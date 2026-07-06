Эрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот берди
Дунё футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири Эрлинг Холанднинг келажаги яна диққат марказида. Манчестер Сити жамоасининг асосий ҳужумчиси ҳисобланган норвегиялик футболчининг отаси Алф-Инге Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтиш эҳтимоли ҳақида тўхталиб, трансфер миш-мишларига янги руҳ бағишлади. Гарчи футболчи Англияда ўзини бахтли ҳис қилаётган бўлса-да, "Қироллик клуби" чорлови ҳамон долзарблигини йўқотмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Норвегия терма жамоасининг Бразилияга қарши ўйини олдидан ДAZН нашрига интервю берган Алф-Инге Холанд ўғлининг Манчестер Сити билан узоқ муддатли шартномаси борлигини таъкидлади. Бироқ у ўз сўзлари якунида мадридликлар мухлисларини ҳаяжонга соладиган гапларни ҳам қўшиб ўтди: "Реал Мадридда ўйнашни ҳамма хоҳлайди. Футболда нима бўлишини ҳеч қачон олдиндан билиб бўлмайди", — дея таъкидлади у.
Ҳозирда 25 ёшда бўлган Эрлинг Холанд 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ўзининг энг юқори формасида эканлигини исботламоқда. Бразилияга қарши кечган учрашувда у дубл қайд этиб, Норвегияни чорак финалга олиб чиқди. Ҳужумчи турнир давомида урган голлари сонини 7 тага етказиб, тўпурарлар пойгасида Лионель Месси ва Килиан Мбаппе билан бир қаторда бормоқда. Унинг халқаро майдондаги статистикаси — 54 ўйинда 62 та гол — футбол олами учун ақлбовар қилмас кўрсаткичдир.
Мадридликлар қизиқиши ва сайловолди вадаларРеал Мадридда яқинда бўлиб ўтган президентлик пойгасида ҳам Холанд номи тез-тез тилга олинган эди. Мағлубиятга учраган номзод Энрике Риқуелме ўз кампаниясини айнан норвегиялик юлдузни сотиб олиш вадаси устига қурган эди. Гарчи ўшанда Холанднинг агенти Рафаела Пимента бу гапларни инкор этган бўлса-да, футболчининг отаси томонидан билдирилган сўнгги фикрлар трансфер эшиклари бутунлай ёпилмаганидан далолат беради.
Манчестер Сити раҳбарияти эса хотиржамликни сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда. Клуб 2025-йил бошида ҳужумчи билан амалдаги шартномани узайтириб, уни узоқ муддатга ўз сафига боғлаб қўйган. Шунга қарамай, Реал Мадрид каби гранд жамоаларнинг қизиқиши ва футболчининг ўзгарувчан режаси Англия чемпиони учун доимий хавф туғдириши мумкин.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер мавзуси жуда қизиқарли. Эрлинг Холанднинг ҳар қандай ҳаракати ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлади. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу футбол тарихидаги энг қиммат ва шов-шувли келишувлардан бирига айланиши шубҳасиз. Ҳозирча эса ҳужумчи бор эътиборини Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирокига қаратган.
…