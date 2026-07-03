Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?

·0·Авто
Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?

Кўплаб ривожланган мамлакатларда, хусусан, Буюк Британияда иш берувчи томонидан ходимга хизмат автомобили тақдим этилиши ўн йиллардан буён энг жозибадор ижтимоий пакетлардан бири бўлиб келмоқда. Бироқ, бундай имтиёздан фойдаланиш ходим учун мутлақо бепул эмас. Солиқ органлари хизмат машинасини "натура кўринишидаги даромад" (Бенефит-ин-Кинд) деб ҳисоблайди ва унга нисбатан махсус солиқ ставкаларини қўллайди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, хизмат автомобили учун тўланадиган солиқ миқдори бевосита танланган транспорт воситасининг хусусиятларига ва ходимнинг иш ҳақига боғлиқ. Бу тизим нафақат давлат ғазнасини тўлдириш, балки экологик тоза транспорт воситаларини оммалаштиришга ҳам хизмат қилади. Ўзбекистон бозорида ҳам корпоратив автопарклар кенгайиб бораётган бир пайтда, бундай халқаро тажриба ва солиқ механизмларини тушуниш маҳаллий компаниялар учун фойдали бўлиши мумкин.

Солиқ миқдорини белгиловчи асосий омиллар

Хизмат автомобили учун солиқ миқдори асосан транспорт воситасининг П11д қиймати, яни завод нархи, қўшимча опсиялар ва етказиб бериш харажатларини ўз ичига олган суммадан келиб чиқиб ҳисобланади. Бунда автомобилнинг иккинчи қўл бозоридаги нархи ёки чегирмалар ҳисобга олинмайди, бу эса ҳайдовчиларни янги ва сифатли моделларни танлашга ундайди.

Иккинчи ва энг муҳим омил — бу атмосферага чиқарилаётган КО2 (карбонат ангидрид) миқдоридир. Солиқ тизими шундай тузилганки, автомобил қанчалик кўп зарарли газ чиқарса, унинг учун белгиланган солиқ фоизи шунчалик юқори бўлади. Масалан, тўлиқ электр қувватида юрувчи электромобиллар учун минимал ставкалар қўлланилса, катта ҳажмли двигателга эга ёқилғи сарфи юқори бўлган кроссоверлар учун тўловлар бир неча баробар қимматга тушиши мумкин.

Гибрид ва электромобилларнинг афзаллиги

Плуг-ин ҳйбрид (PHEV) русумидаги автомобиллар учун солиқни ҳисоблашда уларнинг фақат электр қуввати билан қанча масофа боса олиши муҳим рол ўйнайди. Электр режимида юриш масофаси қанчалик узоқ бўлса, солиқ юки шунчалик камаяди. Бу эса Tesla Model 3, BYD Han ёки турли гибрид моделларни компания автомобили сифатида танлаш иқтисодий жиҳатдан энг тўғри қарор эканлигини кўрсатади.

  • Автомобилнинг КО2 эмиссияси даражаси;
  • Двигател тури (бензин, дизел, гибрид ёки электр);
  • Ходимнинг йиллик даромад солиғи ставкаси;
  • Автомобилнинг завод нархи ва қўшимча жиҳозлари.
Хулоса қилиб айтганда, хизмат автомобили солиғини камайтиришнинг энг самарали йўли — экологик тоза технологияларга ўтишдир. Агар ходим камроқ солиқ тўлашни истаса, у кичикроқ ҳажмдаги двигателга эга седан ёки замонавий электромобилларни танлаши лозим. Бу нафақат шахсий бюджетни тежашга, балки атроф-муҳитни муҳофаза қилишга ҳам ҳисса қўшади.

АвтомобилСолиқЭлектромобилГибридИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиАлпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этадиБугун, 12:58Ҳамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларБугун, 09:57Kia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиKia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиБугун, 04:24Volkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиVolkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиБугун, 03:57BMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиBMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиБугун, 03:24МкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиМкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиКеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди