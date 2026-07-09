Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилди
Испаниянинг Барселона клуби ёзги трансфер ойнаси арафасида ўз таркибини жиддий кучайтириш ҳаракатларини бошлаб юборди. Каталонияликлар Боруссия Дортмунд жамоасининг иқтидорли вингери Карим Адееми трансфери бўйича расмий таклиф билан чиқишди. Ушбу қадам клубнинг ҳужумкор салоҳиятини ошириш йўлидаги стратегик режаларининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport нашри берган маълумотларга кўра, 24 ёшли Германия терма жамоаси аъзоси Боруссия Дортмунд билан шартномани узайтириш борасида келиша олмаган ва клуб раҳбариятига жамоани тарк этиш истагини билдирган. Хабарларга кўра, футболчи ва Барселона ўртасида узоқ муддатли шартнома бўйича оғзаки келишувга эришилган. Эндиликда барча эътибор клублар ўртасидаги якуний тўлов миқдорига қаратилган.
Ханс-Дитер Флик омили ва трансфер тафсилотлариУшбу трансфернинг амалга ошишида Барселона бош мураббийи Ханс-Дитер Фликнинг ўрни беқиёс. Флик Германия терма жамоасидаги фаолияти давомида Карим Адееми билан бирга ишлаган ва унинг имкониятларини жуда яхши билади. Мураббий футболчининг юқори тезлиги ва вертикал ўйин услуби ўзининг тактик схемаларига, айниқса юқори прессингга асосланган тизимга мукаммал даражада мос тушишига ишонмоқда.
Боруссия Дортмунд ўз юлдузини тахминан 40 миллион еврога баҳоламоқда. Немис клуби футболчини келаси йили текинга ёки арзон гаровга қўйиб юбормаслик учун уни жорий трансфер ойнасида сотишга мойиллик билдирмоқда. Трансфер жараёнида машҳур агент Хорхе Мендес ҳам фаол иштирок этмоқда, у аввал ҳам бир неча бор мижозини Каталония клубига таклиф қилган эди.
Клубнинг кейинги режалариКарим Адееми Барселона ҳужумида Ламине Ямал ва Рафинья каби юлдузлар билан бирга ҳаракат қилиши кутилмоқда. Унинг майдоннинг ҳар икки қанотида ва марказий ҳужумда ўйнай олиш қобилияти мураббийлар штаби учун қўшимча вариантларни тақдим этади. Goal.com хабарига кўра, бу трансфер клубнинг бошқа режаларига халақит бермайди.
Таниқли инсайдер Fabrizio Romano таъкидлашича, Адеемининг келиши Барселона учун марказий ҳужумчи қидириш жараёнини тўхтатмайди. Клуб ҳали ҳам Хулиан Альварес номзодини асосий нишон сифатида сақлаб қолган. Аргентиналик ҳужумчи узоқ муддатли истиқболда жамоанинг асосий тўпурари бўлиши кутилмоқда. Барселона раҳбарияти молиявий қийинчиликларга қарамай, таркибни сифатли янгилашда давом этиш ниятида.
…