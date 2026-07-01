Майкл Олисе ЖЧ-2026да Пеленинг тарихий ассист рекордига яқинлашди
Франция миллий жамоаси вингери Майкл Олисе 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинлари билан тарихий натижа сари яқинлашмоқда. 24 ёшли футболчи энди бразилиялик афсона Пеленинг мундиаллардаги ноёб кўрсаткичини такрорлаш имкониятига эга.
Олисе Швецияга қарши 1/16 финал учрашувида иккита голли узатма амалга ошириб, Франциянинг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабасига катта ҳисса қўшди.
Швецияга қарши икки голли узатма
Франция учрашув давомида рақиб устидан яққол устунлик қилди. Майкл Олисе эса ҳужумларни ташкил этиш, бўш ҳудудларни топиш ва ҳал қилувчи узатмаларни амалга оширишда жамоанинг энг фаол футболчиларидан бири бўлди.
Вингернинг икки ассисти натижасида жорий жаҳон чемпионатидаги голли узатмалари сони бештага етди. Бу кўрсаткич уни мундиал тарихидаги энг яхши ассистентлар қаторига олиб чиқди.
Олдинда фақат афсонавий Пеле қолди
Статистикага ихтисослашган Opta Sport портали маълумотига кўра, жаҳон чемпионатларида голли узатмалар алоҳида ҳисоблана бошлаган 1966 йилдан буён бир турнирда бештадан ортиқ ассист қайд этган ягона футболчи Пеле ҳисобланади.
Бразилия футболи афсонаси 1970 йилги жаҳон чемпионатида олтита голли узатма амалга оширган. Ўша мусобақада Бразилия чемпионликни қўлга киритган, Пеле эса жамоанинг асосий етакчиларидан бири бўлган.
Олисе навбатдаги учрашувда яна битта самарали узатма берса, Пеленинг 56 йиллик натижасини такрорлайди. Иккита ассист эса янги тарихий рекордни таъминлайди.
Франция ҳужумида муҳим ўрин эгалламоқда
Майкл Олисе жорий мундиалда нафақат голли узатмалар, балки ўйинни ташкил этишдаги фаоллиги билан ҳам ажралиб турибди.
Унинг тезлиги, техникаси ва жарима майдони яқинида тўғри қарор қабул қила олиши Килиан Мбаппе бошчилигидаги Франция ҳужумини янада хавфли қилмоқда.
Рақиблар асосий эътиборни Мбаппега қаратаётган пайтда Олисе пайдо бўлган бўш ҳудудлардан унумли фойдаланиб, шерикларига қулай имкониятлар яратмоқда.
Навбатдаги рақиб — Парагвай
Франция миллий жамоаси жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичида Парагвайга қарши майдонга тушади.
Учрашув 5 июль куни бўлиб ўтади. Майкл Олисе мазкур баҳсда ҳам голли узатма амалга оширса, жаҳон футболи афсонаси Пеленинг тарихий кўрсаткичига тенглашиши мумкин.
Франция мусобақа фаворитларидан бири сифатида чемпионлик учун курашни давом эттирмоқда. Олисени эса жамоавий натижадан ташқари, мундиаллар тарихига кириш имконияти ҳам кутмоқда.
…