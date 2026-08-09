Рома Портунинг ёш иқтидори Родриго Мора билан қизиқмоқда
Рома 2007-йилда туғилган Порту футболчиси Родриго Мора учун Португалия клуби билан дастлабки музокараларни бошлади. Римликлар ёш ҳужумкор ярим ҳимоячини таркибни узоқ муддатли истиқбол учун кучайтирадиган асосий номзодлардан бири сифатида кўрмоқда. Galatasaray ҳам Родриго Морани ўз сафига қўшиб олишни жиддий режалаштираётгани сабабли трансфер учун рақобат кучайган.
Италиянинг Рома клуби келажакдаги таркибни шакллантириш мақсадида трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Римликлар жамоа ҳужум чизиғини янада кучайтириш ва ярим ҳимояни иқтидорли ёш футболчилар билан бойитиш учун янги номзодларни диққат билан ўрганмоқда. Гиаллороссиларнинг асосий эътибори Португалиянинг Порту клуби шарафини ҳимоя қилаётган 2007-йилда туғилган истиқболли футболчи Родриго Морага қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Таниқли спорт журналисти Джанлука Ди Марсио тарқатган маълумотларга кўра, Рома раҳбарияти трансфер эҳтимолини баҳолаш ҳамда шартнома шартларини ўрганиш мақсадида Португалия клуби билан дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Мазкур ёш ҳужумкор ярим ҳимоячи трансфер ойнасининг якуний босқичи олдидан римликлар диққат билан кузатиб бораётган асосий номзодлардан бири ҳисобланади.
Трансфер йўлидаги рақобатБироқ Рим клуби бу иқтидорли футболчи учун курашда ягона даъвогар эмас. Турк журналисти Яғиз Сабунчуоғлу хабар беришича, Туркиянинг етакчи клубларидан бири бўлган Galatasaray ҳам Родриго Морани ўз сафига қўшиб олишни жиддий режалаштирган ва вазиятни яқиндан кузатиб бормоқда. Бу ҳолат ёш португалиялик футболчига нисбатан халқаро миқёсда қизиқиш юқори эканини ва трансфер атрофидаги рақобат кескин тус олаётганини яққол кўрсатади.
Порту академиясининг тарбияланувчиси бўлган Родриго Мора ўзининг ёшига қарамай, Португалия футболининг энг порлоқ ва ҳаяжонли ёш юлдузларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Унинг майдондаги ҳаракатлари, ўйинни ўқий олиш қобилияти ва техник маҳорати Европанинг кўплаб гранд клублари скаутларининг эътиборини тортишга улгурган.
Ҳозирги вақтда Рома ва Порту клублари ўртасида дастлабки мулоқотлар бўлиб ўтган бўлса-да, бу қизиқиш яқин кунларда реал ва тўлақонли музокараларга айланадими ёки йўқми, бу ҳали номаълумлигича қолмоқда. Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари барча томонлар учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Goal.com нашрининг маълум қилишича, футболчининг трансфер қиймати ва клублар ўртасидаги келишув шартлари бўйича якуний қарор яқин вақт ичида қабул қилиниши кутилмоқда. Римликлар ёш иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб, таркибни узоқ муддатли истиқбол учун янгиламоқчи.
…