Дайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашди

·33·Спорт
Дайо Упамекано Эрлинг Холандни қандай тўхтатиш сирлари билан ўртоқлашди

Франция терма жамоаси ва Бавария ҳимоячиси Дайо Упамекано жаҳон чемпионати доирасида Норвегия билан бўладиган муҳим учрашув олдидан рақиб ҳужумчиси Эрлинг Холандга қарши қандай тактик режа асосида ҳаракат қилишини очиқлади. И гуруҳининг пешқадамлиги учун кечадиган ушбу баҳс турнирнинг энг қизиқарли тўқнашувларидан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франциялик ҳимоячи Виллиам Салиба билан биргаликда турнирни ишончли бошлаган бўлса-да, Эрлинг Холанд каби ҳужумчига қарши ўйин улар учун ҳақиқий синов бўлади. Норвегиялик форвард мусобақа бошидан буён 4 та гол уришга улгурди ва айни дамда ажойиб спорт формасида. Упамекано ЛЪEқуипе нашрига берган интервюсида бу каби "машина"ни тўхтатиш учун 90 дақиқа давомида максимал диққат-эътибор талаб этилишини таъкидлади.

Тактик ёндашув ва жисмоний кураш

Упамеканонининг сўзларига кўра, Эрлинг Холандга қарши ўйинда ҳар доим "икки томонлама назорат" тизими ишлаши керак. Ҳимоячи бир кўзи билан тўп эгасини, иккинчи кўзи билан эса рақиб ҳужумчисининг жойлашувини кузатиб бориши шарт. Айниқса, Эрлинг Холанд ҳимоячиларнинг кўринмас ҳудудига (блинд сиде) ўтиб кетишга уста эканлиги айтиб ўтилди.

"Холанд билан ўйинда елкангиз ортига тез-тез қараб туришингиз керак. У худди Килиан Мбаппе каби дастлабки бир неча метрда жуда портловчи тезликка эга. Агар унинг ҳаракатини олдиндан сезмасангиз ва тўпни қабул қилишига йўл қўйсангиз, уни тўхтатиш деярли имконсиз бўлиб қолади. Шунинг учун уни имкон қадар қанотларга сиқиб чиқариш ва зарба бурчагини ёпиш лозим", — дейди Дайо Упамекано.

Француз ҳимоячиси жисмоний курашларни яхши кўришини ва Эрлинг Холанд ҳам айнан шундай услубда ўйнашини қайд этди. Бироқ, бундай кучли ҳужумчига қарши фақат жисмоний куч билан эмас, балки ақлли позиция танлаш орқали курашиш самаралироқ эканини билдирди. Упамекано рақибнинг орқаси билан дарвоза томон туриб ўйнаш қобилиятини ҳам юқори баҳолади.

Чемпионлар лигасидан кейинги янги тўқнашув

Ушбу икки юлдуз охирги марта 2023-йилнинг апрель ойида Чемпионлар лигаси плей-офф босқичида тўқнаш келишган эди. Ўшанда Манчестер Сити ва Бавария ўртасидаги баҳсда норвегиялик ҳужумчи ҳимоячиларга катта қийинчилик туғдирган. Упамекано ўша тажрибадан хулоса чиқарган ҳолда, бу сафар тартиблироқ ҳаракат қилишга вада бермоқда.

Маълумот учун, Норвегия ва Франция ўртасидаги ўйин гуруҳдаги биринчи ўрин тақдирини ҳал қилиши мумкин. Франция бунгача Сенегал устидан ғалаба қозониб, Ироқ билан ўйинда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган эди. Эрлинг Холандни тўхтатиш эса "уч ранглилар"нинг мудофаа чизиғи қанчалик мустаҳкам эканини кўрсатиб берувчи асосий имтиҳон бўлади.

ФранцияНорвегияЭрлинг ХоландДайо УпамеканоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунладиАрсенал Англия чемпионлигида катта ҳисса қўшган Пиеро Ҳинкапие трансферини якунладиБугун, 19:57Алишер Никимбаев Ўзбекистоннинг плей-офф имкониятига баҳо бердиАлишер Никимбаев Ўзбекистоннинг плей-офф имкониятига баҳо бердиБугун, 19:36Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Португалия футболчилари Ўзбекистон билан ўйинни қайта томоша қилди (видео)Бугун, 18:32Антонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаАнтонио Конте яна Италия терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 17:53Челси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқдаЧелси кутилмаган юриш қилди: Лондонликлар Интер нишонидаги ҳимоячини 55 миллион еврога сотиб олмоқдаБугун, 17:52Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»Португалиялик агент Роналду ҳақида: «Ўзбекистондан кейин ҳақиқий синов бошланади»Бугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди