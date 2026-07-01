Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"

·32·Спорт
Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"

Испания терма жамоаси ва "Барселона" клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал бўлажак Жаҳон чемпионати олдидан ўзининг қатъий мақсадларини маълум қилди. Иқтидорли ҳужумчи Испания термасининг имкониятларини юқори баҳолаб, жамоаси ҳар қандай рақибни мағлуб этишга қодир эканини таъкидлади. Унинг фикрича, "Қизил фурия" айни дамда дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Ямал Испаниянинг асосий рақобатчиларидан бири сифатида кўрилаётган Франция терма жамоасидан ҳайиқмаслигини билдирган. У Диде Дешам шогирдлари Испаниядан устун эмаслигини ва ўзаро ўйинлар буни исботлаганини эслатиб ўтди. Ёш иқтидор эгаси Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган мундиалда ғолибликни қўлга киритишига тўлиқ ишонмоқда.

Франция билан рақобат ва Испаниянинг устунлиги

Ямал ўз интервюсида Франция термаси атрофидаги шов-шувларга тўхталиб, уларни енгиб бўлмас жамоа деб ҳисобламаслигини айтди. "Ҳеч бир жамоани енгиб бўлмас деб бўлмайди. Франция биздан яхшироқ эмас; улар Европа чемпионатидан бери бизни мағлуб эта олишмади. Ҳозирда ҳеч ким биздан олдинда эмас ва яққол фаворит йўқ", — дея таъкидлади футболчи.

Маълумки, Испания Евро-2024 ярим финалида айнан Килиан Мбаппе бошчилигидаги Францияни мағлуб этган эди. Ямал айнан шу ғалабани мисол қилиб келтириб, Испания ҳар қандай юлдузли таркибга қарши муносиб ўйин кўрсата олишини исботлаганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, мусобақа бошланиши билан унинг хаёлида фақат битта мақсад — кубокни боши узра баланд кўтариш бўлади.

Ғалаба ҳис-туйғулари ва қатъий характер

Ламине Ямал майдондаги маҳоратидан ташқари, ўзининг совуққонлиги билан ҳам ажралиб туради. У Жаҳон чемпионлигини қўлга киритган тақдирда ҳам кўз ёш тўкмаслигини ва ҳис-туйғуларини жиловлай олишини айтди. Футболчи фақат жароҳат олганида ёки онасининг йиғлаганини кўрганида ҳиссиётга берилишини тан олди.

"Мен ҳеч қачон ортиқча ҳаяжонланмайман ва йиғламайман. Фақат онамнинг кўз ёшларини кўрганимда йиғлаганман. Агар Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқсак ҳам, йиғламаслигим аниқ, бу имконсиз", — дейди 18 ёшли ҳужумчи. Шунингдек, у ғалабани қандай нишонлаши ҳақидаги саволга жавоб бериб, диний эътиқоди туфайли танасига татуировка чиздирмаслигини ҳам қўшимча қилди.

Испания терма жамоаси Луис де ла Фуенте бошчилигида янги авлод вакиллари билан шаклланмоқда. Ямал каби ёш ва ишончга тўла футболчиларнинг борлиги жамоанинг келажакдаги муваффақиятлари учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Ҳозирда футбол жамоатчилиги Ямалнинг ушбу дадил прогнозлари амалда қанчалик ўзини оқлашини катта қизиқиш билан кутмоқда.

Ламине ЯмалИспанияФранцияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашдиМайкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашдиБугун, 13:02Алежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқдаАлежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқдаБугун, 12:55Ашлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо бердиАшлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо бердиБугун, 12:53Монтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиМонтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиБугун, 12:47Непомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтдиНепомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтдиБугун, 12:38Жаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаЖаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди