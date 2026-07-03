Хитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиланди

·0·Техно
Хитой таълим тизимида инқилоб: Сунъий интеллект барча босқичларда мажбурий этиб белгиланди

Хитой ҳукумати миллий таълим тизимини тубдан ислоҳ қилишга қаратилган кенг кўламли стратегияни эълон қилди. Унга кўра, сунъий интеллект (AI) технологияларини ўрганиш барча даражадаги таълим муассасаларида мажбурий этиб белгиланади. Ушбу беш йиллик режа Хитой Халқ Республикаси Давлат кенгаши томонидан тасдиқланган бўлиб, мамлакатнинг технологик мустақиллигини таъминлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги дастур бевосита ХХР раиси Си Цзиньпиннинг илғор технологиялар соҳасида мутахассислар тайёрлашни жадаллаштириш ҳақидаги чақириқларига асосланган. Иқтисодий ўсиш суръатлари секинлашиши ва АҚШ билан технологик рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, Пекин сунъий интеллектни келажак тараққиётининг асосий драйвери деб ҳисобламоқда. Мақсад — ўқувчи ва талабаларда рақамли саводхонликни ошириш ҳамда уларда замонавий интеллектуал тизимлардан амалий фойдаланиш кўникмаларини шакллантиришдир.

Стратегик мақсадлар ва технологик суверенитет

Давлат кенгаши ҳужжатига кўра, ҳудудий маъмуриятларга ушбу сиёсатни жойларда қатъий амалга ошириш топширилган. Бу ташаббус Пекиннинг ўта муҳим тармоқларда жаҳон етакчилигига эришиш стратегиясининг бир қисмидир. Ғарб давлатлари томонидан илғор яримўтказгичлар ва ҳисоблаш тизимларига қўйилаётган экспорт чекловлари шароитида, Хитой ўзининг миллий технологик базасини яратишга мажбур бўлмоқда.

Хитой ҳукумати ушбу ислоҳот орқали бир вақтнинг ўзида икки муҳим вазифани ҳал этишни кўзлаган: иқтисодиётда меҳнат унумдорлигини ошириш учун AI технологияларини жадал татбиқ этиш ва шу билан бирга автоматлаштиришнинг меҳнат бозорига салбий таъсирини юmsҳатиш. Ҳозирги кунда мамлакатда ёшлар орасидаги ишсизлик даражаси юқорилигича қолаётгани сабабли, бу масала ўта нозик ҳисобланади.

Меҳнат бозори ва ижтимоий ҳимоя

Хитой Таълим вазирлиги аввалроқ олий ўқув юртларига сунъий интеллект йўналишидаги дастурларни кенгайтиришни тавсия қилган эди. Бу битирувчиларнинг меҳнат бозоридаги рақобатбардошлигини оширишнинг асосий омили сифатида кўрилмоқда. Шу билан бирга, Пекин автоматлаштириш ва бандлик ўртасидаги мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда.

Буни сўнгги суд қарорлари ҳам тасдиқлайди. Хитой судлари бир неча ҳолатларда ходимларни фақатгина уларнинг ўрнини сунъий интеллект тизимлари билан алмаштириш мақсадида ишдан бўшатишни ноқонуний деб топди. Бу эса ҳукуматнинг технологик тараққиётни ижтимоий барқарорликка зарар етказмаган ҳолда амалга ошириш ниятини кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, Хитой сунъий интеллектни таълим тизимига интеграция қилиш орқали узоқ муддатли технологик устунликни таъминлашни мақсад қилган. Ушбу ёндашув нафақат иқтисодий самарадорликни ошириш, балки келажак авлодни янги рақамли реалликка тайёрлаш имконини беради.

ХитойСунъий IntelлектТаълимТехнологияИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқдаSpaceX Флорида штатида улкан Гигабай заводи қурилишини якунламоқдаБугун, 12:22Россиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиРоссиянинг Мурманск вилоятида мобил интернет тезлиги чекландиБугун, 10:51Пегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиПегасус можароси: Жосуслик дастурини текшираётган сиёсатчининг ўзи киберҳужумга учрадиБугун, 10:30Microsoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилдиMicrosoft компаниясининг сирли Прожект Аион операцион тизими видеода намойиш этилдиБугун, 08:27Австралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиАвстралия ва Янги Зеландия стартаплари учун Стартуп Баттлефиелд танлови эълон қилиндиБугун, 05:20Xiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиXiaomi ўзининг янги 20 000 мА/соат сиғимли Повер Банк қурилмасини глобал бозорга чиқарадиБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди