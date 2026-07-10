Килиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очди
Франция терма жамоаси Жаҳон чемпионати чорак финалида Марокаш устидан қозонилган ғалабадан сўнг ярим финал йўлланмасини нақд қилди. Ушбу учрашувда киритилган ҳал қилувчи гол нафақат маҳорат, балки майдондаги тўғри стратегик мулоқот маҳсули бўлиб чиқди. Усман Дембеле ўйиндан сўнг берган интервюсида жамоа сардори Килиан Мбаппе томонидан берилган кўрсатма ўйин тақдирини қандай ўзгартирганини сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг энг муҳим паллаларида Килиан Мбаппе ўзининг етакчилик қобилиятини намойиш этди. Махифоот нашри хабарига кўра, иккинчи гол урилишидан бир неча дақиқа олдин Мбаппе Дембелега марказга яқинроқ жойлашишни ва қарши ҳужумга тайёр туришни тайинлаган. Айнан ушбу кўрсатма французларнинг ҳужум чизиғида кутилмаган устунликни таъминлади.
Майдондаги стратегик ҳамкорликДембеле M6 телеканалига берган интервюсида вазиятни шундай тасвирлади: "Килиан голдан икки-уч дақиқа олдин менга марказда қолишимни айтди. Имкон бўлиши билан қарши ҳужумга ўтишимизни режалаштиргандик. Ҳаммаси у айтганидек бўлди. Мбаппе бўш жой яратиш учун ажойиб манёвр қилди, мен эса очиқ ҳудудни кўриб, бор эътиборимни аниқ зарба беришга қаратдим".
Ушбу ғалаба Дидиер Десчампс шогирдлари учун кетма-кет учинчи бор Жаҳон чемпионати ярим финалига чиқиш имконини берди. Усман Дембеле жамоа сардорининг руҳий ҳолати ва ўйинга таъсири ҳақида тўхталар экан, Мбаппени "қўрқмас етакчи" деб атади. Гарчи ҳужумчи ўйин давомида пеналтидан фойдалана олмаган бўлса-да, унинг майдондаги умумий таъсири ва тактик кўрсатмалари жамоа учун беқиёс бўлиб қолмоқда.
"У ақлбовар қилмас футболчи ва бизнинг ҳақиқий сардоримиз. Унда ғолиблик менталлиги бор ва биз келгуси ўйинларда Килиан Мбаппе дан янада кўпроқ голлар кутиб қоламиз", — дея қўшимча қилди Дембеле. Футболчи ўзининг терма жамоадаги ўсиб бораётган роли ва масъулияти ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.
Мақсад — чемпионлик унвониФранция терма жамоаси аъзолари ҳозирда бор эътиборини финал йўлланмасини қўлга киритишга қаратган. Кетма-кет учинчи марта ярим финалга чиқиш Франция футболи тарихидаги ўзига хос рекордлардан бири ҳисобланади. Дембеленинг таъкидлашича, жамоа ичидаги муҳит жуда аъло даражада ва футболчилар ўз олдиларига қўйилган энг юқори мақсад — чемпионлик сари интилмоқда.
Марокашга қарши кечган баҳс шуни кўрсатдики, Франция нафақат индивидуал маҳорат, балки жамоавий интизом ва тактик мослашувчанлик борасида ҳам бошқа жамоалардан ажралиб туради. Эндиликда "уч ранглилар" ярим финал баҳсига тайёргарликни бошлашган. Мухлислар ва мутахассислар Мбаппе ҳамда Дембеле жуфтлигидан навбатдаги ўйинларда ҳам ёрқин ҳаракатлар кутишмоқда.
…