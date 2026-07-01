Майкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашди

·0·Спорт
Майкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашди

Франция миллий жамоаси вингери Майкл Олисе 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинлари билан тарихий натижа сари яқинлашмоқда. 24 ёшли футболчи энди бразилиялик афсона Пеленинг мундиаллардаги ноёб кўрсаткичини такрорлаш имкониятига эга.

Олисе Швецияга қарши 1/16 финал учрашувида иккита голли узатма амалга ошириб, Франциянинг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабасига катта ҳисса қўшди.

Швецияга қарши икки голли узатма

Франция учрашув давомида рақиб устидан яққол устунлик қилди. Майкл Олисе эса ҳужумларни ташкил этиш, бўш ҳудудларни топиш ва ҳал қилувчи узатмаларни амалга оширишда жамоанинг энг фаол футболчиларидан бири бўлди.

Вингернинг икки ассисти натижасида жорий жаҳон чемпионатидаги голли узатмалари сони бештага етди. Бу кўрсаткич уни мундиал тарихидаги энг яхши ассистентлар қаторига олиб чиқди.

Олдинда фақат афсонавий Пеле қолди

Статистикага ихтисослашган Opta Sport портали маълумотига кўра, жаҳон чемпионатларида голли узатмалар алоҳида ҳисоблана бошлаган 1966 йилдан буён бир турнирда бештадан ортиқ ассист қайд этган ягона футболчи Пеле ҳисобланади.

Бразилия футболи афсонаси 1970 йилги жаҳон чемпионатида олтита голли узатма амалга оширган. Ўша мусобақада Бразилия чемпионликни қўлга киритган, Пеле эса жамоанинг асосий етакчиларидан бири бўлган.

Олисе навбатдаги учрашувда яна битта самарали узатма берса, Пеленинг 56 йиллик натижасини такрорлайди. Иккита ассист эса янги тарихий рекордни таъминлайди.

Франция ҳужумида муҳим ўрин эгалламоқда

Майкл Олисе жорий мундиалда нафақат голли узатмалар, балки ўйинни ташкил этишдаги фаоллиги билан ҳам ажралиб турибди.

Унинг тезлиги, техникаси ва жарима майдони яқинида тўғри қарор қабул қила олиши Килиан Мбаппе бошчилигидаги Франция ҳужумини янада хавфли қилмоқда.

Рақиблар асосий эътиборни Мбаппега қаратаётган пайтда Олисе пайдо бўлган бўш ҳудудлардан унумли фойдаланиб, шерикларига қулай имкониятлар яратмоқда.

Навбатдаги рақиб — Парагвай

Франция миллий жамоаси жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичида Парагвайга қарши майдонга тушади.

Учрашув 5 июль куни бўлиб ўтади. Майкл Олисе мазкур баҳсда ҳам голли узатма амалга оширса, жаҳон футболи афсонаси Пеленинг тарихий кўрсаткичига тенглашиши мумкин.

Франция мусобақа фаворитларидан бири сифатида чемпионлик учун курашни давом эттирмоқда. Олисени эса жамоавий натижадан ташқари, мундиаллар тарихига кириш имконияти ҳам кутмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқдаАлежандро Гарначо Челси таркибини тарк этиши кутилмоқдаБугун, 12:55Ашлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо бердиАшлей Коул кутилмаганда Сескена бош мураббийлигидан истеъфо бердиБугун, 12:53Монтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиМонтелла қолади, Туркия терма жамоасида катта ўзгаришлар бошланадиБугун, 12:47Непомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтдиНепомнящий Каннаваро ўрнига Кападзе қолиши кераклигини айтдиБугун, 12:38Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"Бугун, 12:35Жаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаЖаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди