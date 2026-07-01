Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"
Испания терма жамоаси ва "Барселона" клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал бўлажак Жаҳон чемпионати олдидан ўзининг қатъий мақсадларини маълум қилди. Иқтидорли ҳужумчи Испания термасининг имкониятларини юқори баҳолаб, жамоаси ҳар қандай рақибни мағлуб этишга қодир эканини таъкидлади. Унинг фикрича, "Қизил фурия" айни дамда дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Ямал Испаниянинг асосий рақобатчиларидан бири сифатида кўрилаётган Франция терма жамоасидан ҳайиқмаслигини билдирган. У Диде Дешам шогирдлари Испаниядан устун эмаслигини ва ўзаро ўйинлар буни исботлаганини эслатиб ўтди. Ёш иқтидор эгаси Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган мундиалда ғолибликни қўлга киритишига тўлиқ ишонмоқда.
Франция билан рақобат ва Испаниянинг устунлигиЯмал ўз интервюсида Франция термаси атрофидаги шов-шувларга тўхталиб, уларни енгиб бўлмас жамоа деб ҳисобламаслигини айтди. "Ҳеч бир жамоани енгиб бўлмас деб бўлмайди. Франция биздан яхшироқ эмас; улар Европа чемпионатидан бери бизни мағлуб эта олишмади. Ҳозирда ҳеч ким биздан олдинда эмас ва яққол фаворит йўқ", — дея таъкидлади футболчи.
Маълумки, Испания Евро-2024 ярим финалида айнан Килиан Мбаппе бошчилигидаги Францияни мағлуб этган эди. Ямал айнан шу ғалабани мисол қилиб келтириб, Испания ҳар қандай юлдузли таркибга қарши муносиб ўйин кўрсата олишини исботлаганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, мусобақа бошланиши билан унинг хаёлида фақат битта мақсад — кубокни боши узра баланд кўтариш бўлади.
Ғалаба ҳис-туйғулари ва қатъий характерЛамине Ямал майдондаги маҳоратидан ташқари, ўзининг совуққонлиги билан ҳам ажралиб туради. У Жаҳон чемпионлигини қўлга киритган тақдирда ҳам кўз ёш тўкмаслигини ва ҳис-туйғуларини жиловлай олишини айтди. Футболчи фақат жароҳат олганида ёки онасининг йиғлаганини кўрганида ҳиссиётга берилишини тан олди.
"Мен ҳеч қачон ортиқча ҳаяжонланмайман ва йиғламайман. Фақат онамнинг кўз ёшларини кўрганимда йиғлаганман. Агар Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқсак ҳам, йиғламаслигим аниқ, бу имконсиз", — дейди 18 ёшли ҳужумчи. Шунингдек, у ғалабани қандай нишонлаши ҳақидаги саволга жавоб бериб, диний эътиқоди туфайли танасига татуировка чиздирмаслигини ҳам қўшимча қилди.
Испания терма жамоаси Луис де ла Фуенте бошчилигида янги авлод вакиллари билан шаклланмоқда. Ямал каби ёш ва ишончга тўла футболчиларнинг борлиги жамоанинг келажакдаги муваффақиятлари учун пойдевор бўлиб хизмат қилади. Ҳозирда футбол жамоатчилиги Ямалнинг ушбу дадил прогнозлари амалда қанчалик ўзини оқлашини катта қизиқиш билан кутмоқда.
…