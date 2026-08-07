Перес хатоси ва Моуринио шокда: Родрининг "Реал"га ўтиши нега барбод бўлди?

·95·Спорт
Перес хатоси ва Моуринио шокда: Родрининг "Реал"га ўтиши нега барбод бўлди?
Қисқача

Родрининг "Реал Мадрид"га трансфери деярли 100 фоизга тайёр бўлганига қарамай, Хуни Калафат тавсияси билан Флорентино Перес нархни пасайтиришни талаб қилгани келишувнинг барбод бўлишига сабаб бўлди. "Манчестер Сити" бу талабни рад этиб, Родрини бошқа клубларга таклиф қила бошлади, футболчи эса узоқ кутишдан чарчади.

Испаниялик таниқли журналист Серхио Валентин "Манчестер Сити" яримҳимоячиси Родрининг "Реал Мадрид"га кутилган трансфери нега тўхтаб қолгани ва курашга "Барселона" қандай қўшилгани ҳақида сенсацион тафсилотларни ошкор қилди.

Журналистнинг таъкидлашича, келишув деярли 100 фоизга тайёр эди: Родри "Мадрид"га ўтишга тўлиқ рози бўлган ва "Манчестер Сити" билан трансфернинг барча бандлари келишиб олинган эди. Аммо Мадрид клуби раҳбариятининг кутилмаган юриши ҳамма нарсани ағдар-тўнтар қилиб юборди.

Хуни Калафатнинг аралашуви ва Переснинг қарори

Жараённинг энг қизиган палласида "Реал"нинг бош скаути Хуни Калафат ишга аралашиб, Флорентино Пересни трансфер нархини янада пасайтириш мумкинлигига ишонтиради. Перес скаутнинг фикрига қулоқ тутиб, музокараларни вақтинча музлатиб қўяди.

"Реал" нархни туширишга уринганда, "Манчестер Сити" бу таклифни кескин рад этади ва Родрини трансфер бозорида бошқа клубларга таклиф қила бошлайди.

"Родри фақат 'Реал'га ўтишни хоҳлашини айтди. Аммо Флорентино Перес қатъий позицияда қолди: ё нарх пасаяди, ёки трансфер амалга ошмайди. Охир-оқибат футболчи бесамар кутишдан чарчади. Жорже Мендеш бу ҳақда Жозе Моуриниога хабар берганида, мураббий карахт аҳволга тушди", — деб ёзади Серхио Валентин.

"Барселона", Флик ва Декунинг яширин юриши

Вазият мураккаблашганидан унумли фойдаланган "Барселона" спорт директори Деку уч кун олдин Родри билан бевосита мулоқотга киришади.

Маълумотларга кўра, футболчини кўк-анорранглилар лагерига ўтишга ишонтиришда қуйидаги омиллар асосий роль ўйнади:

  • Ҳанс-Дитер Фликнинг шахсан ўзи футболчи билан боғланиб, жамоадаги тактик ролини тушунтиргани;

  • "Барселона"да тўп тепаётган Испания терма жамоасидаги шерикларининг Родрини Каталонияга таклиф қилгани.

Натижада, "Манчестер Сити" трансфер пойгасида яна бир қудратли даъвогарни пайдо қилишга эришди ва энг муҳими — Родрининг ўзи ҳам "Барселона" вариантига жиддий қизиқиб қолди.

"Реал"да трансфер сиёсати инқирозими?

Журналист Серхио Валентин Мадрид клубидаги ички муҳитни кескин танқид остига олди:

" 'Реал' — бу трансатлантик лайнер, аммо унинг бошқарув тизимида жиддий ёриқлар бор. Мадридликларда режалаштириш ва трансфер сиёсатида анчадан бери муаммолар мавжуд. Энделикда улар нафақат кўпроқ пул тўлашлари, балки аранг йўқотилган Родрининг ишончини қайта қозонишлари керак бўлади. Моуринио эса марказий яримҳимоячи олишни жуда хоҳлаган эди ва бу вазиятдан шокда", — дейди инсайдер.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

РодриРеал МадридМанчестер СитиБарселонаФлорентино Перес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)