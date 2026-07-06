Ўзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтарилади
Июль ойи бошидаги нисбатан салқин кунлардан сўнг Ўзбекистонга одатий ёзги иссиқлик қайтмоқда. Ўзгидромет маълумотига кўра, 6–11 июль кунлари ҳаво ҳарорати босқичма-босқич кўтарилиб, айрим ҳудудларда +42 даражагача етади.
Ҳафта давомида асосан ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланади. Фақат тоғолди ва тоғли ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ҳамда момақалдироқ кузатилиши мумкин.
Ҳарорат аста-секин кўтарилади
Душанба куни республика ҳудудининг катта қисмида кундузги ҳарорат +34…+37 даража атрофида бўлади.
Кейинги кунларда ҳаво янада исиб, кундузи +37…+40 даражагача кўтарилади. Шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса термометр кўрсаткичи +39…+42 даражага етиши мумкин.
Мутахассисларнинг қайд этишича, ҳарорат юқори бўлса-да, у июль ойига хос бўлган иқлим меъёрлари доирасида қолади.
Айрим ҳудудларда чанг-тўзон бўлиши мумкин
Республика бўйича шарқдан секундига 7–12 метр тезликда шамол эсиши кутилмоқда.
Баъзи жойларда шамол тезлиги секундига 15 метргача кучайиши ва чанг-тўзонлар кўтарилиши мумкин. Бу, айниқса, қуруқ ва чўл ҳудудларида сезиларли бўлиши эҳтимол.
Тоғларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин
Ҳафта давомида республика ҳудудининг асосий қисмида ёғингарчилик кутилмайди.
Бироқ айрим тоғолди ва тоғли ҳудудларда момақалдироқ билан қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин. Тоғларга сафар режалаштирганларга об-ҳаво маълумотларини олдиндан текшириш тавсия этилади.
Тошкентда +40 даражагача исийди
6–11 июль кунлари Тошкент шаҳрида ҳаво бироз булутли ва ёғингарчиликсиз бўлади.
Душанба ва сешанба кунлари пойтахтда кундузги ҳарорат +35…+38 даражани ташкил этади. Кейинчалик иссиқлик аста-секин кучайиб, +38…+40 даражагача етади.
Кечалари ҳаво ҳарорати +22…+25 даража атрофида сақланади. Шамол шарқдан секундига 3–8 метр тезликда эсиб, айрим пайтларда 10–12 метргача кучайиши мумкин.
Куннинг энг иссиқ соатларида узоқ вақт қуёш остида қолмаслик, кўпроқ сув ичиш ва болалар ҳамда кексалар саломатлигига алоҳида эътибор бериш муҳим.
…