Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...
Бразилия терма жамоаси ЖЧ-2026ни эрта тарк этганидан кейин Неймарнинг келажаги атрофида саволлар кўпайди. UOL нашри маълумотига кўра, футболчи фаолиятини давом эттириш бўйича учта эҳтимолий сценарийни кўриб чиқмоқда.
Манбага кўра, Неймарнинг яқинлари у футболдан руҳий жиҳатдан чарчаганини Жаҳон чемпионати бошланишидан аввалроқ сезган.
Неймарда руҳий чарчоқ сезилган
UOL маълумотига кўра, Неймар сўнгги вақтларда футболдаги босим ва ОАВ муносабатидан чарчаган.
Қайд этилишича, у 15 йил давомида Бразилия миллий жамоасида ўйнаганига қарамай, матбуот томонидан етарлича эътироф этилмаётганидан дўстларига шикоят қилган.
Бразилиянинг мағлубияти вазиятни ўзгартирди
Бразилия ЖЧ-2026 1/8 финалида Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақани тарк этди.
Шундан сўнг Неймар миллий жамоадаги фаолиятини якунлаганини эълон қилгани айтилмоқда. Бу эса унинг клуб даражасидаги келажаги бўйича ҳам турли тахминларни кучайтирди.
Биринчи сценарий — «Сантос»да қолиш
Неймар учун асосий вариантлардан бири — «Сантос»га қайтиб, амалдаги шартномасини охиригача бажариш.
Бу ҳолатда футболчи Бразилияда фаолиятини давом эттиради ва клуб олдидаги мажбуриятларини тўлиқ адо этади.
Иккинчи йўл — босими камроқ клуб
UOL маълумотига кўра, яна бир эҳтимол — Неймарнинг босим нисбатан камроқ бўлган бошқа клубга ўтиши.
Бу вариант футболчига катта медиа босимдан узоқроқ муҳитда ўйнаш ва фаолиятини тинчроқ шароитда давом эттириш имконини бериши мумкин.
Учинчи қарорга отаси қарши
Учинчи эҳтимол эса Неймарнинг профессионал футболчилик фаолиятини якунлашидир.
Бироқ манбага кўра, футболчининг отаси бу вариантга очиқчасига қарши чиққан. У Неймар ҳали футболда қолиши керак, деган позицияда экани айтилмоқда.
Неймар энди фаолиятидаги энг муҳим қарорлардан бирини қабул қилиш арафасида турибди. У «Сантос»да қоладими, янги жамоани танлайдими ёки бутунлай бошқа йўлга ўтадими — бу саволга яқин вақт ичида жавоб топилиши мумкин.
…