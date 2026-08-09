Рома трансфер бозорида янги ҳужумчи изламоқда

·35·Спорт
Рома трансфер бозорида янги ҳужумчи изламоқда
Қисқача

Рома бош мураббий Гиан Пиеро Гасперини талаби билан ёзги трансфер ойнасида ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номзодларни изламоқда. Алежандро Гарначо Англия Премер-лигасида қолишни танлаб, Астон Вилла жамоасига ўтганидан сўнг, клуб Джейми Гиттенсни асосий муқобил вариант сифатида кўрмоқда.

Италиянинг Рома клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида ўз ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги номзодларни кўриб чиқмоқда. Ла Gazzetta делло Sport ҳамда Туттомеркато нашрлари тарқатган хабарларга кўра, римликлар бош мураббий Гиан Пиеро Гасперини талабига биноан Челси сафида тўп сураётган ҳакам ва вингерларни ўрганиб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Рома дастлаб аргентиналик иқтидорли футболчи Алежандро Гарначо трансфери устида фаол ишлаган эди. Клуб футболчининг имзосини қўлга киритишда асосий даъвогар бўлиб турганди, бироқ вингер Италияга кўчиб ўтишдан бош тортиб, фаолиятини Англия Премер-лигасида давом эттиришни афзал кўрди ва Астон Вилла жамоасига ўтди.

Джейми Гиттенс асосий муқобил вариант сифатида кўрилмоқда

Александро Гарначо трансфери барбод бўлганидан сўнг, Рома спорт директори Тонй ДЪАмико зудлик билан бошқа режага ўтди. Клуб Челсидеа асосий таркибга киришда қийналаётган инглиз ёшлар терма жамоаси аъзоси Джейми Гиттенсни ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини қидирмоқда.

Ўтган ёзда Боруссия Дортмунд клубидан Челбига кўчиб ўтган 22 ёшли футболчи жароҳатлар ва нобарқарор ўйинлар сабабли ўзини тўлиқ кўрсата олмади. У мавсум давомида бор-йўғи битта гол уриб, бешта голли узатма амалга оширди холос. Шотландиялик ёки бошқа рақобатбардош трансферлар сабабли унинг Лондон клубидаги ўрни хавф остида қолган.

Молиявий чекловлар ва бошқа трансфер нишонлари

Рома раҳбарияти олдида турган асосий муаммолардан бири бу молиявий масалалар ҳисобланади. Рим клуби дастлаб РБ Леипзиг вакили Антонио Нуса учун ҳаракат қилган эди, бироқ немис жамоасининг 60 миллион евролик талаби Рим клуби учун жуда қимматлик қилди.

Шунингдек, жамоа Лён сафида тўп сураётган белгиялик иқтидор эгаси Маликк Фофана вариантини ҳам диққат билан кузатиб бормоқда. Француз клуби футболчи учун 45 миллион евро атрофида маблағ талаб қилаётган бўлса-да, Рома раҳбарияти нархни тушириш бўйича музокаралар олиб боришга умид қилмоқда.

Бош мураббий Гиан Пиеро Гасперини янги мавсум бошланишига қадар чап қанот ҳужумчисига эга бўлишни талаб қилмоқда. Жамоа олдида чемпионатда юқори ўринлар учун курашиш вазифаси тургани боис, трансфер ойнасининг сўнгги кунларида Рим клуби фаоллигини ошириши кутилмоқда.

РомаДжейми ГиттенсГиан Пиеро ГаспериниЧелсиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)