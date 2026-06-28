Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»

·49·Спорт
Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»

АҚШ президенти Доналд Трамп Лионел Месси ҳақида футбол оламида катта муҳокама уйғотиши мумкин бўлган фикр билдирди. У 39 ёшли аргентиналик юлдузни афсонавий Пеле билан таққослаб, жуда юқори баҳолади.

Трампнинг бу сўзлари Месси ЖЧ-2026да навбатдаги таъсирли натижани қайд этган бир пайтда янгради.

«Мессини Пеледан ҳам кучлироқ дейиш мумкин»

АҚШ раҳбари аргентиналик футболчининг майдондаги ҳаракатларини томоша қилиш унга завқ бағишлашини таъкидлади.

«Мен уни Пеледан ҳам кучлироқ дея оладиган ягона футболчи. Мессининг ўйинини томоша қилиш ёқимли», — дея Трампнинг сўзларини келтирди The Touchline.

Бу баёнот футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи ким экани ҳақидаги баҳсларни янада қиздириши мумкин.

Захирадан тушиб ҳам гол урди

Аргентина гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.

Месси учрашувни захира ўриндиғида бошлади. Бироқ иккинчи бўлимда майдонга тушиб, жамоасининг голларидан бирига муаллифлик қилди.

Шу тариқа, Аргентина гуруҳни биринчи ўринда якунлаб, плей-офф босқичига йўл олди.

39 ёшида ҳам тўхтамаяпти

Лионел Месси мазкур жаҳон чемпионатида ҳозирга қадар 6 та гол урди.

Унинг асосий кўрсаткичлари:

Кўрсаткич

Натижа

Ёши

39

ЖЧ-2026даги голлари

6 та

Гуруҳдаги натижа

1-ўрин

Кейинги босқич

Плей-офф

Ёши 40 га яқинлашганига қарамай, Месси ҳамон Аргентина ҳужумининг асосий қаҳрамонларидан бири бўлиб қолмоқда.

Пеле ёки Месси — қай бири буюкроқ?

Пеле ва Мессини таққослаш футболдаги энг мураккаб мавзулардан бири. Улар турли даврларда, турли шароит ва ўйин услубларида тўп сурган.

Бироқ Трамп ўз танловини очиқ айтди: унинг назарида, Пеледан ҳам устун қўйиш мумкин бўлган ягона футболчи — Месси.

Сизнингча, футбол тарихида ким буюкроқ: Пелеми ёки Месси? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Дональд ТрампЛионель МессиПелеАргентинаИордания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиҲабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтдиБугун, 21:57Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”Бугун, 21:55Журген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтдиЖурген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтдиБугун, 21:35Юрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиЮрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиБугун, 21:17Месси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаМесси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаБугун, 21:12Мундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиМундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиБугун, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди