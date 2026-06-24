Жуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирди

·77·Спорт
Жуд Беллингем Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ва янги трансферлар ҳақида гапирди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем жамоанинг янги бош мураббийи этиб Жозе Моуриньюнинг тайинланиши ҳамда клубнинг ёзги трансфер бозоридаги фаоллиги борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Айни дамда 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Англия терма жамоаси сафида иштирок этаётган ёш юлдуз, клубдаги ўзгаришларни ижобий баҳолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англиянинг Гана терма жамоасига қарши кечган нурсиз дурангидан (0:0) сўнг, Беллингэм журналистлар билан суҳбатда Мадриддаги келажагига тўхталиб ўтди. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчи "Махсус" лақабли мураббийнинг Сантяго Бернабеуга қайтишидан ниҳоятда мамнун эканини яширмаган.

"Моуринью — юқори савиядаги мутахассис. Унинг тайинловидан жуда хурсандман", — дея таъкидлади 22 ёшли ярим ҳимоячи. Маълумотларга кўра, Жозе Моуриньюга Мадрид клубида трансферлар масаласида кенг ваколатлар берилган ва у аллақачон таркибни кучайтиришга киришган.

Янги трансферлар ва тажрибали ижрочилар

Реал Мадрид жорий ёзги трансфер ойнасида ўзининг узоқ муддатли ёшартириш лойиҳасидан бироз чекиниб, кўпроқ тажрибали ва шаклланган юлдузларни жалб қилишга эътибор қаратмоқда. Клуб аллақачон бир қатор шов-шувли келишувларни амалга оширишга улгурди.

  • Марк Кукурелла (ҳимоячи);
  • Бернардо Силва (ярим ҳимоячи);
  • Ибраима Конате (ҳимоячи).
Беллингэмнинг сўзларига кўра, янги келган футболчилар жамоа кийиниш хонасидаги муҳитни ва рақобатни сезиларли даражада ўзгартиради. "Биз ажойиб трансферларни амалга оширдик. Кўплаб сифатли ва тажрибали ўйинчилар келди. Улар билан бирга ишлашдан бахтиёр бўламан. Ҳозир бор эътиборим Англия терма жамоасида, лекин клубдаги янгиликларни кузатиб боряпман", — дейди футболчи.

Жаҳон чемпионатидаги ўйин ҳақида гапирар экан, Беллингэм Гана билан баҳсда "Учрашувнинг энг яхши футболчиси" деб топилганига қарамай, бу совринни рақиб ҳимоячиларидан бирига бериш адолатли бўлишини айтди. У ўз ўйинидан тўлиқ қониқмаганини ва рақибнинг мустаҳкам ҳимоясини ёриб ўтиш қийин бўлганини тан олди.

Шунингдек, суҳбат давомида у жамоадоши Килиан Мбаппе ҳақида ҳам қисқача тўхталиб, франциялик ҳужумчининг турнирдаги формасини "Аъло даражада" деб таърифлади. Моуриньюнинг келиши ва янги юлдузлар билан тўлдирилган Реал Мадрид келаси мавсумда нафақат Испания, балки Чемпионлар лигасида ҳам асосий фаворитга айланиши кутилмоқда.

Реал МадридЖозе МоуриньюЖуд БеллингемТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кузнецов Ўзбекистоннинг ўйинини танқид қилди ва Роналду ўзидан кетди дедиКузнецов Ўзбекистоннинг ўйинини танқид қилди ва Роналду ўзидан кетди дедиБугун, 18:07Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Ғаниевнинг «шедевр» голи ва VAR алами — вазият аслида қандай эди? (видео)Бугун, 17:58Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиш имкониятини рад этмадиЛионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиш имкониятини рад этмадиБугун, 17:54Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Миллий терма жамоамизнинг омадсизлигига 3 та асосий сабаб...Бугун, 17:33Кукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтдиКукурельянинг рафиқаси ўлим билан таҳдид қилинаётганини айтдиБугун, 17:22ЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиЖЧ-2026да ҳал қилувчи учинчи тур баҳслари бошланадиБугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...