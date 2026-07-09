Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлди

·0·Спорт
Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлди

Мадриднинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени ўз келажаги борасидаги барча саволларга нуқта қўйди. Франциялик иқтидорли футболчи Испания пойтахтида қолишга қарор қилди ва клуб билан узоқ муддатли янги шартнома имзолади. Бу қарор футболчини ўз сафига қўшиб олишни истаган Англия Премер-лигаси грандлари, хусусан, Манчестер Юнайтед учун кутилмаган зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

RMC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Орельен Чуамени ва Реал Мадрид раҳбарияти ўртасидаги келишув 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган. Ушбу янги битим футболчининг жамоа лойиҳасидаги ўрни нақадар муҳимлигини кўрсатади. Аввалроқ, Манчестер Юнайтед уни сотиб олиш учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлашга тайёр экани ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ янги келишув бу трансфер эҳтимолини бутунлай йўққа чиқарди.

Жозе Моуриньюнинг таъсири ва янги лойиҳа

Marca нашрининг таъкидлашича, футболчининг Мадридда қолишида жамоанинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью ҳал қилувчи ролни ўйнаган. Португалиялик мутахассис Орельен Чуамени билан шахсан суҳбатлашиб, уни жамоанинг келгуси режаларида марказий фигура сифатида кўраётганига ишонтира олган. Моуринью жамоа таркибини шакллантиришда мутлақ ваколатга эга бўлиб, у франциялик ярим ҳимоячини таркибнинг ажралмас қисми деб ҳисоблайди.

Сўнгги вақтларда Реал Мадрид ичидаги муҳит ва Федерико Вальверде билан юзага келган тушунмовчиликлар ҳақидаги миш-мишлар Орельен Чуамени кетиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирган эди. Бироқ, клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг маҳоратига тўлиқ ишонч билдирди. Бу эса футболчининг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиб, унинг "Қироллик клуби"да қолиш истагини мустаҳкамлади.

Манчестер Юнайтеднинг трансфер бозоридаги муваффақиятсизлиги

Манчестер Юнайтед учун бу трансфер ойнасидаги навбатдаги муваффақиятсизлик бўлди. Клуб аввалроқ Матеус Фернандес трансфери бўйича Тоттенхемга ютқазиб қўйган эди. Орельен Чуамени билан боғлиқ вазиятда ҳам Манчестер клуби раҳбариятининг молиявий пакетларни тайёрлашдаги сусткашлиги панд берди. Эндиликда "қизил иблислар" ўз эътиборини Челси аъзоси Андрей Сантосга қаратишга мажбур бўлмоқда.

Ҳозирда Орельен Чуамени бор эътиборини Франция терма жамоаси сафидаги иштирокига қаратган. Мушакларидаги жароҳатдан фориғ бўлган футболчи терма жамоанинг умумий машғулотларига қўшилди. У Марокашга қарши кечадиган муҳим баҳсда Дидиер Десчампс ихтиёрида бўлади. Реал Мадрид билан тузилган янги шартнома эса унга Жаҳон чемпионати плей-офф босқичида хотиржам ва бор кучи билан ҳаракат қилиш имконини беради.

Ушбу келишув Реал Мадриднинг узоқ муддатли стратегиясининг бир қисмидир. Клуб ёш ва иқтидорли футболчиларни ўз сафида сақлаб қолиш орқали Европа футболидаги гегемонлигини давом эттиришни кўзламоқда. Орельен Чуамени эса ушбу стратегиянинг марказий бўғини бўлиб қолаверади.

Реал МадридМанчестер ЮнайтедОрельен ЧуамениТрансферЖозе Моуринью
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борЖанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борБугун, 11:54Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Бугун, 11:26Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Ямал Мессига тан берди: финал ҳақидаги жавоби эса бошқача чиқди...Бугун, 10:39Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Ямал икки афсона ҳақида гапирди: ЖЧ-2026дан кейин давр алмашяптими?Бугун, 09:18ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...Бугун, 09:12Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Бугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди