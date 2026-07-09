Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлди
Мадриднинг Реал Мадрид клуби ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени ўз келажаги борасидаги барча саволларга нуқта қўйди. Франциялик иқтидорли футболчи Испания пойтахтида қолишга қарор қилди ва клуб билан узоқ муддатли янги шартнома имзолади. Бу қарор футболчини ўз сафига қўшиб олишни истаган Англия Премер-лигаси грандлари, хусусан, Манчестер Юнайтед учун кутилмаган зарба бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
RMC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Орельен Чуамени ва Реал Мадрид раҳбарияти ўртасидаги келишув 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган. Ушбу янги битим футболчининг жамоа лойиҳасидаги ўрни нақадар муҳимлигини кўрсатади. Аввалроқ, Манчестер Юнайтед уни сотиб олиш учун 100 миллион евродан ортиқ маблағ сарфлашга тайёр экани ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ янги келишув бу трансфер эҳтимолини бутунлай йўққа чиқарди.
Жозе Моуриньюнинг таъсири ва янги лойиҳаMarca нашрининг таъкидлашича, футболчининг Мадридда қолишида жамоанинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью ҳал қилувчи ролни ўйнаган. Португалиялик мутахассис Орельен Чуамени билан шахсан суҳбатлашиб, уни жамоанинг келгуси режаларида марказий фигура сифатида кўраётганига ишонтира олган. Моуринью жамоа таркибини шакллантиришда мутлақ ваколатга эга бўлиб, у франциялик ярим ҳимоячини таркибнинг ажралмас қисми деб ҳисоблайди.
Сўнгги вақтларда Реал Мадрид ичидаги муҳит ва Федерико Вальверде билан юзага келган тушунмовчиликлар ҳақидаги миш-мишлар Орельен Чуамени кетиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирган эди. Бироқ, клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг маҳоратига тўлиқ ишонч билдирди. Бу эса футболчининг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиб, унинг "Қироллик клуби"да қолиш истагини мустаҳкамлади.
Манчестер Юнайтеднинг трансфер бозоридаги муваффақиятсизлигиМанчестер Юнайтед учун бу трансфер ойнасидаги навбатдаги муваффақиятсизлик бўлди. Клуб аввалроқ Матеус Фернандес трансфери бўйича Тоттенхемга ютқазиб қўйган эди. Орельен Чуамени билан боғлиқ вазиятда ҳам Манчестер клуби раҳбариятининг молиявий пакетларни тайёрлашдаги сусткашлиги панд берди. Эндиликда "қизил иблислар" ўз эътиборини Челси аъзоси Андрей Сантосга қаратишга мажбур бўлмоқда.
Ҳозирда Орельен Чуамени бор эътиборини Франция терма жамоаси сафидаги иштирокига қаратган. Мушакларидаги жароҳатдан фориғ бўлган футболчи терма жамоанинг умумий машғулотларига қўшилди. У Марокашга қарши кечадиган муҳим баҳсда Дидиер Десчампс ихтиёрида бўлади. Реал Мадрид билан тузилган янги шартнома эса унга Жаҳон чемпионати плей-офф босқичида хотиржам ва бор кучи билан ҳаракат қилиш имконини беради.
Ушбу келишув Реал Мадриднинг узоқ муддатли стратегиясининг бир қисмидир. Клуб ёш ва иқтидорли футболчиларни ўз сафида сақлаб қолиш орқали Европа футболидаги гегемонлигини давом эттиришни кўзламоқда. Орельен Чуамени эса ушбу стратегиянинг марказий бўғини бўлиб қолаверади.
…