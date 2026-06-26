Жозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайди

·65·Спорт
Жозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайди

Дунё футболининг энг таниқли ва зиддиятли мураббийларидан бири Жозе Моуринью ўзининг бой фаолияти давомида эришган ютуқлари ва мағлубиятларини сарҳисоб қилди. Португалиялик мутахассис "Беаст Моде Он" подкастида иштирок этиб, ўтмишдаги қайси учрашувни қайтадан ўтказишни хоҳлаши ҳақидаги саволга кутилмаган ва очиқчасига жавоб берди. Унинг сўзларига кўра, фаолиятидаги энг катта армон — бу Рома билан бой берилган Европа лигаси финалидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Моуринью Италиянинг Рома жамоасини бошқарган вақтида кетма-кет икки марта қитъа миқёсидаги финалларга чиқишга муваффақ бўлган эди. 2022-йилда жамоа Конференциялар лигаси финалида Нидерландиянинг Feyenoord клубини мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритган. Бу ғалаба Моуринью учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, у Чемпионлар лигаси, Европа лигаси ва Конференциялар лигасини ютган дунёдаги илк мураббийга айланди.

Бироқ, орадан бир йил ўтиб, Рома Европа лигаси финалида Испаниянинг Севиля жамоасига қарши майдонга тушди. Айнан шу ўйин Моуринью учун фаолиятидаги илк йирик Европа финалидаги мағлубият бўлиб қолди. Учрашув пеналтилар сериясида Севиля фойдасига ҳал бўлган, аммо мураббийнинг асосий эътирози ўйин натижасига эмас, балки ҳакамликка қаратилган эди.

Энтони Тейлор билан боғлиқ можаро

Моуринью мазкур финалда ишлаган инглиз ҳаками Энтони Тейлорнинг қарорларидан ҳамон норози эканини яширмади. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий ўша ўйинни қайтадан ўтказиш имконияти бўлганда, буни фақат бир шарт билан амалга оширишини таъкидлаган: "Рома — Севиля финали. Фақат Энтони Тейлорсиз!". Ўша учрашувда ҳакамнинг бир қатор баҳсли вазиятлари, айниқса пеналти белгилаш борасидаги қарорлари португалиялик мутахассиснинг кескин танқидига сабаб бўлган эди.

Суҳбат давомида Моуринью ўзи ишлаган энг яхши кийиниш хонаси сифатида Реал Мадрид клубини кўрсатди. Бугунги кунда у айнан Мадрид гранди сафига қайтиш ва у ерда Жуд Беллингем, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби юлдузлар билан ишлаш бахтига муяссар бўлмоқда. Реал Мадрид билан уч йиллик шартнома имзолаган мураббий, клубни яна ғалабалар йўлига қайтаришни мақсад қилган.

Шунингдек, Моуринью фаолияти давомидаги энг қийин сафар ўйини ўтказиладиган стадион сифатида Ливерпулнинг "Энфилд" аренасини танлади. Унинг фикрича, бу стадиондаги муҳит ҳар қандай рақиб жамоа учун улкан босим яратади. Шунга қарамай, мураббийнинг асосий эътибори ҳозирда Реал Мадрид билан янги зафарларга эришишга қаратилган.

Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуринью ўзининг Реал Мадрид даги биринчи фаолияти давомида (2010-2013-йиллар) Испания чемпионлиги ва Қирол кубогини қўлга киритган эди. Эндиликда у ўзининг бой тажрибасини ишга солиб, мадридликлар билан янги чўққиларни забт этишга шайланмоқда.

Жозе МоуриньюРомаРеал МадридЕвропа ЛигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиАрсенал Бруно Гуимараес учун курашни кучайтирмоқда: Лондонликлар янги таклиф тайёрладиБугун, 12:57Куман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиКуман Марокаш олдидан футболчиларини жиддий огоҳлантирдиБугун, 12:38Гарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқдаГарри Кейн Англия футболи тарихида ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этиши кутилмоқдаБугун, 12:32Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Плей-оффни нақд қилган 19 та жамоа ва илк даҳшатли жуфтликлар малум бўлди!Бугун, 12:16Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 12:15Кот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олдиКот-дъИвуар тарихда илк бор Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига йўлланма олдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди