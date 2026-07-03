Алпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этади

·0·Авто
Алпине компанияси янги авлод А110 электромобили прототипини намойиш этади

Франциянинг афсонавий спорт автомобиллари бренди Алпине ўзининг энг машҳур модели — А110 спорткарининг бутунлай электр қуввати билан ишлайдиган янги авлодини оммага таништиришга тайёргарлик кўрмоқда. Британияда бўлиб ўтадиган нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида ушбу моделнинг илк ишчи прототипи дебют қилади. Мазкур янгилик бренднинг тўлиқ электрлаштирилган келажакка ўтиш стратегиясида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

А110 Футуре деб номланган ушбу прототип Алпине Performance Платформ (APП) деб аталувчи махсус шассига асосланган. Autocar нашри маълумотига кўра, гарчи прототип ташқи кўринишидан ҳозирги бензинли моделнинг кузовини эслатса-да, унинг кенгайтирилган ғилдирак аркалари янги авлод анча кенгроқ базага эга бўлишидан далолат беради. Бу эса автомобилнинг йўлда янада барқарор ҳаракатланишини ва юқори тезликда бурилишларни осонроқ босиб ўтишини таъминлайди.

Техник инновациялар ва оғирлик тақсимоти

Электромобиллар учун энг катта муаммо ҳисобланган оғирлик масаласи Алпине муҳандислари томонидан алюминий конструкциялар ёрдамида ҳал этилган. Янги платформа 800 вольтли электр тизими билан жиҳозланган бўлиб, у тезкор қувватланиш имконини беради. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, муҳандислар битта катта аккумулятор ўрнига иккита алоҳида батарея блокидан фойдаланишга қарор қилишган.

Ушбу аккумуляторлар олд ва орқа ўқлар устига жойлаштирилган бўлиб, бу автомобилнинг оғирлик марказини 40:60 нисбатда тақсимлашга хизмат қилади. Таққослаш учун, ҳозирги бензинли А110 моделида бу кўрсаткич 44:56 ни ташкил этади. Бундай ёндашув электромобилнинг бошқарувчанлигини сақлаб қолиш ва уни классик спорткарларга хос динамика билан таъминлаш имконини беради.

Пойга йўлакларидаги чидамлилик

Алпине бош директори Пҳилиппе Криефнинг таъкидлашича, аккумуляторларнинг бундай жойлашуви автомобилни бензинли модел каби паст профилда сақлашга ёрдам берган. Шу билан бирга, янги А110 бир марта қувватланишда 547 километрдан ортиқ (340 мил) масофани босиб ўтиши кутилмоқда. Бу кўрсаткич енгил спорткарлар сегменти учун жуда юқори натижадир.

Компания раҳбари яна бир муҳим жиҳатга тўхталиб ўтди: янги электромобил Германиянинг машҳур Нюрбургринг Нордсчлеифе пойга йўлагида кетма-кет учта айланишни қувват пасайишисиз (иссиқлик туфайли унумдорлик йўқолмасдан) босиб ўта олади. Бу Алпине мухлислари учун автомобил нафақат шаҳар кўчаларида, балки профессионал пойга йўлакларида ҳам ўзини кўрсата олишидан далолат беради.

Қизиқарли жиҳати шундаки, орқа аккумулятор блоки ҳозирги бензинли двигател ўрнида жойлашган. Бу келажакда зарурат туғилса, ушбу платформани қайтадан ички ёнув двигателларига мослаштириш имкониятини ҳам қолдиради. Бироқ, Пҳилиппе Криеф бу имконият электромобилнинг асосий хусусиятларига зарар етказмаслигини, Алпине биринчи навбатда мукаммал электр спорткар яратишни мақсад қилганини алоҳида қайд этди.

АлпинеА110ЭлектромобилSportкарГоодвоод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Компания автомобиллари учун солиқ: Харажатларни қандай ҳисоблаш ва тежаш мумкин?Бугун, 12:57Ҳамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли: Иккинчи авлод Дасиа Дустер харид қилиш бўйича тавсияларБугун, 09:57Kia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиKia АҚШ бозорида мутлақ рекорд ўрнатди: Гибрид моделларга талаб кескин ошдиБугун, 04:24Volkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиVolkswagen Португалиядаги заводини энг замонавий бўёқлаш мажмуаси билан жиҳозлайдиБугун, 03:57BMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиBMW заводларида инқилоб: Figure 03 гуманоид роботлари конвеерга чиқдиБугун, 03:24МкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиМкМуртрй Спеирлинг Пуре: Дунёдаги энг тезкор трек гиперкари сотувга чиқдиКеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди