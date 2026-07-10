Юрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқлади

·0·Спорт
Юрген Клопп Килиан Мбаппе трансфери бўйича махфий музокаралар тафсилотини очиқлади

Ливерпул жамоасининг собиқ бош мураббийи Юрген Клопп 2017-йилда Килиан Мбаппе трансферини амалга ошириш учун қилинган ноодатий ва ўта махфий уринишлар ҳақида сўзлаб берди. Германиялик мутахассис ўша пайтда ҳали дунё миқёсидаги юлдузга айланиб улгурмаган франциялик ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун клуб раҳбарияти билан биргаликда катта таваккалга қўл урганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Клопп ҳозирда МагентаТВ эксперти сифатида фаолият юритмоқда ва Жахон чемпионати доирасидаги учрашувда Мбаппе ҳамда унинг онаси билан учрашиб, эски хотираларни ёдга олган. Мураббийнинг сўзларига кўра, Ливерпул ўша вақтда трансфер бозоридаги энг қиммат "амалга ошмаган келишув"га яқин келган эди. Музокаралар матбуот кўзидан йироқ бўлиши учун жамоа раҳбарияти ҳаттоки беш кабинали хусусий самолётни ижарага олган.

Франция осмонидаги махфий тушлик

Клоппнинг айтишича, учрашув Блекпулдан Нитсага учган самолёт бортида бўлиб ўтган. "Мбаппе Парижга ўтишидан олдин биз у билан музокара ўтказганмиз. Бу тахминан 500 миллион еврога тушиши мумкин бўлган энг қимматли 'амалга ошмаган трансфер' эди. Биз Нитсада Мбаппелар оиласини самолётга миндирдик ва ҳеч ким кўрмаслиги учун ҳаво бўшлиғида доира ҳосил қилиб учиб юрдик. Бортда ажойиб тушлик қилдик, ҳаммаси фантастик даражада эди, лекин якунда у PSJни танлади", — дейди Юрген Клопп.

Маълум бўлишича, Клопп нафақат Килиан Мбаппе, балки Франция терма жамоасининг яна икки юлдузи — Усмон Дембеле ва Адриен Рабё билан ҳам шахсан музокара ўтказган. Бироқ, мураббийнинг афсус билан таъкидлашича, ушбу уч нафар иқтидорли футболчининг ҳеч бири якунда Энфилдга кўчиб ўтмаган. Бу Клопп фаолиятидаги энг катта трансфер армонларидан бири бўлиб қолмоқда.

Мбаппе ўшанда 180 миллион евро эвазига Париж клубига ўтган эди. У ерда Лионель Месси ва Неймар каби юлдузлар билан бирга тўп сурган бўлса-да, ҳужумчининг Париждаги фаолияти ички келишмовчиликлар ва Чемпионлар лигасидаги муваффақиятсизликлар билан ёдда қолди. Қизиғи шундаки, Мбаппе кетганидан сўнг PSJ икки марта ушбу нуфузли турнирда ғалаба қозонишга муваффақ бўлди.

Ҳозирда Реал Мадрид шарафини ҳимоя қилаётган Килиан Мбаппе ҳамон ўзининг бош орзуси — Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритишни мақсад қилган. Юрген Клопп эса ўз интервюсида француз юлдузининг онаси билан илиқ муносабатда эканини кўрсатиб, ўша махфий операция натижа бермаган бўлса-да, ўзаро ҳурмат сақланиб қолганини намойиш этди.

Юрген КлоппКилиан МбаппеЛиверпулРеал МадридТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиКилиан Мбаппе маслаҳати ва Франция ғалабаси: Дембеле муваффақият сирини очдиБугун, 12:37Гарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариГарри Кейн фаолиятининг энг юқори чўққисида: Англиялик тўпурар муваффақияти сирлариБугун, 12:12Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБарселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБугун, 12:11«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққан«Реал» трансфер режасида кутилмаган ном: ташаббус Моуриньюдан чиққанБугун, 12:00Барселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБарселона трансферлар учун 210 миллион евро миқдорида кредит сўрадиБугун, 11:59Арсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтдиАрсенал кутилмаган трансферни амалга оширди: Иллан Меслиер Лондон клубига ўтдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди