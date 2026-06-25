Журген Клопп мураббийликка қайтиши мумкинлигига шама қилди
Ливерпул жамоасининг собиқ устози Журген Клопп яқин келажакда мураббийлик фаолиятига қайтиши мумкинлиги ҳақида қизиқарли фикрлар билдирди. Дунёнинг энг нуфузли мутахассисларидан бири ҳисобланган германиялик мураббий ҳозирда Ред Булл тизимида маъмурий лавозимда ишлаётган бўлса-да, футбол жамоатчилиги унинг майдон четига қайтишини интизорлик билан кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Италиянинг нуфузли Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Клопп ўзининг келажакдаги режалари ва Реал Мадрид клуби билан боғлиқ миш-мишларга тўхталиб ўтди. Журналистларнинг Мадрид жамоасидан ҳеч қачон таклиф тушганми деган саволига у ўзига хос эҳтиёткорлик билан жавоб қайтарди. Клопп профессионал сирларни сақлаш мақсадида бу борадаги саволларни четлаб ўтди.
Реал Мадрид ва мураббийлик истиқболлариРеал Мадрид ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, Клопп ҳозирда бу мавзуни муҳокама қилиш ўринсиз эканини таъкидлади. "Агар мен ҳозир бу саволга жавоб берсам, шу пайтгача айтган барча гапларим ўчиб кетади. У ерда Жосе бор ва ҳаммаси жойида. Шундай экан, изоҳ бермайман", — дея жавоб қайтарди германиялик мутахассис. Goal.com хабарига кўра, Мадрид клуби аллақачон Жозе Моуринью билан 2029-йилгача шартнома имзолаган.
Шунга қарамай, мураббийлик фаолиятига бутунлай нуқта қўйганми деган саволга Клоппнинг жавоби кўпчиликда умид уйғотди. "Мен ҳар куни спорт залида машғулот ўтаяпман... Ҳазилни четга суриб айтадиган бўлсак, барчасини вақт кўрсатади (веълл сее)", — дея қўшимча қилди у. Бу гаплар унинг катта футболга қайтиш эҳтимоли ҳали ҳам мавжудлигидан далолат беради.
Янги лавозим ва бой тажрибаҲозирги вақтда Журген Клопп Ред Булл компаниясининг глобал футбол бўлими раҳбари сифатида фаолият юритмоқда. 2025-йилнинг январидан иш бошлаган мутахассис РБ Леипзиг ва Ред Булл Салзбург каби клубларнинг стратегик ривожланиши, скаутинг тизими ва мураббийларга маслаҳат бериш билан шуғулланмоқда. Унинг ушбу компания билан шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган.
Клоппнинг мураббийлик фаолияти ғоят сермазмун кечган. У Боруссия Дортмунд билан икки бор Бундеслига чемпионлигини қўлга киритган бўлса, Ливерпул билан Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолиблигига эришган. Айнан шу бой тажриба уни ҳар қандай топ-клуб учун орзу қилинган мураббийга айлантиради.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Клоппнинг қайтиши катта янгилик ҳисобланади, чунки унинг "гегенпрессинг" услуби ва ҳиссиётларга бой мураббийлик мактаби мамлакатимизда кўплаб мухлисларга эга. Ҳозирча у маъмурий бошқарувда бўлса-да, унинг ҳар бир баёноти жаҳон спорт матбуоти диққат марказида қолмоқда.
…