Хитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиланди
Хитой ҳукумати миллий таълим тизимини тубдан ислоҳ қилишга қаратилган кенг кўламли стратегияни эълон қилди. Унга кўра, сунъий интеллект (AI) технологияларини ўрганиш барча даражадаги таълим муассасаларида мажбурий этиб белгиланади. Ушбу беш йиллик режа Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши томонидан тасдиқланган бўлиб, мамлакатнинг технологик мустақиллигини таъминлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги дастур бевосита ХХР раиси Си Цзиньпиннинг илғор технологиялар соҳасида мутахассислар тайёрлашни жадаллаштириш ҳақидаги чақириқларига асосланган. Иқтисодий ўсиш суръатлари секинлашиши ва АҚШ билан технологик рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, Пекин сунъий интеллектни келажак тараққиётининг асосий драйвери деб ҳисобламоқда. Мақсад — ўқувчи ва талабаларда рақамли саводхонликни ошириш ҳамда уларда замонавий интеллектуал тизимлардан амалий фойдаланиш кўникмаларини шакллантиришдир.
Стратегик мақсадлар ва технологик суверенитетДавлат кенгаши ҳужжатига кўра, ҳудудий маъмуриятларга ушбу сиёсатни жойларда қатъий амалга ошириш топширилган. Бу ташаббус Пекиннинг ўта муҳим тармоқларда жаҳон етакчилигига эришиш стратегиясининг бир қисмидир. Ғарб давлатлари томонидан илғор яримўтказгичлар ва ҳисоблаш тизимларига қўйилаётган экспорт чекловлари шароитида, Хитой ўзининг миллий технологик базасини яратишга мажбур бўлмоқда.
Хитой ҳукумати ушбу ислоҳот орқали бир вақтнинг ўзида икки муҳим вазифани ҳал этишни кўзлаган: иқтисодиётда меҳнат унумдорлигини ошириш учун AI технологияларини жадал татбиқ этиш ва шу билан бирга автоматлаштиришнинг меҳнат бозорига салбий таъсирини юmsҳатиш. Ҳозирги кунда мамлакатда ёшлар орасидаги ишсизлик даражаси юқорилигича қолаётгани сабабли, бу масала ўта нозик ҳисобланади.
Меҳнат бозори ва ижтимоий ҳимояХитой Таълим вазирлиги аввалроқ олий ўқув юртларига сунъий интеллект йўналишидаги дастурларни кенгайтиришни тавсия қилган эди. Бу битирувчиларнинг меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини оширишнинг асосий омили сифатида кўрилмоқда. Шу билан бирга, Пекин автоматлаштириш ва бандлик ўртасидаги мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда.
Буни сўнгги суд қарорлари ҳам тасдиқлайди. Хитой судлари бир неча ҳолатларда ходимларни фақатгина уларнинг ўрнини сунъий интеллект тизимлари билан алмаштириш мақсадида ишдан бўшатишни ноқонуний деб топди. Бу эса ҳукуматнинг технологик тараққиётни ижтимоий барқарорликка зарар етказмаган ҳолда амалга ошириш ниятини кўрсатади.
Хулоса қилиб айтганда, Хитой сунъий интеллектни таълим тизимига интеграция қилиш орқали узоқ муддатли технологик устунликни таъминлашни мақсад қилган. Ушбу ёндашув нафақат иқтисодий самарадорликни ошириш, балки келажак авлодни янги рақамли реалликка тайёрлаш имконини беради.
…