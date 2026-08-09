Рома Портунинг ёш иқтидори Родриго Мора билан қизиқмоқда

·35·Спорт
Рома Портунинг ёш иқтидори Родриго Мора билан қизиқмоқда
Қисқача

Рома 2007-йилда туғилган Порту футболчиси Родриго Мора учун Португалия клуби билан дастлабки музокараларни бошлади. Римликлар ёш ҳужумкор ярим ҳимоячини таркибни узоқ муддатли истиқбол учун кучайтирадиган асосий номзодлардан бири сифатида кўрмоқда. Galatasaray ҳам Родриго Морани ўз сафига қўшиб олишни жиддий режалаштираётгани сабабли трансфер учун рақобат кучайган.

Италиянинг Рома клуби келажакдаги таркибни шакллантириш мақсадида трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Римликлар жамоа ҳужум чизиғини янада кучайтириш ва ярим ҳимояни иқтидорли ёш футболчилар билан бойитиш учун янги номзодларни диққат билан ўрганмоқда. Гиаллороссиларнинг асосий эътибори Португалиянинг Порту клуби шарафини ҳимоя қилаётган 2007-йилда туғилган истиқболли футболчи Родриго Морага қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Таниқли спорт журналисти Джанлука Ди Марсио тарқатган маълумотларга кўра, Рома раҳбарияти трансфер эҳтимолини баҳолаш ҳамда шартнома шартларини ўрганиш мақсадида Португалия клуби билан дастлабки музокараларни бошлаб юборган. Мазкур ёш ҳужумкор ярим ҳимоячи трансфер ойнасининг якуний босқичи олдидан римликлар диққат билан кузатиб бораётган асосий номзодлардан бири ҳисобланади.

Трансфер йўлидаги рақобат

Бироқ Рим клуби бу иқтидорли футболчи учун курашда ягона даъвогар эмас. Турк журналисти Яғиз Сабунчуоғлу хабар беришича, Туркиянинг етакчи клубларидан бири бўлган Galatasaray ҳам Родриго Морани ўз сафига қўшиб олишни жиддий режалаштирган ва вазиятни яқиндан кузатиб бормоқда. Бу ҳолат ёш португалиялик футболчига нисбатан халқаро миқёсда қизиқиш юқори эканини ва трансфер атрофидаги рақобат кескин тус олаётганини яққол кўрсатади.

Порту академиясининг тарбияланувчиси бўлган Родриго Мора ўзининг ёшига қарамай, Португалия футболининг энг порлоқ ва ҳаяжонли ёш юлдузларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Унинг майдондаги ҳаракатлари, ўйинни ўқий олиш қобилияти ва техник маҳорати Европанинг кўплаб гранд клублари скаутларининг эътиборини тортишга улгурган.

Ҳозирги вақтда Рома ва Порту клублари ўртасида дастлабки мулоқотлар бўлиб ўтган бўлса-да, бу қизиқиш яқин кунларда реал ва тўлақонли музокараларга айланадими ёки йўқми, бу ҳали номаълумлигича қолмоқда. Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари барча томонлар учун ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Goal.com нашрининг маълум қилишича, футболчининг трансфер қиймати ва клублар ўртасидаги келишув шартлари бўйича якуний қарор яқин вақт ичида қабул қилиниши кутилмоқда. Римликлар ёш иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб, таркибни узоқ муддатли истиқбол учун янгиламоқчи.

РомаПортуРодриго МораGalatasarayТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)