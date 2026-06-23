Неймар термага қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқда
Бразилия терма жамоасининг барча даврлардаги энг яхши тўпурари Неймар узоқ танаффусдан сўнг сафга қайтди. Дунё футболи жамоатчилиги айни дамда унинг жисмоний ҳолати ва терма жамоага қанчалик ёрдам бера олиши ҳақида қизғин баҳс-мунозараларга киришган. Бразилиялик юлдуз Жахон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳсида Шотландияга қарши ўйинда иштирок этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Неймар жароҳатидан тўлиқ фориғ бўлган ва Шимолий Америкадаги дастлабки икки ўйинни ўтказиб юборганидан сўнг машғулотларга қайтган. Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти уни Маямидаги муҳим учрашув учун қайдномага киритиши ва тажрибали ҳужумчи ўйинни захира ўриндиғида бошлаши тахмин қилинмоқда. Бразилия учун ушбу учрашув "К" гуруҳида пешқадамликни сақлаб қолиш учун жуда муҳим ҳисобланади.
Сиёсий зиддиятлар ва танқидлар остидаги қайтишНеймарнинг сафга қайтиши фақат спорт доираларида эмас, балки сиёсий майдонда ҳам шов-шувларга сабаб бўлди. Бразилия президенти Луиз Инасио Лула да Силва яқинда Бело Ҳоризонтедаги тадбирда Неймарни "масофадан ишлайдиган футболчи" деб атаб, унинг жисмоний ҳолати устидан ҳазиллашди. Бу каби танқидлар футболчининг собиқ президент Жаир Болсонаро билан яқин алоқада эканлиги билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.
Бироқ, сиёсий қарашларидан қатъи назар, кўплаб бразилиялик мухлислар Шотландияга қарши баҳсда Неймарнинг тажрибасига таянмоқда. Жамоа ярим ҳимоячиси Лукас Пақуета ҳам Неймарнинг қайтиши жамоа ичидаги муҳитга ижобий таъсир қилганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Неймар бу либосда улкан тарих яратган ва унинг борлиги ёш футболчилар учун катта мотивация манбаи ҳисобланади.
Статистика ва шубҳаларШунга қарамай, мутахассислар Неймарнинг ҳозирги спорт формаси борасида шубҳа билдирмоқдалар. Фактларга таянадиган бўлсак, Неймар 2023-йил 18-октябрдаги Уругвайга қарши ўйиндан бери профессионал даражада жуда кам майдонга тушди. Сўнгги давр мобайнида у бор-йўғи 45 та ўйинда қатнашиб, 17 та гол уришга муваффақ бўлган, холос.
Ушбу статистик кўрсаткичлар унинг терма жамоага чақирилиши кўпроқ ўтмишдаги хизматлари эвазига бўлган деган фикрларни уйғотмоқда. Аммо Неймар каби даражадаги футболчилар битта вазиятда ўйин тақдирини ҳал қила олиш қобилиятига эга. Бразилия терма жамоаси Шотландия устидан ишончли ғалаба қозониши ва гуруҳда биринчи ўринни нақд қилиши учун Неймарнинг майдонга тушиши психологик устунлик бериши мумкин.
Ҳозирда барча нигоҳлар Маямига қаратилган. Неймар ўзининг тўртинчи Жаҳон чемпионатида ҳақиқий қаҳрамонга айлана оладими ёки у шунчаки жисмоний тайёргарлиги паст бўлган фахрий футболчи сифатида қоладими, буни яқин соатлардаги учрашув кўрсатиб беради.
…