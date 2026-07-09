Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилди

·26·Спорт
Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилди

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ўзининг улкан лойиҳаси — 100 минг томошабинга мўлжалланган янги стадион қаерда қад кўтаришини расман тасдиқлади. Мазкур қарор клубнинг тарихий меросини сақлаб қолиш ва ҳудудни иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш мақсадида қабул қилинган. Янги арена нафақат футбол майдони, балки бутун бошли спорт ва кўнгилочар марказнинг ўзагига айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб расмий маълумотларига кўра, янги стадион ҳозирги Олд Траффорд аренасидан тахминан 350 метр шимоли-ғарбда жойлашган ҳудудда қурилади. Бу жой махсус равишда "Стадиум Дистрикт" (Стадион тумани) деб номланди. Лойиҳа Траффорд Whарфсиде ҳудудини қайта тиклаш бўйича кенг кўламли мастер-планнинг асосий устуни бўлиб хизмат қилади.

Тарихий анъаналар ва замонавий инфратузилма

Манчестер Юнайтед раҳбарияти янги стадион учун жой танлашда мухлисларнинг ҳис-туйғуларини инобатга олганини таъкидламоқда. Янги арена Олд Траффорднинг ёнида барпо этилиши орқали клуб ўзининг кўп йиллик анъаналари, тарихий илдизлари ва ўйин кунидаги ўзига хос маросимларини сақлаб қолишни кўзлаган. Бу қадам мухлислар учун қадрдон бўлган муҳитни бузмаган ҳолда, энг замонавий шароитларни яратиш имконини беради.

Клубнинг янги стадионни ривожлантириш бўйича бош директори Коллетте Роче ушбу лойиҳани "авлодда бир марта бериладиган имконият" деб атади. Унинг сўзларига кўра, янги маскан нафақат мухлислар учун дунё даражасидаги қулайликларни тақдим этади, балки маҳаллий ҳамжамият ва бутун минтақа учун ўн йиллар давомида хизмат қиладиган иқтисодий марказга айланади.

Лойиҳа доирасида 150 гектар майдонни қамраб олган ҳудуд тубдан ўзгаради. Бу ерда нафақат футбол ишқибозлари, балки маҳаллий аҳоли учун ҳам йил давомида фаолият юритадиган турар-жойлар, дам олиш масканлари ва маданий объектлар барпо этилади. Траффорд кенгаши раҳбари Том Росс ушбу мастер-план ҳудудни жаҳон даражасидаги спорт ва маданият масканига айлантириш йўлидаги узоқ сафарнинг бошланиши эканини қайд этди.

Иқтисодий самарадорлик ва янги иш ўринлари

Ушбу улкан қурилиш лойиҳасининг иқтисодий кўламлари ҳам ҳайратланарли. Ҳисоб-китобларга кўра, янги стадион ва унинг атрофидаги инфратузилма Буюк Британия иқтисодиётига ҳар йили 7,3 миллиард фунт стерлинг миқдорида даромад келтириши кутилмоқда. Шунингдек, лойиҳа доирасида 48 мингга яқин янги иш ўринлари яратилиши режалаштирилган.

Манчестер Юнайтед раҳбарияти янги стадионни лойиҳалаш жараёнида мухлислар билан доимий мулоқотда бўлишга вада бермоқда. Стадионнинг атмосфераси, чипталар нархининг ҳамёнбоплиги ва барча учун қулайлик (аксессибилитй) масалалари режанинг марказида туради. Ҳозирда лойиҳа дизайн ва ривожлантиришнинг кейинги босқичига ўтмоқда.

Манчестер ЮнайтедОлд ТраффордСтадионАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиАбдуқодир Ҳусановнинг «Ланс»га ўтиши қандай амалга ошгани айтилдиБугун, 15:51Opta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиOpta чоракфинал учун ҳисоб-китоб қилди: энг оғир жуфтлик алоҳида кўрсатилдиБугун, 15:34Антуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаАнтуан Гризманн АҚШда дебют қилди: Франциялик юлдуз Лионель Месси билан тўқнашувни кутмоқдаБугун, 14:37Эрлинг Холанд Бразилия устидан қозонилган ғалабани «ҳақиқатга тўғри келмайдиган» воқеа деб атадиЭрлинг Холанд Бразилия устидан қозонилган ғалабани «ҳақиқатга тўғри келмайдиган» воқеа деб атадиБугун, 14:18Барселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилдиБарселона ҳужум чизиғини кучайтирмоқда: Карим Адееми учун расмий таклиф юборилдиБугун, 13:53Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?Гарри Кейн ёки Эрлинг Холанд: Дунёнинг энг яхши марказий ҳужумчиси ким?Бугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди