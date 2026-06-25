Ливерпул афсонаси Дарвин Нунезнинг кутилмаган қайтиши ҳақида фикр билдирди

·93·Спорт
Ливерпул афсонаси Дарвин Нунезнинг кутилмаган қайтиши ҳақида фикр билдирди

Англиянинг Ливерпул жамоаси собиқ юлдузи Джон Барнес клубнинг янги бош мураббийи Андони Ираола даврида таркибда амалга оширилиши кутилаётган ўзгаришлар ва уругвайлик ҳужумчи Дарвин Нунезнинг эҳтимолий қайтиши борасида ўз муносабатини билдирди. Мерсисайдликлар сафида ўзига хос "тартибсиз" ўйин услуби билан танилган Нунезнинг яна Англия Премер-лигасига қайтиши ҳақидаги хабарлар футбол жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган интервюсида Барнес, 26 ёшли ҳужумчининг жамоага қайтиши кўп жиҳатдан янги мураббийнинг тактик қарашларига боғлиқлигини таъкидлади. Дарвин Нунез 2022-йилда Бенфика клубидан 64 миллион фунт стерлинг эвазига трансфер қилинган эди. У Ливерпул сафида 143 та ўйинда майдонга тушиб, 40 та гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, унинг барқарорлиги кўп бор танқидлар остида қолган.

Янги мураббий ва янгича фалсафа

Джон Барнеснинг фикрича, жамоа энди Юрген Клопп давридаги "ҳеавй метал" футболидан воз кечиши ва янги мураббий Андони Ираоланинг ғояларини тўлиқ қўллаб-қувватлаши лозим. "Агар Ираола тартибсиз ва тезкор ҳужумларга таянадиган футбол ўйнамоқчи бўлса, унда Дарвин Нунез бу тизимга мос келиши мумкин. Бироқ мураббий бошқача услубни танласа, уругвайлик ҳужумчининг қайтиши мантиқсиз бўлади", — дейди клуб афсонаси.

Ҳозирда Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби аъзоси ҳисобланган Нунез у ерда кутилган ўйинни намойиш эта олмаяпти. Хорижлик футболчиларга қўйилган лимит сабабли у жамоанинг ички чемпионат учун қайдномасидан тушиб қолган. Шу сабабли, Саудия клуби уни эркин агент сифатида қўйиб юборишга тайёрлигини билдирган. Бу эса Ливерпул учун уни текинга қайтариш имкониятини яратиши мумкин.

Барнес, шунингдек, жамоанинг етакчиси Муҳаммад Салахнинг ўйин услуби борасидаги фикрларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчилар мураббийга ўз шартларини ўтказмаслиги, аксинча, танланган ҳар қандай тактикага мослашиши шарт. Бу Ливерпулнинг келгуси муваффақиятлари учун энг муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Ливерпул мухлислари учун Дарвин Нунез шунчаки футболчи эмас, балки майдондаги тиниmsиз ҳаракати ва кутилмаган қарорлари билан ўзига хос "култ қаҳрамон"га айланган эди. Унинг қайтиши жамоа ҳужум чизиғига янги энергия олиб кириши мумкин, бироқ бу трансфер амалга ошиши учун клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби бир тўхтамга келиши лозим.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ливерпул трансфер бозорида эҳтиёткорона ҳаракат қилмоқда. Андони Ираола бошчилигидаги янги давр жамоанинг нафақат таркибини, балки майдондаги умумий қиёфасини ҳам ўзгартириши кутилмоқда. Нунезнинг қайтиши эса ушбу ўзгаришларнинг илк ва энг шов-шувли қадами бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

ЛиверпулДарвин НунезТрансферАнглия Премер-лигасиАл-Ҳилал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 15:00Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 14:55Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 14:35Бугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун «D», «E» ва «F» гуруҳларида ҳал қилувчи ўйинлар ўтказиладиБугун, 14:34«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!«Челси» ва «Страсбург» эгаларига Беҳруз Каримовни сотиб олиш тавсия этилди!Бугун, 14:34Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди