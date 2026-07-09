Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...

·0·Спорт
Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...

Бразилия терма жамоаси ЖЧ-2026ни эрта тарк этганидан кейин Неймарнинг келажаги атрофида саволлар кўпайди. UOL нашри маълумотига кўра, футболчи фаолиятини давом эттириш бўйича учта эҳтимолий сценарийни кўриб чиқмоқда.

Манбага кўра, Неймарнинг яқинлари у футболдан руҳий жиҳатдан чарчаганини Жаҳон чемпионати бошланишидан аввалроқ сезган.

Неймарда руҳий чарчоқ сезилган

UOL маълумотига кўра, Неймар сўнгги вақтларда футболдаги босим ва ОАВ муносабатидан чарчаган.

Қайд этилишича, у 15 йил давомида Бразилия миллий жамоасида ўйнаганига қарамай, матбуот томонидан етарлича эътироф этилмаётганидан дўстларига шикоят қилган.

Бразилиянинг мағлубияти вазиятни ўзгартирди

Бразилия ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.

Шундан сўнг Неймар миллий жамоадаги фаолиятини якунлаганини эълон қилгани айтилмоқда. Бу эса унинг клуб даражасидаги келажаги бўйича ҳам турли тахминларни кучайтирди.

Биринчи сценарий — «Сантос»да қолиш

Неймар учун асосий вариантлардан бири — «Сантос»га қайтиб, амалдаги шартномасини охиригача бажариш.

Бу ҳолатда футболчи Бразилияда фаолиятини давом эттиради ва клуб олдидаги мажбуриятларини тўлиқ адо этади.

Иккинчи йўл — босими камроқ клуб

UOL маълумотига кўра, яна бир эҳтимол — Неймарнинг босим нисбатан камроқ бўлган бошқа клубга ўтиши.

Бу вариант футболчига катта медиа босимдан узоқроқ муҳитда ўйнаш ва фаолиятини тинчроқ шароитда давом эттириш имконини бериши мумкин.

Учинчи қарорга отаси қарши

Учинчи эҳтимол эса Неймарнинг профессионал футболчилик фаолиятини якунлашидир.

Бироқ манбага кўра, футболчининг отаси бу вариантга очиқчасига қарши чиққан. У Неймар ҳали футболда қолиши керак, деган позицияда экани айтилмоқда.

Неймар энди фаолиятидаги энг муҳим қарорлардан бирини қабул қилиш арафасида турибди. У «Сантос»да қоладими, янги жамоани танлайдими ёки бутунлай бошқа йўлга ўтадими — бу саволга яқин вақт ичида жавоб топилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиИнтер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиБугун, 02:11Рафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 01:37Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиАрсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиБугун, 01:15Челси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиЧелси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиБугун, 00:33«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?Бугун, 00:22Португалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаПортугалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқдаБугун, 00:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди