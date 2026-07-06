Жуд Беллингем Мексика устидан қозонилган ғалабадан сўнг мухлисларни байрамга чорлади
Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид клуби юлдузи Жуд Беллингем Жаҳон чемпионати чорак финалига йўлланма берган Мексикага қарши драматик ўйиндан сўнг ўз ҳаяжонини яшира олмади. Азтека стадионида кечган ва 3:2 ҳисобида якунланган баҳсда дубл қайд этган ярим ҳимоячи, ушбу ғалабани халқаро фаолиятидаги энг фахрли лаҳза деб атади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув Буюк Британия вақти билан душанба тонгида якунлангани сабабли, Беллингэм уйқудан воз кечиб жамоани қўллаб-қувватлаган мухлисларга алоҳида миннатдорчилик билдирди. Футболчи ҳазил аралаш бўлса-да, мамлакатда дам олиш куни эълон қилиниши кераклигини айтиб, ишчи ва ўқувчиларни байрам қилишга чақирди. Goal.com нашри хабарига кўра, у мухлисларга қарата: "Бошлиқларингизга хабар юборинг ва ишга бормаслигингизни айтинг, ҳаммаси оддий", — дея мурожаат қилган.
Тарихий стадиондаги матонатли ғалабаТомас Тухел бошқарувидаги Англия терма жамоаси учун ушбу учрашув осон кечмади. Жарелл Қуансаҳ қизил карточка олиб, жамоани камчиликда қолдирган бўлса-да, инглизлар матонат кўрсатишди. Жуд Беллингем томонидан киритилган икки гол ва Гарри Кейн ижросидаги аниқ зарба "уч шерлар"нинг ғалабасини таъминлади. Таъкидлаш жоизки, Мексика ўзининг тарихий аренасида ўтказган 89 та ўйиннинг фақат иккитасида мағлуб бўлган эди.
Беллингэм ўйин якунлангач, жамоавий руҳ ва мухлислар далдаси ҳақида тўхталди. Унинг сўзларига кўра, бутун ҳафта давомида жамоа фақатгина Мекцикадаги оғир муҳит ва кучли рақибга қарши қандай ўйнаш ҳақида ўйлаган. Футболчи бу ғалабани Англия либосидаги энг яхши оқшом сифатида баҳолади ва бу бутун мамлакатнинг ютуғи эканини таъкидлади.
Мухлислар билан боғлиқлик ва масъулиятЖуд Беллингем ўз интервюсида болалигидан Англия терма жамоаси мухлиси бўлганини эслаб ўтди. У 2010-йилги Жаҳон чемпионатини илк бор томоша қилганини ва ўша пайтдаги қийинчиликларни яхши эслашини айтди. Ҳозирда эса у мухлисларга қувонч улаша оладиган жамоанинг бир қисми эканидан бахтиёр эканини билдирди.
"Мен етти ёшимдан бери Англия мухлисиман. Бугун мамлакатга шундай лаҳзаларни тақдим эта оладиган жамоанинг аъзоси бўлиш фаолиятимдаги ва ҳаётимдаги энг муҳим воқеадир. Шунинг учун болалар мактабга бормасин, ота-оналар ишга чиқмасин, бугун дўстлар билан байрам қилиш вақти", — дея қўшимча қилди ёш юлдуз.
Ушбу ғалаба Англия терма жамоасининг турнирдаги амбицияларини янада мустаҳкамлади. Беллингэм ўз зиммасидаги масъулиятни ҳис қилган ҳолда, жамоадаги 26 нафар футболчининг ҳар бири худди шундай натижа кўрсатишга қодир эканига ишонч билдирди. Эндиликда Томас Тухел шогирдлари чорак финал босқичига тайёргарликни бошлашади.
…