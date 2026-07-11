Навоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетди

·38·Жамият
Навоийда фожиа: Зарафшон дарёсида 3 нафар ўсмир чўкиб кетди

Навоий вилоятининг Кармана туманида юз берган аянчли ҳодиса оқибатида Зарафшон дарёсида чўмилишга борган уч нафар ўсмир ҳалок бўлди. Вафот этганларнинг икки нафари ака-ука экани маълум қилинди.

Дастлабки маълумотларга кўра, Катта Масжид маҳалласида яшовчи тўрт нафар йигит 8 июль куни туш вақтида Зарафшон дарёсига чўмилиш учун борган. Чўмилиш жараёнида улардан уч нафари сув оқимига тушиб, чўкиб кетган.

Ҳодиса юзасидан зудлик билан қидирув-қутқарув ишлари бошланган. Бухоро ва Навоий вилоятлари Фавқулодда вазиятлар бошқармалари қутқарувчилари махсус техника ҳамда моторли резина қайиқ ёрдамида бир неча кун давомида қидирув ишларини олиб борди.

Қидирув ишлари натижасида 10 июль куни ҳодиса содир бўлган жойдан турли масофаларда уч нафар вояга етмаган ўсмирнинг жасади топилди.

Маълум бўлишича, ҳалок бўлганлар 2008 йилда туғилган Ж.С., 2010 йилда туғилган О.Т. ва 2012 йилда туғилган Ж.С. бўлиб, улардан икки нафари ака-ука бўлган.

Мазкур ҳолат юзасидан тегишли идоралар томонидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

НавоийЗарафшонКарманаБухоро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиМашина балонлари тагида жон берган 6 ёшли бола воқеа жойида жон бердиБугун, 10:22Андижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилдиАндижонда товламачиликда гумонланган шахснинг машинасидан гиёҳванд модда топилдиКеча, 23:56Маданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашдиМаданият вазирлигида йирик кадрлар ротацияси: Тўрт нафар ўринбосар алмашдиКеча, 22:27"Кечир" ёзувли автомобил ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлди"Кечир" ёзувли автомобил ижтимоий тармоқларда муҳокама бўлдиКеча, 17:02Авиасозлар кўчасида ҳаракат вақтинча чекланадиАвиасозлар кўчасида ҳаракат вақтинча чекланадиКеча, 15:53Ички ишлар ходими ажойиб жонли ижроси билан тармоқларда тингловчилар олқишига сазовор бўлди (видео)Ички ишлар ходими ажойиб жонли ижроси билан тармоқларда тингловчилар олқишига сазовор бўлди (видео)Кеча, 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди