Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди

·0·Спорт
Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди

Бразилия футболи тарихидаги энг ёрқин юлдузлардан бири, терма жамоанинг барча даврлардаги энг яхши тўпурари Неймар халқаро майдондаги фаолиятига нуқта қўйди. Ушбу кутилмаган ва ҳиссиётларга бой қарор Бразилиянинг Жаҳон чемпионати нимчорак финалида Норвегия терма жамоасидан учралган мағлубиятидан сўнг эълон қилинди. 34 ёшли ҳужумчи учун ушбу турнир фаолиятидаги сўнгги йирик мусобақа бўлиб қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Норвегияга қарши кечган баҳсда бразилияликлар 1:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни эрта тарк этишга мажбур бўлишди. Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида Неймар пеналтидан гол уриб, ҳисобни қисқартирган бўлса-да, бу "пентакампеонлар"ни қутқариб қола олмади. Ўйиндан сўнг майдоннинг ўзида кўз ёшларини тия олмаган футболчи, микст-зонада журналистлар билан суҳбатда терма жамоа либосини бошқа киймаслигини тасдиқлади.

Афсонавий йўлнинг якуни

Неймар ўзининг халқаро фаолияти якунини рамзий маънода изоҳлади. "Мен ҳаракат қилдим, боримни бердим. Ҳаммаси Мет Лифе Стадиумда бошланган эди ва айнан шу ерда якунига етди. Энди ҳаммаси тугади", — дея таъкидлади ҳужумчи. Goal.com нашри хабарига кўра, футболчининг ҳиссий ҳолати унинг бу қарорни қанчалик оғир қабул қилганидан далолат беради.

Неймарнинг Бразилия терма жамоасидаги 16 йиллик фаолияти чинакам рекордлар ва унутилмас лаҳзаларга бой бўлди. У 130 та учрашувда майдонга тушиб, 80 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа билан у афсонавий Пеленинг рекордини янгилаб, мамлакат тарихидаги энг яхши мерган номини ўзиники қилиб олди. Шунингдек, унинг ҳисобида 59 та самарали пас ҳам мавжуд.

Рақамлар ва мерос

Неймар нафақат голлари, балки майдондаги етакчилик қобилияти билан ҳам ажралиб турарди. У терма жамоа сафида энг кўп ўйин ўтказган футболчилар рўйхатида иккинчи ўринни эгаллаб турибди. Афсуски, унинг коллекциясида Жаҳон чемпионлиги унвони етишмайди, бироқ у ўн йилдан ортиқ вақт давомида Бразилия футболининг асосий юзи ва рамзи бўлиб қолди.

Терма жамоанинг 10-рақамли либосини муносиб кўтарган Неймар, турли тактик ўзгаришлар ва мураббийлар алмашинувига қарамай, ҳар доим жамоанинг ҳужумкор ўйинлари марказида бўлди. Унинг кетиши Бразилия футболида бутун бир даврнинг якунланишини англатади. Эндиликда "Селесао" ўзининг янги етакчисини излашига тўғри келади, бироқ Неймарнинг статистик натижалари ва ўйин услуби ҳали узоқ вақт мухлислар ёдида қолиши шубҳасиз.

НеймарБразилияФутболЖаҳон ЧемпионатиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариГарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариБугун, 11:35Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Бугун, 11:27Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Бугун, 11:22Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Бугун, 11:08Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»Бугун, 11:04Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Бугун, 10:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди