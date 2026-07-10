Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқда

·0·Спорт
Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқда

Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юриши кўпчиликнинг эътиборини яна бир бор ёш иқтидорларга қаратди. Гарчи асосий эътибор Ламине Ямалга қаратилган бўлса-да, Барселона ҳимоячиси Пау Кубарси Шимолий Америкадаги турнирда ўзининг тенгдошидан ҳам кўра барқарорроқ ва таъсирлироқ ўйин намойиш этмоқда. Ҳозирда 19 ёшга тўлган ҳимоячи нафақат ўз жамоасининг, балки бутун чемпионатнинг энг яхши ёш ўйинчиси бўлишга асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона бош мураббийи Ханси Флик ёш ҳимоячининг майдондаги етуклигидан ҳайратда эканини яширмайди. Германиялик мутахассиснинг фикрича, Кубарси ўз ёшига нисбатан анча мазмунли ва ишончли ҳимояланади. Мураббий уни жамоанинг яна бир юлдузи Ламине Ямал билан бир қаторда кўради ва клуб бундай иқтидорга эга бўлганидан бахтиёр эканини таъкидлайди. Goal.com нашрининг ёзишича, Кубарси ҳозирда жаҳоннинг энг иқтидорли ўсмирларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Ҳимоядаги мустаҳкамлик ва барқарорлик

Испания терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг чорак финалига қадар бирорта ҳам гол ўтказиб юбормасдан етиб келди. Бу натижада Пау Кубарсининг ҳиссаси беқиёс. Гарчи Ламине Ямал турнир давомида жароҳатлар билан боғлиқ муаммоларга дуч келган бўлса-да, Кубарси ҳар бир учрашувда ўзининг совуққонлиги ва юқори савиядаги ўйини билан ажралиб турди. Унинг майдонни кўриш қобилияти ва пас бериш маҳорати Испания ҳужумларини ташкил этишда муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.

Қизиғи шундаки, Луис де ла Фуенте уни Эвро-2024 қайдномасига киритмаган эди. Ўшанда мураббий бу қарорни футболчининг ёши билан эмас, балки таркибда тажрибалироқ марказий ҳимоячилар борлиги билан изоҳлаган эди. Бироқ вақт ўтиши билан Кубарси ўзининг даражаси бўйича нафақат тенгдошларидан, балки кўплаб тажрибали ҳамкасбларидан ҳам ўзиб кетганини исботлади. Ҳозирда Испания мудофаа чизиғини усиз тасаввур қилиш қийин.

Жамоавий меҳнат ва юлдузли таркиб

Испаниянинг Шимолий Америкадаги муваффақияти фақатгина бир футболчига боғлиқ эмас. Жамоада Микел Оярзабал олдинги чизиқда босим уюштираётган бўлса, Родри ярим ҳимояда рақиб ҳужумларини қайтаришда тенгсиз бўлиб қолмоқда. Шунингдек, яқинда Реал Мадрид сафига 60 миллион эвро эвазига ўтган Марк Кукурелла ва дарвозада ишончли ҳаракат қилаётган Унаи Симон ҳам жамоанинг "қуруқ" сериясига муносиб ҳисса қўшмоқда.

Шунга қарамай, Пау Кубарсининг ўйини мутахассислар томонидан алоҳида эътироф этилмоқда. Унинг 32 ёшли Аймерик Лапорте билан тандемда ҳаракат қилиши ва Педро Порро каби қанот ҳимоячилари билан ўзаро тушуниши Испания мудофаасини турнирдаги энг кучли чизиққа айлантирди. Агар Испания бош совринни қўлга киритса, Кубарси учун бу фаолиятидаги энг йирик бурилиш нуқтаси бўлиши шубҳасиз.

Пау КубарсиЛамине ЯмалИспанияБарселонаЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариГарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариБугун, 12:12«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 12:00Барселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБарселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБугун, 11:59Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтдиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтдиБугун, 11:55 Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир... Вильям Салиба атрофида трансфер ўйини: «Арсенал»нинг шарти оғир...Бугун, 09:31Клоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиКлоппга Германиядан катта таклиф тушди: маош рақамлари ҳам ошкор бўлдиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди