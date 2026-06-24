Гарри Кейн Гана билан ўйиндаги омадсизлик сабабини айтди: Англия сардори танқидлар марказида
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи доирасида Ганага қарши кечган нурсиз дурангдан (0-0) сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Жамоанинг асосий тўпурари ушбу баҳсда рақиб ҳимоячилари томонидан бутунлай зарарсизлантирилганини ва ғалаба тўпини киритиш учун берилган олтин имкониятдан фойдалана олмаганини очиқ тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гана терма жамоаси бош мураббийи Карлос Қуеироз томонидан танланган ўта зич ҳимоявий тактика инглизларнинг ҳужумкор салоҳиятини йўққа чиқарди. Биринчи турда Хорватия устидан қозонилган йирик 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, мухлислар "Уч шерлар"дан яна бир сермаҳсул ўйин кутишган эди. Бироқ, Кейн бутун учрашув давомида рақиб жарима майдончаси ичида бор-йўғи уч марта тўпга тегишга муваффақ бўлди, холос.
Тактик тузоқ ва Томас Партейнинг ролиГарри Кейннинг сўзларига кўра, Гана ярим ҳимоячиси Томас Партей унга нисбатан индивидуал тарзда бириктирилган ва бу ҳужумчининг эркин ҳаракатланишига йўл қўймаган. Goal.com нашри хабарига кўра, Англия сардори майдон марказига тушиб, ҳужумларни ташкил қилишда иштирок этиш имкониятидан маҳрум бўлган.
"Деярли бутун ўйин давомида Партей мени таъқиб қилиб юрди. Чуқурроққа тушиб, кейин кутилмаганда жарима майдончасига кириб бориш учун бўш жой топа олмадим. Рақиб жарима майдончаси ичини жуда тартибли ҳимоя қилди. Биз кўплаб узатмаларни амалга оширдик, аммо тўпга биринчи бўлиб етиб боришнинг имкони бўлмади", — дея тушунтирди тажрибали ҳужумчи.
Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Англияда ғалабани илиб кетиш учун ажойиб имконият юзага келган эди. Нико ЎРеиллйнинг зарбаси тўсиндан қайтгач, тўп Кейнга келиб тушди, бироқ у қулай вазиятдан фойдалана олмади. Ҳужумчи бу вазиятни профессионал даражада қабул қилиб, бундай ҳолатлар футболда учраб туришини таъкидлади.
"Мен шунчаки шундай имконият тушишини кутган эдим. Ҳужумчи сифатида баъзан тўп кутилмаган томонга сакрашини пойлашга мажбур бўласиз. Тўпни дарвозага аниқ йўналтира олмадим, ваҳоланки, одатда бундай вазиятларда адашмасдим. Мен узоқ вақтдан бери ҳужумчиман ва ҳар доим ҳам ҳар бир зарба гол билан тугамаслигини яхши биламан", — деди Гарри Кейн.
Гарчи ушбу дуранг мухлисларни бироз ранжитган бўлса-да, Англия терма жамоаси гуруҳда ҳамон етакчи ўринлардан бирини эгаллаб турибди. Эндиликда жамоа бор эътиборини Панама билан бўладиган ҳал қилувчи баҳсга қаратади. Ушбу ўйиндаги ғалаба инглизларга Л гуруҳида биринчи ўринни нақд қилиш имконини беради.
…