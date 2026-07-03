Давлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрди

·0·Жамият
Давлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрди

Фото: Коррупцияга қарши курашиш агентлиги

Коррупцияга қарши курашиш агентлиги Ички ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда давлат хизматчилари учун жазони ижро этиш муассасаларига профилактик ташрифларни давом эттирмоқда.

Навбатдаги ташриф Олмалиқ шаҳридаги 14-сон жазони ижро этиш колониясида ўтказилди. Унинг асосий мақсади — мансабдорларга коррупциянинг ҳуқуқий, ижтимоий ва инсоний оқибатларини яқиндан кўрсатиш.

Уч вазирлик вакиллари иштирок этди

Профилактик тадбирда қуйидаги вазирликларнинг раҳбар ва масъул ходимлари қатнашди:

  • Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги;

  • Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги;

  • Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги.

Иштирокчилар колониядаги шароитлар, маҳкумлар сақланадиган жойлар ва муассаса инфратузилмаси билан таништирилди.

Маҳкумлар билан очиқ мулоқот ўтказилди

Ташриф давомида давлат хизматчилари маҳкумлар билан юзма-юз мулоқот қилди.

Ушбу суҳбатларда коррупциявий жиноятлар туфайли озодликдан маҳрум бўлиш инсоннинг нафақат шахсий ҳаётига, балки оиласи, обрўси ва фарзандлари келажагига ҳам қандай таъсир кўрсатиши ҳақида фикрлар билдирилди.

Коррупциянинг жазоси фақат қамоқ эмас

Агентлик таъкидлашича, бундай учрашувлар давлат хизматчиларида коррупциявий ҳуқуқбузарликларнинг муқаррар оқибатлари ҳақида аниқ тасаввур ҳосил қилишга қаратилган.

Коррупция оқибатида инсон:

  • жиноий жавобгарликка тортилиши;

  • озодлигидан маҳрум бўлиши;

  • оиласи ва яқинларидан узоқлашиши;

  • жамиятдаги обрўсини йўқотиши;

  • фарзандларининг келажагига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Асосий мақсад — олдини олиш

Тадбир давомида давлат хизматчиларига хизмат вазифаларини ҳалоллик, масъулият ва қонун устуворлиги тамойиллари асосида бажариш зарурлиги эслатилди.

Коррупцияга қарши курашиш агентлигига кўра, ҳуқуқбузарлик содир этилганидан кейин унинг оқибатларини бартараф этишдан кўра, коррупциянинг олдини олиш анча муҳим.

Шу сабаб бундай профилактик ташрифлар давлат бошқаруви органлари раҳбарлари ва ходимлари иштирокида мунтазам давом эттирилиши режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилдиТуркияда дарёга тушган ўзбекистонлик йигитнинг жасади топилдиБугун, 13:23«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирди«Ўзгидромет» республиканинг 9 вилоятида сел хавфидан огоҳлантирдиБугун, 12:322 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилдиБугун, 11:432 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минг долларлик ер савдоси фош этилдиБугун, 09:41600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоланди600 долларлик хизмат учун 13 минг доллар талаб қилганлар жазоландиКеча, 23:01Арзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиАрзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилдиКеча, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди