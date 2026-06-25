Журген Клопп мураббийликка қайтиши мумкинлигига шама қилди

·0·Спорт
Журген Клопп мураббийликка қайтиши мумкинлигига шама қилди

Ливерпул жамоасининг собиқ устози Журген Клопп яқин келажакда мураббийлик фаолиятига қайтиши мумкинлиги ҳақида қизиқарли фикрлар билдирди. Дунёнинг энг нуфузли мутахассисларидан бири ҳисобланган германиялик мураббий ҳозирда Ред Булл тизимида маъмурий лавозимда ишлаётган бўлса-да, футбол жамоатчилиги унинг майдон четига қайтишини интизорлик билан кутмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Италиянинг нуфузли Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида Клопп ўзининг келажакдаги режалари ва Реал Мадрид клуби билан боғлиқ миш-мишларга тўхталиб ўтди. Журналистларнинг Мадрид жамоасидан ҳеч қачон таклиф тушганми деган саволига у ўзига хос эҳтиёткорлик билан жавоб қайтарди. Клопп профессионал сирларни сақлаш мақсадида бу борадаги саволларни четлаб ўтди.

Реал Мадрид ва мураббийлик истиқболлари

Реал Мадрид ҳақидаги саволларга жавоб берар экан, Клопп ҳозирда бу мавзуни муҳокама қилиш ўринсиз эканини таъкидлади. "Агар мен ҳозир бу саволга жавоб берсам, шу пайтгача айтган барча гапларим ўчиб кетади. У ерда Жосе бор ва ҳаммаси жойида. Шундай экан, изоҳ бермайман", — дея жавоб қайтарди германиялик мутахассис. Goal.com хабарига кўра, Мадрид клуби аллақачон Жозе Моуринью билан 2029-йилгача шартнома имзолаган.

Шунга қарамай, мураббийлик фаолиятига бутунлай нуқта қўйганми деган саволга Клоппнинг жавоби кўпчиликда умид уйғотди. "Мен ҳар куни спорт залида машғулот ўтаяпман... Ҳазилни четга суриб айтадиган бўлсак, барчасини вақт кўрсатади (веълл сее)", — дея қўшимча қилди у. Бу гаплар унинг катта футболга қайтиш эҳтимоли ҳали ҳам мавжудлигидан далолат беради.

Янги лавозим ва бой тажриба

Ҳозирги вақтда Журген Клопп Ред Булл компаниясининг глобал футбол бўлими раҳбари сифатида фаолият юритмоқда. 2025-йилнинг январидан иш бошлаган мутахассис РБ Леипзиг ва Ред Булл Салзбург каби клубларнинг стратегик ривожланиши, скаутинг тизими ва мураббийларга маслаҳат бериш билан шуғулланмоқда. Унинг ушбу компания билан шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган.

Клоппнинг мураббийлик фаолияти ғоят сермазмун кечган. У Боруссия Дортмунд билан икки бор Бундеслига чемпионлигини қўлга киритган бўлса, Ливерпул билан Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолиблигига эришган. Айнан шу бой тажриба уни ҳар қандай топ-клуб учун орзу қилинган мураббийга айлантиради.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам Клоппнинг қайтиши катта янгилик ҳисобланади, чунки унинг "гегенпрессинг" услуби ва ҳиссиётларга бой мураббийлик мактаби мамлакатимизда кўплаб мухлисларга эга. Ҳозирча у маъмурий бошқарувда бўлса-да, унинг ҳар бир баёноти жаҳон спорт матбуоти диққат марказида қолмоқда.

Журген КлоппРеал МадридЛиверпулФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Реднапп Англия клублари академияларини танқид қилди: Ёш юлдузлар қаерга йўқолди?Гарри Реднапп Англия клублари академияларини танқид қилди: Ёш юлдузлар қаерга йўқолди?Бугун, 16:54Неймар Бразилия терма жамоасига қайтди: 981 кунлик танаффусдан сўнг ҳиссиётли лаҳзаларНеймар Бразилия терма жамоасига қайтди: 981 кунлик танаффусдан сўнг ҳиссиётли лаҳзаларБугун, 16:15Винисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижаВинисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижаБугун, 15:34Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Анчелотти Неймарнинг ЖЧ-2026даги илк ўйинига қандай баҳо берди?Бугун, 15:00Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 14:55Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди