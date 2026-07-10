Килиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очди

·0·Спорт
Килиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очди

Франция терма жамоаси Жаҳон чемпионати чорак финалида Марокаш устидан қозонилган ғалабадан сўнг ярим финал йўлланмасини нақд қилди. Ушбу учрашувда киритилган ҳал қилувчи гол нафақат маҳорат, балки майдондаги тўғри стратегик мулоқот маҳсули бўлиб чиқди. Усман Дембеле ўйиндан сўнг берган интервюсида жамоа сардори Килиан Мбаппе томонидан берилган кўрсатма ўйин тақдирини қандай ўзгартирганини сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг энг муҳим паллаларида Килиан Мбаппе ўзининг етакчилик қобилиятини намойиш этди. Махифоот нашри хабарига кўра, иккинчи гол урилишидан бир неча дақиқа олдин Мбаппе Дембелега марказга яқинроқ жойлашишни ва қарши ҳужумга тайёр туришни тайинлаган. Айнан ушбу кўрсатма французларнинг ҳужум чизиғида кутилмаган устунликни таъминлади.

Майдондаги стратегик ҳамкорлик

Дембеле M6 телеканалига берган интервюсида вазиятни шундай тасвирлади: "Килиан голдан икки-уч дақиқа олдин менга марказда қолишимни айтди. Имкон бўлиши билан қарши ҳужумга ўтишимизни режалаштиргандик. Ҳаммаси у айтганидек бўлди. Мбаппе бўш жой яратиш учун ажойиб манёвр қилди, мен эса очиқ ҳудудни кўриб, бор эътиборимни аниқ зарба беришга қаратдим".

Ушбу ғалаба Дидиер Десчампс шогирдлари учун кетма-кет учинчи бор Жаҳон чемпионати ярим финалига чиқиш имконини берди. Усман Дембеле жамоа сардорининг руҳий ҳолати ва ўйинга таъсири ҳақида тўхталар экан, Мбаппени "қўрқмас етакчи" деб атади. Гарчи ҳужумчи ўйин давомида пеналтидан фойдалана олмаган бўлса-да, унинг майдондаги умумий таъсири ва тактик кўрсатмалари жамоа учун беқиёс бўлиб қолмоқда.

"У ақлбовар қилмас футболчи ва бизнинг ҳақиқий сардоримиз. Унда ғолиблик менталлиги бор ва биз келгуси ўйинларда Килиан Мбаппе дан янада кўпроқ голлар кутиб қоламиз", — дея қўшимча қилди Дембеле. Футболчи ўзининг терма жамоадаги ўсиб бораётган роли ва масъулияти ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.

Мақсад — чемпионлик унвони

Франция терма жамоаси аъзолари ҳозирда бор эътиборини финал йўлланмасини қўлга киритишга қаратган. Кетма-кет учинчи марта ярим финалга чиқиш Франция футболи тарихидаги ўзига хос рекордлардан бири ҳисобланади. Дембеленинг таъкидлашича, жамоа ичидаги муҳит жуда аъло даражада ва футболчилар ўз олдиларига қўйилган энг юқори мақсад — чемпионлик сари интилмоқда.

Марокашга қарши кечган баҳс шуни кўрсатдики, Франция нафақат индивидуал маҳорат, балки жамоавий интизом ва тактик мослашувчанлик борасида ҳам бошқа жамоалардан ажралиб туради. Эндиликда "уч ранглилар" ярим финал баҳсига тайёргарликни бошлашган. Мухлислар ва мутахассислар Мбаппе ҳамда Дембеле жуфтлигидан навбатдаги ўйинларда ҳам ёрқин ҳаракатлар кутишмоқда.

ФранцияКилиан МбаппеУсман ДембелеЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиЮрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқладиБугун, 12:31Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариГарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариБугун, 12:12Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБарселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБугун, 12:11«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 12:00Барселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБарселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБугун, 11:59Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтдиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди