Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»
АҚШ президенти Доналд Трамп Лионел Месси ҳақида футбол оламида катта муҳокама уйғотиши мумкин бўлган фикр билдирди. У 39 ёшли аргентиналик юлдузни афсонавий Пеле билан таққослаб, жуда юқори баҳолади.
Трампнинг бу сўзлари Месси ЖЧ-2026да навбатдаги таъсирли натижани қайд этган бир пайтда янгради.
«Мессини Пеледан ҳам кучлироқ дейиш мумкин»
АҚШ раҳбари аргентиналик футболчининг майдондаги ҳаракатларини томоша қилиш унга завқ бағишлашини таъкидлади.
«Мен уни Пеледан ҳам кучлироқ дея оладиган ягона футболчи. Мессининг ўйинини томоша қилиш ёқимли», — дея Трампнинг сўзларини келтирди The Touchline.
Бу баёнот футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи ким экани ҳақидаги баҳсларни янада қиздириши мумкин.
Захирадан тушиб ҳам гол урди
Аргентина гуруҳ босқичининг сўнгги турида Иорданияни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Месси учрашувни захира ўриндиғида бошлади. Бироқ иккинчи бўлимда майдонга тушиб, жамоасининг голларидан бирига муаллифлик қилди.
Шу тариқа, Аргентина гуруҳни биринчи ўринда якунлаб, плей-офф босқичига йўл олди.
39 ёшида ҳам тўхтамаяпти
Лионел Месси мазкур жаҳон чемпионатида ҳозирга қадар 6 та гол урди.
Унинг асосий кўрсаткичлари:
Кўрсаткич
Натижа
Ёши
39
ЖЧ-2026даги голлари
6 та
Гуруҳдаги натижа
1-ўрин
Кейинги босқич
Плей-офф
Ёши 40 га яқинлашганига қарамай, Месси ҳамон Аргентина ҳужумининг асосий қаҳрамонларидан бири бўлиб қолмоқда.
Пеле ёки Месси — қай бири буюкроқ?
Пеле ва Мессини таққослаш футболдаги энг мураккаб мавзулардан бири. Улар турли даврларда, турли шароит ва ўйин услубларида тўп сурган.
Бироқ Трамп ўз танловини очиқ айтди: унинг назарида, Пеледан ҳам устун қўйиш мумкин бўлган ягона футболчи — Месси.
Сизнингча, футбол тарихида ким буюкроқ: Пелеми ёки Месси? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…