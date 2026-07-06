Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди
Бразилия футболи тарихидаги энг ёрқин юлдузлардан бири, терма жамоанинг барча даврлардаги энг яхши тўпурари Неймар халқаро майдондаги фаолиятига нуқта қўйди. Ушбу кутилмаган ва ҳиссиётларга бой қарор Бразилиянинг Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Норвегия терма жамоасидан учралган мағлубиятидан сўнг эълон қилинди. 34 ёшли ҳужумчи учун ушбу турнир фаолиятидаги сўнгги йирик мусобақа бўлиб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Норвегияга қарши кечган баҳсда бразилияликлар 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этишга мажбур бўлишди. Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Неймар пеналтидан гол уриб, ҳисобни қисқартирган бўлса-да, бу "пентакампеонлар"ни қутқариб қола олмади. Ўйиндан сўнг майдоннинг ўзида кўз ёшларини тия олмаган футболчи, микст-зонада журналистлар билан суҳбатда терма жамоа либосини бошқа киймаслигини тасдиқлади.
Афсонавий йўлнинг якуниНеймар ўзининг халқаро фаолияти якунини рамзий маънода изоҳлади. "Мен ҳаракат қилдим, боримни бердим. Ҳаммаси Мет Лифе Стадиумда бошланган эди ва айнан шу ерда якунига етди. Энди ҳаммаси тугади", — дея таъкидлади ҳужумчи. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчининг ҳиссий ҳолати унинг бу қарорни қанчалик оғир қабул қилганидан далолат беради.
Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги 16 йиллик фаолияти чинакам рекордлар ва унутилмас лаҳзаларга бой бўлди. У 130 та учрашувда майдонга тушиб, 80 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа билан у афсонавий Пеленинг рекордини янгилаб, мамлакат тарихидаги энг яхши мерган номини ўзиники қилиб олди. Шунингдек, унинг ҳисобида 59 та самарали пас ҳам мавжуд.
Рақамлар ва меросНеймар нафақат голлари, балки майдондаги етакчилик қобилияти билан ҳам ажралиб турарди. У терма жамоа сафида энг кўп ўйин ўтказган футболчилар рўйхатида иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Афсуски, унинг коллекциясида Жаҳон чемпионлиги унвони етишмайди, бироқ у ўн йилдан ортиқ вақт давомида Бразилия футболининг асосий юзи ва рамзи бўлиб қолди.
Терма жамоанинг 10-рақамли либосини муносиб кўтарган Неймар, турли тактик ўзгаришлар ва мураббийлар алмашинувига қарамай, ҳар доим жамоанинг ҳужумкор ўйинлари марказида бўлди. Унинг кетиши Бразилия футболида бутун бир даврнинг якунланишини англатади. Эндиликда "Селесао" ўзининг янги етакчисини излашига тўғри келади, бироқ Неймарнинг статистик натижалари ва ўйин услуби ҳали узоқ вақт мухлислар ёдида қолиши шубҳасиз.
…