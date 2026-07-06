Ўзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтарилади

·25·Ўзбекистон
Ўзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтарилади

Июль ойи бошидаги нисбатан салқин кунлардан сўнг Ўзбекистонга одатий ёзги иссиқлик қайтмоқда. Ўзгидромет маълумотига кўра, 6–11 июль кунлари ҳаво ҳарорати босқичма-босқич кўтарилиб, айрим ҳудудларда +42 даражагача етади.

Ҳафта давомида асосан ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланади. Фақат тоғолди ва тоғли ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ҳамда момақалдироқ кузатилиши мумкин.

Ҳарорат аста-секин кўтарилади

Душанба куни республика ҳудудининг катта қисмида кундузги ҳарорат +34…+37 даража атрофида бўлади.

Кейинги кунларда ҳаво янада исиб, кундузи +37…+40 даражагача кўтарилади. Шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса термометр кўрсаткичи +39…+42 даражага етиши мумкин.

Мутахассисларнинг қайд этишича, ҳарорат юқори бўлса-да, у июль ойига хос бўлган иқлим меъёрлари доирасида қолади.

Айрим ҳудудларда чанг-тўзон бўлиши мумкин

Республика бўйича шарқдан секундига 7–12 метр тезликда шамол эсиши кутилмоқда.

Баъзи жойларда шамол тезлиги секундига 15 метргача кучайиши ва чанг-тўзонлар кўтарилиши мумкин. Бу, айниқса, қуруқ ва чўл ҳудудларида сезиларли бўлиши эҳтимол.

Тоғларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин

Ҳафта давомида республика ҳудудининг асосий қисмида ёғингарчилик кутилмайди.

Бироқ айрим тоғолди ва тоғли ҳудудларда момақалдироқ билан қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин. Тоғларга сафар режалаштирганларга об-ҳаво маълумотларини олдиндан текшириш тавсия этилади.

Тошкентда +40 даражагача исийди

6–11 июль кунлари Тошкент шаҳрида ҳаво бироз булутли ва ёғингарчиликсиз бўлади.

Душанба ва сешанба кунлари пойтахтда кундузги ҳарорат +35…+38 даражани ташкил этади. Кейинчалик иссиқлик аста-секин кучайиб, +38…+40 даражагача етади.

Кечалари ҳаво ҳарорати +22…+25 даража атрофида сақланади. Шамол шарқдан секундига 3–8 метр тезликда эсиб, айрим пайтларда 10–12 метргача кучайиши мумкин.

Куннинг энг иссиқ соатларида узоқ вақт қуёш остида қолмаслик, кўпроқ сув ичиш ва болалар ҳамда кексалар саломатлигига алоҳида эътибор бериш муҳим.

ЎзбекистонЎзгидрометТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнат ёшида?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнат ёшида?Бугун, 12:23Ўзбекистонда иш изловчилар кескин кўпайди: меҳнат бозори қизимоқдаЎзбекистонда иш изловчилар кескин кўпайди: меҳнат бозори қизимоқдаКеча, 21:37Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиЎзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилдиКеча, 21:33Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Рецептли дорилар нархи пасайди: қайси препаратлар арзонлашди?Кеча, 21:25Тошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманларТошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманларКеча, 18:10Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)Кеча, 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди