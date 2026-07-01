Непомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтди
Камерун миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи Валерий Непомнящий Ўзбекистон терма жамоасининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки ва Фабио Каннаваронинг фаолияти ҳақида фикр билдирди.
Тажрибали мутахассиснинг таъкидлашича, италиялик мураббий миллий жамоани қисқа муддат бошқаргани сабаб футболчиларнинг ҳақиқий имкониятларини тўлиқ ўрганишга улгурмаган.
Каннаварога тайёргарлик учун вақт етишмади
Валерий Непомнящий Фабио Каннаваро Ўзбекистон терма жамоаси бошқарувини жаҳон чемпионати бошланишидан нисбатан қисқа вақт олдин қабул қилиб олганига эътибор қаратди.
Унинг фикрича, бундай қисқа давр ичида футболчиларнинг кучли ва заиф жиҳатларини аниқлаш, жамоанинг энг самарали таркибини танлаш ҳамда янги ўйин услубини тўлиқ шакллантириш осон эмас.
«Каннаваро шунча қисқа вақт ичида футболчиларнинг имкониятларини тўлиқ ўрганишга улгурмади», — деди Непомнящий.
Мураббий миллий жамоада замонавий тактик усуллар ва янги схемаларни жорий этишга ҳаракат қилган. Бироқ футболчилар ушбу талабларни майдонда кутилган даражада бажара олмаган.
«Кападзе қолганида самаралироқ бўларди»
Непомнящийнинг фикрича, Ўзбекистонни тарихда илк бор жаҳон чемпионатига олиб чиққан Тимур Кападзени бош мураббий сифатида қолдириш мантиқийроқ қарор бўлиши мумкин эди.
Маҳаллий мутахассис футболчиларнинг хусусиятлари, миллий жамоадаги ички муҳит ва ўзбек футболи имкониятларини яхши биларди.
«Менимча, жамоа билан ишлашда Тимур Кападзе қолганида анча тўғри ва самарали бўларди», — дея таъкидлади мутахассис.
Кападзе саралаш босқичи давомида жамоа билан узоқ вақт ишлаган ва футболчилар ўртасидаги муносабатларни шакллантирган эди. Каннаваронинг келиши билан эса мундиал олдидан тактик қарашлар ва мураббийлар штабида ўзгаришлар юз берди.
Федерация исталган қарорни қабул қилишга ҳақли
Шу билан бирга, Непомнящий Ўзбекистон футбол федерациясининг мамлакатда футболни ривожлантириш йўлидаги ишларини юқори баҳолади.
Унинг фикрича, федерация инфратузилма, терма жамоалар ва ёш футболчиларни тайёрлашга катта эътибор қаратмоқда. Шу сабаб Каннаваронинг келажаги бўйича якуний қарорни айнан ташкилот раҳбарияти қабул қилиши табиий.
«Ўзбекистон футбол федерацияси мамлакат футболи ривожи учун жуда катта ишлар қилмоқда. Шунинг учун Каннаваронинг келажаги бўйича исталган қарорни қабул қилишга ҳақли», — деди Непомнящий.
Жаҳон чемпионатидан кейин италиялик мутахассис билан ҳамкорликни давом эттириш ёки терма жамоани бошқа мураббийга топшириш масаласи асосий муҳокама мавзуларидан бирига айланиши мумкин.
Ўзбекистоннинг ўсиши алоҳида эътироф этилди
Непомнящий натижаларга қарамай, Ўзбекистон миллий жамоасининг сўнгги йилларда катта тараққиётга эришганини таъкидлади.
Терма жамоанинг илк бор жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этиши ўзбек футболи тарихида муҳим воқеа бўлди. Миллий жамоа катта саҳнада жаҳоннинг кучли термаларига қарши майдонга тушди ва халқаро футбол жамоатчилиги эътиборини қозонди.
«Ўзбекистон терма жамоаси катта ўсишга эришди. Футбол орқали бутун дунё уларни таниди. Улар муносиб ҳаракат қилишди ва қўлларидан келган максимал натижани кўрсатишди», — деди собиқ мураббий.
Мундиалдаги иштирок футболчилар учун ҳам катта тажриба бўлди. Юқори тезлик, кучли босим ва жаҳон даражасидаги рақибларга қарши ўйинлар келажакда миллий жамоанинг янада ривожланишига хизмат қилиши мумкин.
Каннаваро 2025 йилда жамоани қабул қилиб олган
Эслатиб ўтамиз, Фабио Каннаваро 2025 йил октябрь ойида Тимур Кападзе ўрнига Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган эди.
Италиялик мутахассис қисқа вақт ичида жамоани жаҳон чемпионатига тайёрлади. Бироқ мундиал натижаларидан кейин унинг фаолияти, тактик қарорлари ва терма жамоадаги келажаги атрофидаги баҳслар янада кучайди.
Непомнящийнинг фикрига кўра, Каннаваро истаган ғояларни амалга оширишга вақт топа олмади. Аммо маҳаллий футболни яхши билган Кападзени сақлаб қолиш миллий жамоа учун анча барқарор вариант бўлиши мумкин эди.
…