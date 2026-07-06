Эрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот берди

·83·Спорт
Эрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот берди

Дунё футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири Эрлинг Холанднинг келажаги яна диққат марказида. Манчестер Сити жамоасининг асосий ҳужумчиси ҳисобланган норвегиялик футболчининг отаси Алф-Инге Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтиш эҳтимоли ҳақида тўхталиб, трансфер миш-мишларига янги руҳ бағишлади. Гарчи футболчи Англияда ўзини бахтли ҳис қилаётган бўлса-да, "Қироллик клуби" чорлови ҳамон долзарблигини йўқотмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Норвегия терма жамоасининг Бразилияга қарши ўйини олдидан ДAZН нашрига интервю берган Алф-Инге Холанд ўғлининг Манчестер Сити билан узоқ муддатли шартномаси борлигини таъкидлади. Бироқ у ўз сўзлари якунида мадридликлар мухлисларини ҳаяжонга соладиган гапларни ҳам қўшиб ўтди: "Реал Мадридда ўйнашни ҳамма хоҳлайди. Футболда нима бўлишини ҳеч қачон олдиндан билиб бўлмайди", — дея таъкидлади у.

Ҳозирда 25 ёшда бўлган Эрлинг Холанд 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ўзининг энг юқори формасида эканлигини исботламоқда. Бразилияга қарши кечган учрашувда у дубл қайд этиб, Норвегияни чорак финалга олиб чиқди. Ҳужумчи турнир давомида урган голлари сонини 7 тага етказиб, тўпурарлар пойгасида Лионель Месси ва Килиан Мбаппе билан бир қаторда бормоқда. Унинг халқаро майдондаги статистикаси — 54 ўйинда 62 та гол — футбол олами учун ақлбовар қилмас кўрсаткичдир.

Мадридликлар қизиқиши ва сайловолди вадалар

Реал Мадридда яқинда бўлиб ўтган президентлик пойгасида ҳам Холанд номи тез-тез тилга олинган эди. Мағлубиятга учраган номзод Энрике Риқуелме ўз кампаниясини айнан норвегиялик юлдузни сотиб олиш вадаси устига қурган эди. Гарчи ўшанда Холанднинг агенти Рафаела Пимента бу гапларни инкор этган бўлса-да, футболчининг отаси томонидан билдирилган сўнгги фикрлар трансфер эшиклари бутунлай ёпилмаганидан далолат беради.

Манчестер Сити раҳбарияти эса хотиржамликни сақлаб қолишга ҳаракат қилмоқда. Клуб 2025-йил бошида ҳужумчи билан амалдаги шартномани узайтириб, уни узоқ муддатга ўз сафига боғлаб қўйган. Шунга қарамай, Реал Мадрид каби гранд жамоаларнинг қизиқиши ва футболчининг ўзгарувчан режаси Англия чемпиони учун доимий хавф туғдириши мумкин.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер мавзуси жуда қизиқарли. Эрлинг Холанднинг ҳар қандай ҳаракати ижтимоий тармоқларда катта муҳокамаларга сабаб бўлади. Агар ушбу трансфер амалга ошса, бу футбол тарихидаги энг қиммат ва шов-шувли келишувлардан бирига айланиши шубҳасиз. Ҳозирча эса ҳужумчи бор эътиборини Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли иштирокига қаратган.

Эрлинг ХоландРеал МадридМанчестер СитиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиЖуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорладиБугун, 12:57Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиНеймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 12:12Гарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариГарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариБугун, 11:35Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Бугун, 11:27Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Бугун, 11:22Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Бугун, 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди