Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилди

·0·Спорт
Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилди

Испаниянинг Барселона клуби ёзги трансфер ойнаси арафасида ўз таркибини жиддий кучайтириш ҳаракатларини бошлаб юборди. Каталонияликлар Боруссия Дортмунд жамоасининг иқтидорли вингери Карим Адееми трансфери бўйича расмий таклиф билан чиқишди. Ушбу қадам клубнинг ҳужумкор салоҳиятини ошириш йўлидаги стратегик режаларининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport нашри берган маълумотларга кўра, 24 ёшли Германия терма жамоаси аъзоси Боруссия Дортмунд билан шартномани узайтириш борасида келиша олмаган ва клуб раҳбариятига жамоани тарк этиш истагини билдирган. Хабарларга кўра, футболчи ва Барселона ўртасида узоқ муддатли шартнома бўйича оғзаки келишувга эришилган. Эндиликда барча эътибор клублар ўртасидаги якуний тўлов миқдорига қаратилган.

Ханс-Дитер Флик омили ва трансфер тафсилотлари

Ушбу трансфернинг амалга ошишида Барселона бош мураббийи Ханс-Дитер Фликнинг ўрни беқиёс. Флик Германия терма жамоасидаги фаолияти давомида Карим Адееми билан бирга ишлаган ва унинг имкониятларини жуда яхши билади. Мураббий футболчининг юқори тезлиги ва вертикал ўйин услуби ўзининг тактик схемаларига, айниқса юқори прессингга асосланган тизимга мукаммал даражада мос тушишига ишонмоқда.

Боруссия Дортмунд ўз юлдузини тахминан 40 миллион еврога баҳоламоқда. Немис клуби футболчини келаси йили текинга ёки арзон гаровга қўйиб юбормаслик учун уни жорий трансфер ойнасида сотишга мойиллик билдирмоқда. Трансфер жараёнида машҳур агент Хорхе Мендес ҳам фаол иштирок этмоқда, у аввал ҳам бир неча бор мижозини Каталония клубига таклиф қилган эди.

Клубнинг кейинги режалари

Карим Адееми Барселона ҳужумида Ламине Ямал ва Рафинья каби юлдузлар билан бирга ҳаракат қилиши кутилмоқда. Унинг майдоннинг ҳар икки қанотида ва марказий ҳужумда ўйнай олиш қобилияти мураббийлар штаби учун қўшимча вариантларни тақдим этади. Goal.com хабарига кўра, бу трансфер клубнинг бошқа режаларига халақит бермайди.

Таниқли инсайдер Fabrizio Romano таъкидлашича, Адеемининг келиши Барселона учун марказий ҳужумчи қидириш жараёнини тўхтатмайди. Клуб ҳали ҳам Хулиан Альварес номзодини асосий нишон сифатида сақлаб қолган. Аргентиналик ҳужумчи узоқ муддатли истиқболда жамоанинг асосий тўпурари бўлиши кутилмоқда. Барселона раҳбарияти молиявий қийинчиликларга қарамай, таркибни сифатли янгилашда давом этиш ниятида.

БарселонаКарим АдеемиРеал МадридТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?Бугун, 13:11Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнига PSJ юлдузи Брэдли Барколя номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 12:19Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?Ламине Ямал Хулиан Альваресни Барселонага чақирди: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 12:13Орельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиОрельен Чуамени Реал Мадрид билан шартномасини узайтирди: Манчестер Юнайтед режаси барбод бўлдиБугун, 11:56Жанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борЖанубий Корея янги мураббий изламоқда: номзодлар орасида таниш исмлар борБугун, 11:54Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Кейннинг Бекхэм билан эски сурати: ёнидаги қиз кейин кимга айланди?Бугун, 11:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди