Давлат хизматчилари колонияда коррупция оқибатини кўрди
Фото: Коррупцияга қарши курашиш агентлиги
Коррупцияга қарши курашиш агентлиги Ички ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда давлат хизматчилари учун жазони ижро этиш муассасаларига профилактик ташрифларни давом эттирмоқда.
Навбатдаги ташриф Олмалиқ шаҳридаги 14-сон жазони ижро этиш колониясида ўтказилди. Унинг асосий мақсади — мансабдорларга коррупциянинг ҳуқуқий, ижтимоий ва инсоний оқибатларини яқиндан кўрсатиш.
Уч вазирлик вакиллари иштирок этди
Профилактик тадбирда қуйидаги вазирликларнинг раҳбар ва масъул ходимлари қатнашди:
Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги;
Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги;
Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги.
Иштирокчилар колониядаги шароитлар, маҳкумлар сақланадиган жойлар ва муассаса инфратузилмаси билан таништирилди.
Маҳкумлар билан очиқ мулоқот ўтказилди
Ташриф давомида давлат хизматчилари маҳкумлар билан юзма-юз мулоқот қилди.
Ушбу суҳбатларда коррупциявий жиноятлар туфайли озодликдан маҳрум бўлиш инсоннинг нафақат шахсий ҳаётига, балки оиласи, обрўси ва фарзандлари келажагига ҳам қандай таъсир кўрсатиши ҳақида фикрлар билдирилди.
Коррупциянинг жазоси фақат қамоқ эмас
Агентлик таъкидлашича, бундай учрашувлар давлат хизматчиларида коррупциявий ҳуқуқбузарликларнинг муқаррар оқибатлари ҳақида аниқ тасаввур ҳосил қилишга қаратилган.
Коррупция оқибатида инсон:
жиноий жавобгарликка тортилиши;
озодлигидан маҳрум бўлиши;
оиласи ва яқинларидан узоқлашиши;
жамиятдаги обрўсини йўқотиши;
фарзандларининг келажагига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Асосий мақсад — олдини олиш
Тадбир давомида давлат хизматчиларига хизмат вазифаларини ҳалоллик, масъулият ва қонун устуворлиги тамойиллари асосида бажариш зарурлиги эслатилди.
Коррупцияга қарши курашиш агентлигига кўра, ҳуқуқбузарлик содир этилганидан кейин унинг оқибатларини бартараф этишдан кўра, коррупциянинг олдини олиш анча муҳим.
Шу сабаб бундай профилактик ташрифлар давлат бошқаруви органлари раҳбарлари ва ходимлари иштирокида мунтазам давом эттирилиши режалаштирилган.
…