Жуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорлади

·0·Спорт
Жуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорлади

Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид клуби юлдузи Жуд Беллингем Жаҳон чемпионати чорак финалига йўлланма берган Мексикага қарши драматик ўйиндан сўнг ўз ҳаяжонини яшира олмади. Азтека стадионида кечган ва 3:2 ҳисобида якунланган баҳсда дубл қайд этган ярим ҳимоячи, ушбу ғалабани халқаро фаолиятидаги энг фахрли лаҳза деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув Буюк Британия вақти билан душанба тонгида якунлангани сабабли, Беллингэм уйқудан воз кечиб жамоани қўллаб-қувватлаган мухлисларга алоҳида миннатдорчилик билдирди. Футболчи ҳазил аралаш бўлса-да, мамлакатда дам олиш куни эълон қилиниши кераклигини айтиб, ишчи ва ўқувчиларни байрам қилишга чақирди. Goal.com нашри хабарига кўра, у мухлисларга қарата: "Бошлиқларингизга хабар юборинг ва ишга бормаслигингизни айтинг, ҳаммаси оддий", — дея мурожаат қилган.

Тарихий стадиондаги матонатли ғалаба

Томас Тухел бошқарувидаги Англия терма жамоаси учун ушбу учрашув осон кечмади. Жарелл Қуансаҳ қизил карточка олиб, жамоани камчиликда қолдирган бўлса-да, инглизлар матонат кўрсатишди. Жуд Беллингем томонидан киритилган икки гол ва Гарри Кейн ижросидаги аниқ зарба "уч шерлар"нинг ғалабасини таъминлади. Таъкидлаш жоизки, Мексика ўзининг тарихий аренасида ўтказган 89 та ўйиннинг фақат иккитасида мағлуб бўлган эди.

Беллингэм ўйин якунлангач, жамоавий руҳ ва мухлислар далдаси ҳақида тўхталди. Унинг сўзларига кўра, бутун ҳафта давомида жамоа фақатгина Мекцикадаги оғир муҳит ва кучли рақибга қарши қандай ўйнаш ҳақида ўйлаган. Футболчи бу ғалабани Англия либосидаги энг яхши оқшом сифатида баҳолади ва бу бутун мамлакатнинг ютуғи эканини таъкидлади.

Мухлислар билан боғлиқлик ва масъулият

Жуд Беллингем ўз интервюсида болалигидан Англия терма жамоаси мухлиси бўлганини эслаб ўтди. У 2010-йилги Жаҳон чемпионатини илк бор томоша қилганини ва ўша пайтдаги қийинчиликларни яхши эслашини айтди. Ҳозирда эса у мухлисларга қувонч улаша оладиган жамоанинг бир қисми эканидан бахтиёр эканини билдирди.

"Мен етти ёшимдан бери Англия мухлисиман. Бугун мамлакатга шундай лаҳзаларни тақдим эта оладиган жамоанинг аъзоси бўлиш фаолиятимдаги ва ҳаётимдаги энг муҳим воқеадир. Шунинг учун болалар мактабга бормасин, ота-оналар ишга чиқмасин, бугун дўстлар билан байрам қилиш вақти", — дея қўшимча қилди ёш юлдуз.

Ушбу ғалаба Англия терма жамоасининг турнирдаги амбицияларини янада мустаҳкамлади. Беллингэм ўз зиммасидаги масъулиятни ҳис қилган ҳолда, жамоадаги 26 нафар футболчининг ҳар бири худди шундай натижа кўрсатишга қодир эканига ишонч билдирди. Эндиликда Томас Тухел шогирдлари чорак финал босқичига тайёргарликни бошлашади.

Жуде БеллингэмАнглияЖаҳон ЧемпионатиФутболТомас Тухел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиЭрлинг Холанднинг отаси Реал Мадридга ўтиш эҳтимоли ҳақида кутилмаган баёнот бердиБугун, 12:32Неймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиНеймар Бразилия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаганини эълон қилдиБугун, 12:12Гарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариГарри Кейн овозини йўқотди: Англия ва Мексика ўртасидаги драматик баҳс тафсилотлариБугун, 11:35Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Бугун, 11:27Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Бугун, 11:22Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Бугун, 11:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди