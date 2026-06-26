Жозе Моуринью фаолиятидаги энг аламли мағлубиятни айтди: у битта ўйинни қайта ўтказишни истайди
Дунё футболининг энг таниқли ва зиддиятли мураббийларидан бири Жозе Моуринью ўзининг бой фаолияти давомида эришган ютуқлари ва мағлубиятларини сарҳисоб қилди. Португалиялик мутахассис "Беаст Моде Он" подкастида иштирок этиб, ўтмишдаги қайси учрашувни қайтадан ўтказишни хоҳлаши ҳақидаги саволга кутилмаган ва очиқчасига жавоб берди. Унинг сўзларига кўра, фаолиятидаги энг катта армон — бу Рома билан бой берилган Европа лигаси финалидир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Моуринью Италиянинг Рома жамоасини бошқарган вақтида кетма-кет икки марта қитъа миқёсидаги финалларга чиқишга муваффақ бўлган эди. 2022-йилда жамоа Конференциялар лигаси финалида Нидерландиянинг Feyenoord клубини мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритган. Бу ғалаба Моуринью учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, у Чемпионлар лигаси, Европа лигаси ва Конференциялар лигасини ютган дунёдаги илк мураббийга айланди.
Бироқ, орадан бир йил ўтиб, Рома Европа лигаси финалида Испаниянинг Севиля жамоасига қарши майдонга тушди. Айнан шу ўйин Моуринью учун фаолиятидаги илк йирик Европа финалидаги мағлубият бўлиб қолди. Учрашув пеналтилар сериясида Севиля фойдасига ҳал бўлган, аммо мураббийнинг асосий эътирози ўйин натижасига эмас, балки ҳакамликка қаратилган эди.
Энтони Тейлор билан боғлиқ можароМоуринью мазкур финалда ишлаган инглиз ҳаками Энтони Тейлорнинг қарорларидан ҳамон норози эканини яширмади. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий ўша ўйинни қайтадан ўтказиш имконияти бўлганда, буни фақат бир шарт билан амалга оширишини таъкидлаган: "Рома — Севиля финали. Фақат Энтони Тейлорсиз!". Ўша учрашувда ҳакамнинг бир қатор баҳсли вазиятлари, айниқса пеналти белгилаш борасидаги қарорлари португалиялик мутахассиснинг кескин танқидига сабаб бўлган эди.
Суҳбат давомида Моуринью ўзи ишлаган энг яхши кийиниш хонаси сифатида Реал Мадрид клубини кўрсатди. Бугунги кунда у айнан Мадрид гранди сафига қайтиш ва у ерда Жуд Беллингем, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби юлдузлар билан ишлаш бахтига муяссар бўлмоқда. Реал Мадрид билан уч йиллик шартнома имзолаган мураббий, клубни яна ғалабалар йўлига қайтаришни мақсад қилган.
Шунингдек, Моуринью фаолияти давомидаги энг қийин сафар ўйини ўтказиладиган стадион сифатида Ливерпулнинг "Энфилд" аренасини танлади. Унинг фикрича, бу стадиондаги муҳит ҳар қандай рақиб жамоа учун улкан босим яратади. Шунга қарамай, мураббийнинг асосий эътибори ҳозирда Реал Мадрид билан янги зафарларга эришишга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуринью ўзининг Реал Мадрид даги биринчи фаолияти давомида (2010-2013-йиллар) Испания чемпионлиги ва Қирол кубогини қўлга киритган эди. Эндиликда у ўзининг бой тажрибасини ишга солиб, мадридликлар билан янги чўққиларни забт этишга шайланмоқда.
…