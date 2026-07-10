Юрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқлади
Ливерпул жамоасининг собиқ бош мураббийи Юрген Клопп 2017-йилда Килиан Мбаппе трансферини амалга ошириш учун қилинган ноодатий ва ўта махфий уринишлар ҳақида сўзлаб берди. Германиялик мутахассис ўша пайтда ҳали дунё миқёсидаги юлдузга айланиб улгурмаган франциялик ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун клуб раҳбарияти билан биргаликда катта таваккалга қўл урганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Клопп ҳозирда МагентаТВ эксперти сифатида фаолият юритмоқда ва Жахон чемпионати доирасидаги учрашувда Мбаппе ҳамда унинг онаси билан учрашиб, эски хотираларни ёдга олган. Мураббийнинг сўзларига кўра, Ливерпул ўша вақтда трансфер бозоридаги энг қиммат "амалга ошмаган келишув"га яқин келган эди. Музокаралар матбуот кўзидан йироқ бўлиши учун жамоа раҳбарияти ҳаттоки беш кабинали хусусий самолётни ижарага олган.
Франция осмонидаги махфий тушликКлоппнинг айтишича, учрашув Блекпулдан Нитсага учган самолёт бортида бўлиб ўтган. "Мбаппе Парижга ўтишидан олдин биз у билан музокара ўтказганмиз. Бу тахминан 500 миллион еврога тушиши мумкин бўлган энг қимматли 'амалга ошмаган трансфер' эди. Биз Нитсада Мбаппелар оиласини самолётга миндирдик ва ҳеч ким кўрмаслиги учун ҳаво бўшлиғида доира ҳосил қилиб учиб юрдик. Бортда ажойиб тушлик қилдик, ҳаммаси фантастик даражада эди, лекин якунда у PSJни танлади", — дейди Юрген Клопп.
Маълум бўлишича, Клопп нафақат Килиан Мбаппе, балки Франция терма жамоасининг яна икки юлдузи — Усмон Дембеле ва Адриен Рабё билан ҳам шахсан музокара ўтказган. Бироқ, мураббийнинг афсус билан таъкидлашича, ушбу уч нафар иқтидорли футболчининг ҳеч бири якунда Энфилдга кўчиб ўтмаган. Бу Клопп фаолиятидаги энг катта трансфер армонларидан бири бўлиб қолмоқда.
Мбаппе ўшанда 180 миллион евро эвазига Париж клубига ўтган эди. У ерда Лионель Месси ва Неймар каби юлдузлар билан бирга тўп сурган бўлса-да, ҳужумчининг Париждаги фаолияти ички келишмовчиликлар ва Чемпионлар лигасидаги муваффақиятсизликлар билан ёдда қолди. Қизиғи шундаки, Мбаппе кетганидан сўнг PSJ икки марта ушбу нуфузли турнирда ғалаба қозонишга муваффақ бўлди.
Ҳозирда Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган Килиан Мбаппе ҳамон ўзининг бош орзуси — Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритишни мақсад қилган. Юрген Клопп эса ўз интервюсида француз юлдузининг онаси билан илиқ муносабатда эканини кўрсатиб, ўша махфий операция натижа бермаган бўлса-да, ўзаро ҳурмат сақланиб қолганини намойиш этди.
…