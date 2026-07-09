Манчестер Юнайтед янги стадион қаерда қурилишини расман маълум қилди
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ўзининг улкан лойиҳаси — 100 минг томошабинга мўлжалланган янги стадион қаерда қад кўтаришини расман тасдиқлади. Мазкур қарор клубнинг тарихий меросини сақлаб қолиш ва ҳудудни иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш мақсадида қабул қилинган. Янги арена нафақат футбол майдони, балки бутун бошли спорт ва кўнгилочар марказнинг ўзагига айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб расмий маълумотларига кўра, янги стадион ҳозирги Олд Траффорд аренасидан тахминан 350 метр шимоли-ғарбда жойлашган ҳудудда қурилади. Бу жой махсус равишда "Стадиум Дистрикт" (Стадион тумани) деб номланди. Лойиҳа Траффорд Whарфсиде ҳудудини қайта тиклаш бўйича кенг кўламли мастер-планнинг асосий устуни бўлиб хизмат қилади.
Тарихий анъаналар ва замонавий инфратузилмаМанчестер Юнайтед раҳбарияти янги стадион учун жой танлашда мухлисларнинг ҳис-туйғуларини инобатга олганини таъкидламоқда. Янги арена Олд Траффорднинг ёнида барпо этилиши орқали клуб ўзининг кўп йиллик анъаналари, тарихий илдизлари ва ўйин кунидаги ўзига хос маросимларини сақлаб қолишни кўзлаган. Бу қадам мухлислар учун қадрдон бўлган муҳитни бузмаган ҳолда, энг замонавий шароитларни яратиш имконини беради.
Клубнинг янги стадионни ривожлантириш бўйича бош директори Коллетте Роче ушбу лойиҳани "авлодда бир марта бериладиган имконият" деб атади. Унинг сўзларига кўра, янги маскан нафақат мухлислар учун дунё даражасидаги қулайликларни тақдим этади, балки маҳаллий ҳамжамият ва бутун минтақа учун ўн йиллар давомида хизмат қиладиган иқтисодий марказга айланади.
Лойиҳа доирасида 150 гектар майдонни қамраб олган ҳудуд тубдан ўзгаради. Бу ерда нафақат футбол ишқибозлари, балки маҳаллий аҳоли учун ҳам йил давомида фаолият юритадиган турар-жойлар, дам олиш масканлари ва маданий объектлар барпо этилади. Траффорд кенгаши раҳбари Том Росс ушбу мастер-план ҳудудни жаҳон даражасидаги спорт ва маданият масканига айлантириш йўлидаги узоқ сафарнинг бошланиши эканини қайд этди.
Иқтисодий самарадорлик ва янги иш ўринлариУшбу улкан қурилиш лойиҳасининг иқтисодий кўламлари ҳам ҳайратланарли. Ҳисоб-китобларга кўра, янги стадион ва унинг атрофидаги инфратузилма Буюк Британия иқтисодиётига ҳар йили 7,3 миллиард фунт стерлинг миқдорида даромад келтириши кутилмоқда. Шунингдек, лойиҳа доирасида 48 мингга яқин янги иш ўринлари яратилиши режалаштирилган.
Манчестер Юнайтед раҳбарияти янги стадионни лойиҳалаш жараёнида мухлислар билан доимий мулоқотда бўлишга вада бермоқда. Стадионнинг атмосфераси, чипталар нархининг ҳамёнбоплиги ва барча учун қулайлик (аксессибилитй) масалалари режанинг марказида туради. Ҳозирда лойиҳа дизайн ва ривожлантиришнинг кейинги босқичига ўтмоқда.
…