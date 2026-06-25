Гарри Реднапп Англия клублари академияларини танқид қилди: Ёш юлдузлар қаерга йўқолди?

·41·Спорт
Гарри Реднапп Англия клублари академияларини танқид қилди: Ёш юлдузлар қаерга йўқолди?

Англия футболининг афсонавий мураббийларидан бири Гарри Реднапп Премер-лиганинг етакчи клублари, хусусан, Вест Хем, Тоттенхем ва Ливерпул жамоаларида ёш иқтидорларнинг етишиб чиқиш жараёни тўхтаб қолганидан жиддий хавотир билдирди. Goal.com нашрига берган интервюсида мутахассис замонавий академиялар катта маблағ сарфлаётганига қарамай, асосий таркибда ўз тарбияланувчиларини кўрмаётганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реднаппнинг фикрича, ҳозирги кунда клублар ёш футболчилар учун барча шароитларни яратиб берган, бироқ бу кутилган натижани бермаяпти. Илгари Вест Хем "Футбол академияси" сифатида танилган ва Бобби Мур, Рио Фердинанд, Френк Лемпард ҳамда Жо Коул каби жаҳон даражасидаги юлдузларни етказиб берган эди. Бугунги кунда эса бу анъана деярли йўқолган.

"Вест Хемнинг асосий таркибида академиядан чиққан бирорта болани кўрмаяпман. Тоттенхемда ҳам аҳвол шу. Бу болалар қаерга ғойиб бўлишди?" – дея савол қўяди Реднапп. Унинг сўзларига кўра, клублар академиялар учун улкан маблағ сарфлаб, ёшларни суперюлдузлардек эркалаб юбормоқда, аммо майдонда ҳақиқий натижа кўрсатадиган футболчилар камайиб кетган.

Академиялар ва замонавий муаммолар

Тажрибали мураббийнинг таъкидлашича, ёш футболчиларнинг тайёргарлик жараёни ҳаддан ташқари қулайлаштирилган. Илгари ёшлар минтақавий лигаларда қаттиқ курашларда тобланган бўлса, ҳозирда улар ҳашаматли автобусларда юриб, меҳмонхоналарда тунаб, бутун мамлакат бўйлаб саёҳат қилишади. Бу эса уларда эрта қониқиш ҳиссини уйғотиб, ҳақиқий рақобатга бўлган иштиёқни сўндириши мумкин.

Ҳозирги кунда фақатгина Арсенал вакили Max Доумен каби кам сонли ёшлар умумий фондан ажралиб турибди. Реднаппнинг башорат қилишича, бу йигитча бир неча йилдан сўнг мамлакатнинг энг яхши футболчиси бўлиши мумкин. Бироқ бошқа гранд клубларда бундай ёрқин иқтидорлар кўзга ташланмаётгани тизимда муаммо борлигидан далолат беради.

Вест Хем жамоаси 2026-27 йилги мавсумда Чемпионшипга тушиб кетиши кутилаётган бир пайтда, Реднапп бу ҳолат ёшлар учун имконият бўлиши мумкинлигини инкор этмайди. Қуйи лигада ўйнаш кўпинча академиядан чиққан футболчиларга асосий жамоага кириб келиш учун йўл очади, чунки юқори босим бироз камаяди.

Хулоса ўрнида мутахассис Англия футболи раҳбарларини ёшлар тизимини қайта кўриб чиқишга чақирди. Агар академияларга сарфланаётган миллионлаб фунт стерлинглар ўз самарасини бермаса, Премер-лига клублари келажакда ўз тарбияланувчиларидан бутунлай воз кечиб, фақат тайёр трансферларга таяниб қолиш хавфи мавжуд.

Англия Премер-лигасиВест ХемАрсеналГарри РеднаппФутбол Академияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Бугун, 18:32Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаАнтонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 17:53Челси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқдаЧелси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқдаБугун, 17:52Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»Бугун, 17:52Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 17:45Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...Неймар ЖЧ-2026даги дебютидан сўнг кўз ёшларини тия олмади...Бугун, 17:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди