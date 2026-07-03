Алпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этади
Франциянинг афсонавий спорт автомобиллари бренди Алпине ўзининг энг машҳур модели — А110 спорткарининг бутунлай электр қуввати билан ишлайдиган янги авлодини оммага таништиришга тайёргарлик кўрмоқда. Британияда бўлиб ўтадиган нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида ушбу моделнинг илк ишчи прототипи дебют қилади. Мазкур янгилик бренднинг тўлиқ электрлаштирилган келажакка ўтиш стратегиясида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
А110 Футуре деб номланган ушбу прототип Алпине Performance Платформ (APП) деб аталувчи махсус шассига асосланган. Autocar нашри маълумотига кўра, гарчи прототип ташқи кўринишидан ҳозирги бензинли моделнинг кузовини эслатса-да, унинг кенгайтирилган ғилдирак аркалари янги авлод анча кенгроқ базага эга бўлишидан далолат беради. Бу эса автомобилнинг йўлда янада барқарор ҳаракатланишини ва юқори тезликда бурилишларни осонроқ босиб ўтишини таъминлайди.
Техник инновациялар ва оғирлик тақсимотиЭлектромобиллар учун энг катта муаммо ҳисобланган оғирлик масаласи Алпине муҳандислари томонидан алюминий конструкциялар ёрдамида ҳал этилган. Янги платформа 800 вольтли электр тизими билан жиҳозланган бўлиб, у тезкор қувватланиш имконини беради. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, муҳандислар битта катта аккумулятор ўрнига иккита алоҳида батарея блокидан фойдаланишга қарор қилишган.
Ушбу аккумуляторлар олд ва орқа ўқлар устига жойлаштирилган бўлиб, бу автомобилнинг оғирлик марказини 40:60 нисбатда тақсимлашга хизмат қилади. Таққослаш учун, ҳозирги бензинли А110 моделида бу кўрсаткич 44:56 ни ташкил этади. Бундай ёндашув электромобилнинг бошқарувчанлигини сақлаб қолиш ва уни классик спорткарларга хос динамика билан таъминлаш имконини беради.
Пойга йўлакларидаги чидамлиликАлпине бош директори Пҳилиппе Криефнинг таъкидлашича, аккумуляторларнинг бундай жойлашуви автомобилни бензинли модел каби паст профилда сақлашга ёрдам берган. Шу билан бирга, янги А110 бир марта қувватланишда 547 километрдан ортиқ (340 мил) масофани босиб ўтиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич енгил спорткарлар сегменти учун жуда юқори натижадир.
Компания раҳбари яна бир муҳим жиҳатга тўхталиб ўтди: янги электромобил Германиянинг машҳур Нюрбургринг Нордсчлеифе пойга йўлагида кетма-кет учта айланишни қувват пасайишисиз (иссиқлик туфайли унумдорлик йўқолмасдан) босиб ўта олади. Бу Алпине мухлислари учун автомобил нафақат шаҳар кўчаларида, балки профессионал пойга йўлакларида ҳам ўзини кўрсата олишидан далолат беради.
Қизиқарли жиҳати шундаки, орқа аккумулятор блоки ҳозирги бензинли двигател ўрнида жойлашган. Бу келажакда зарурат туғилса, ушбу платформани қайтадан ички ёнув двигателларига мослаштириш имкониятини ҳам қолдиради. Бироқ, Пҳилиппе Криеф бу имконият электромобилнинг асосий хусусиятларига зарар етказмаслигини, Алпине биринчи навбатда мукаммал электр спорткар яратишни мақсад қилганини алоҳида қайд этди.
…