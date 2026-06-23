Неймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқда

·42·Спорт
Неймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқда

Бразилия терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари Неймар узоқ танаффусдан сўнг сафга қайтди. Дунё футболи жамоатчилиги айни дамда унинг жисмоний ҳолати ва терма жамоага қанчалик ёрдам бера олиши ҳақида қизғин баҳс-мунозараларга киришган. Бразилиялик юлдуз Жахон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида Шотландияга қарши ўйинда иштирок этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Неймар жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлган ва Шимолий Америкадаги дастлабки икки ўйинни ўтказиб юборганидан сўнг машғулотларга қайтган. Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти уни Маямидаги муҳим учрашув учун қайдномага киритиши ва тажрибали ҳужумчи ўйинни захира ўриндиғида бошлаши тахмин қилинмоқда. Бразилия учун ушбу учрашув "К" гуруҳида пешқадамликни сақлаб қолиш учун жуда муҳим ҳисобланади.

Сиёсий зиддиятлар ва танқидлар остидаги қайтиш

Неймарнинг сафга қайтиши фақат спорт доираларида эмас, балки сиёсий майдонда ҳам шов-шувларга сабаб бўлди. Бразилия президенти Луиз Инасио Лула да Силва яқинда Бело Ҳоризонтедаги тадбирда Неймарни "масофадан ишлайдиган футболчи" деб атаб, унинг жисмоний ҳолати устидан ҳазиллашди. Бу каби танқидлар футболчининг собиқ президент Жаир Болсонаро билан яқин алоқада эканлиги билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

Бироқ, сиёсий қарашларидан қатъи назар, кўплаб бразилиялик мухлислар Шотландияга қарши баҳсда Неймарнинг тажрибасига таянмоқда. Жамоа ярим ҳимоячиси Лукас Пақуета ҳам Неймарнинг қайтиши жамоа ичидаги муҳитга ижобий таъсир қилганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Неймар бу либосда улкан тарих яратган ва унинг борлиги ёш футболчилар учун катта мотивация манбаи ҳисобланади.

Статистика ва шубҳалар

Шунга қарамай, мутахассислар Неймарнинг ҳозирги спорт формаси борасида шубҳа билдирмоқдалар. Фактларга таянадиган бўлсак, Неймар 2023-йил 18-октябрдаги Уругвайга қарши ўйиндан бери профессионал даражада жуда кам майдонга тушди. Сўнгги давр мобайнида у бор-йўғи 45 та ўйинда қатнашиб, 17 та гол уришга муваффақ бўлган, холос.

Ушбу статистик кўрсаткичлар унинг терма жамоага чақирилиши кўпроқ ўтмишдаги хизматлари эвазига бўлган деган фикрларни уйғотмоқда. Аммо Неймар каби даражадаги футболчилар битта вазиятда ўйин тақдирини ҳал қила олиш қобилиятига эга. Бразилия терма жамоаси Шотландия устидан ишончли ғалаба қозониши ва гуруҳда биринчи ўринни нақд қилиши учун Неймарнинг майдонга тушиши психологик устунлик бериши мумкин.

Ҳозирда барча нигоҳлар Маямига қаратилган. Неймар ўзининг тўртинчи Жаҳон чемпионатида ҳақиқий қаҳрамонга айлана оладими ёки у шунчаки жисмоний тайёргарлиги паст бўлган фахрий футболчи сифатида қоладими, буни яқин соатлардаги учрашув кўрсатиб беради.

НеймарБразилияЖаҳон ЧемпионатиКарло АнселоттиФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганПортугалиялик футбол агенти: Роналду ҳали энг яхши формасига кирмаганБугун, 16:35Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиКриштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот бердиБугун, 16:31Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Валерий Кечинов: «Ўзбекистон Португалиянинг асабини анча синаб кўради»Бугун, 16:20Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Виктор Вацко: «Португалия Ўзбекистонни йирик ҳисобда мағлуб этади»Бугун, 16:16Арсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритдиАрсенал трансфер бозорида ғалаба қозонди: Лондонликлар Лестер иқтидорини қўлга киритдиБугун, 16:11Барбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБарбоза: Ўзбекистон Конго ДРдан кучлироқ, Португалияни жуда қийин ўйин кутмоқдаБугун, 16:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...