Рома трансфер бозорида янги ҳужумчи изламоқда
Рома бош мураббий Гиан Пиеро Гасперини талаби билан ёзги трансфер ойнасида ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номзодларни изламоқда. Алежандро Гарначо Англия Премер-лигасида қолишни танлаб, Астон Вилла жамоасига ўтганидан сўнг, клуб Джейми Гиттенсни асосий муқобил вариант сифатида кўрмоқда.
Италиянинг Рома клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номзодларни кўриб чиқмоқда. Ла Gazzetta делло Sport ҳамда Туттомеркато нашрлари тарқатган хабарларга кўра, римликлар бош мураббий Гиан Пиеро Гасперини талабига биноан Челси сафида тўп сураётган ҳакам ва вингерларни ўрганиб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Рома дастлаб аргентиналик иқтидорли футболчи Алежандро Гарначо трансфери устида фаол ишлаган эди. Клуб футболчининг имзосини қўлга киритишда асосий даъвогар бўлиб турганди, бироқ вингер Италияга кўчиб ўтишдан бош тортиб, фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттиришни афзал кўрди ва Астон Вилла жамоасига ўтди.
Джейми Гиттенс асосий муқобил вариант сифатида кўрилмоқдаАлександро Гарначо трансфери барбод бўлганидан сўнг, Рома спорт директори Тонй ДЪАмико зудлик билан бошқа режага ўтди. Клуб Челсидеа асосий таркибга киришда қийналаётган инглиз ёшлар терма жамоаси аъзоси Джейми Гиттенсни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини қидирмоқда.
Ўтган ёзда Боруссия Дортмунд клубидан Челбига кўчиб ўтган 22 ёшли футболчи жароҳатлар ва нобарқарор ўйинлар сабабли ўзини тўлиқ кўрсата олмади. У мавсум давомида бор-йўғи битта гол уриб, бешта голли узатма амалга оширди холос. Шотландиялик ёки бошқа рақобатбардош трансферлар сабабли унинг Лондон клубидаги ўрни хавф остида қолган.
Молиявий чекловлар ва бошқа трансфер нишонлариРома раҳбарияти олдида турган асосий муаммолардан бири бу молиявий масалалар ҳисобланади. Рим клуби дастлаб РБ Леипзиг вакили Антонио Нуса учун ҳаракат қилган эди, бироқ немис жамоасининг 60 миллион евролик талаби Рим клуби учун жуда қимматлик қилди.
Шунингдек, жамоа Лён сафида тўп сураётган белгиялик иқтидор эгаси Маликк Фофана вариантини ҳам диққат билан кузатиб бормоқда. Француз клуби футболчи учун 45 миллион евро атрофида маблағ талаб қилаётган бўлса-да, Рома раҳбарияти нархни тушириш бўйича музокаралар олиб боришга умид қилмоқда.
Бош мураббий Гиан Пиеро Гасперини янги мавсум бошланишига қадар чап қанот ҳужумчисига эга бўлишни талаб қилмоқда. Жамоа олдида чемпионатда юқори ўринлар учун курашиш вазифаси тургани боис, трансфер ойнасининг сўнгги кунларида Рим клуби фаоллигини ошириши кутилмоқда.
…