагерига ўтишга ишонтиришда қуйидаги омиллар асосий роль ўйнади:
Ҳанс-Дитер Фликнинг шахсан ўзи футболчи билан боғланиб, жамоадаги тактик ролини тушунтиргани;
"Барселона"да тўп тепаётган Испания терма жамоасидаги шерикларининг Родрини Каталонияга таклиф қилгани.
Натижада, "Манчестер Сити" трансфер пойгасида яна бир қудратли даъвогарни пайдо қилишга эришди ва энг муҳими — Родрининг ўзи ҳам "Барселона" вариантига жиддий қизиқиб қолди.
"Реал"да трансфер сиёсати инқирозими?
Журналист Серхио Валентин Мадрид клубидаги ички муҳитни кескин танқид остига олди:
" 'Реал' — бу трансатлантик лайнер, аммо унинг бошқарув тизимида жиддий ёриқлар бор. Мадридликларда режалаштириш ва трансфер сиёсатида анчадан бери муаммолар мавжуд. Энделикда улар нафақат кўпроқ пул тўлашлари, балки аранг йўқотилган Родрининг ишончини қайта қозонишлари керак бўлади. Моуринио эса марказий яримҳимоячи олишни жуда хоҳлаган эди ва бу вазиятдан шокда", — дейди инсайдер.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…