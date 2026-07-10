Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқда
Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли юриши кўпчиликнинг эътиборини яна бир бор ёш иқтидорларга қаратди. Гарчи асосий эътибор Ламине Ямалга қаратилган бўлса-да, Барселона ҳимоячиси Пау Кубарси Шимолий Америкадаги турнирда ўзининг тенгдошидан ҳам кўра барқарорроқ ва таъсирлироқ ўйин намойиш этмоқда. Ҳозирда 19 ёшга тўлган ҳимоячи нафақат ўз жамоасининг, балки бутун чемпионатнинг энг яхши ёш ўйинчиси бўлишга асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона бош мураббийи Ханси Флик ёш ҳимоячининг майдондаги етуклигидан ҳайратда эканини яширмайди. Германиялик мутахассиснинг фикрича, Кубарси ўз ёшига нисбатан анча мазмунли ва ишончли ҳимояланади. Мураббий уни жамоанинг яна бир юлдузи Ламине Ямал билан бир қаторда кўради ва клуб бундай иқтидорга эга бўлганидан бахтиёр эканини таъкидлайди. Goal.com нашрининг ёзишича, Кубарси ҳозирда жаҳоннинг энг иқтидорли ўсмирларидан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Ҳимоядаги мустаҳкамлик ва барқарорликИспания терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг чорак финалига қадар бирорта ҳам гол ўтказиб юбормасдан етиб келди. Бу натижада Пау Кубарсининг ҳиссаси беқиёс. Гарчи Ламине Ямал турнир давомида жароҳатлар билан боғлиқ муаммоларга дуч келган бўлса-да, Кубарси ҳар бир учрашувда ўзининг совуққонлиги ва юқори савиядаги ўйини билан ажралиб турди. Унинг майдонни кўриш қобилияти ва пас бериш маҳорати Испания ҳужумларини ташкил этишда муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.
Қизиғи шундаки, Луис де ла Фуенте уни Эвро-2024 қайдномасига киритмаган эди. Ўшанда мураббий бу қарорни футболчининг ёши билан эмас, балки таркибда тажрибалироқ марказий ҳимоячилар борлиги билан изоҳлаган эди. Бироқ вақт ўтиши билан Кубарси ўзининг даражаси бўйича нафақат тенгдошларидан, балки кўплаб тажрибали ҳамкасбларидан ҳам ўзиб кетганини исботлади. Ҳозирда Испания мудофаа чизиғини усиз тасаввур қилиш қийин.
Жамоавий меҳнат ва юлдузли таркибИспаниянинг Шимолий Америкадаги муваффақияти фақатгина бир футболчига боғлиқ эмас. Жамоада Микел Оярзабал олдинги чизиқда босим уюштираётган бўлса, Родри ярим ҳимояда рақиб ҳужумларини қайтаришда тенгсиз бўлиб қолмоқда. Шунингдек, яқинда Реал Мадрид сафига 60 миллион эвро эвазига ўтган Марк Кукурелла ва дарвозада ишончли ҳаракат қилаётган Унаи Симон ҳам жамоанинг "қуруқ" сериясига муносиб ҳисса қўшмоқда.
Шунга қарамай, Пау Кубарсининг ўйини мутахассислар томонидан алоҳида эътироф этилмоқда. Унинг 32 ёшли Аймерик Лапорте билан тандемда ҳаракат қилиши ва Педро Порро каби қанот ҳимоячилари билан ўзаро тушуниши Испания мудофаасини турнирдаги энг кучли чизиққа айлантирди. Агар Испания бош совринни қўлга киритса, Кубарси учун бу фаолиятидаги энг йирик бурилиш нуқтаси бўлиши шубҳасиз.
…