28 та гол урган ўзбекистонлик тўпурар янги клубга ўтди
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчиси Шерзод Темиров фаолиятини Ироқ чемпионатида давом эттиради. Ўтган мавсумнинг энг сермаҳсул тўпурарларидан бири бўлган футболчи янги клуб билан расмий шартнома имзолади.
28 та гол билан чемпионат тўпурарига айланган Темиров энди Ироқ Премьер-лигасининг бошқа жамоаси шарафини ҳимоя қилади.
Шерзод Темиров «Заҳо»га ўтди
Ироқнинг «Заҳо» клуби матбуот хизмати маълум қилишича, ўзбекистонлик ҳужумчи билан 2 йиллик шартнома имзоланган.
Ҳозирча келишувнинг молиявий шартлари очиқланмаган.
Ўтган мавсумда энг яхши тўпурар бўлганди
Шерзод Темиров 2025/26 йилги мавсумни «Арбил» сафида ўтказди ва юқори самарадорлик намоён этди.
У чемпионат давомида:
28 та гол урди;
мусобақанинг энг яхши тўпурарига айланди;
Ўзбекистон миллий жамоасига чақирув олишда давом этди.
Айнан шу муваффақиятли ўйинидан кейин унга бошқа клублар ҳам қизиқиш билдиргани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Янги жамоаси қандай натижа қайд этган?
Темировнинг янги клуби — «Заҳо» ўтган мавсум Ироқ чемпионатини 53 очко билан 9-ўринда якунлади.
Жамоа 38 тур давомида:
14 марта ғалаба қозонди;
11 учрашувни дуранг билан тугатди;
13 марта мағлубиятга учради.
Темировдан янги мавсумда нималар кутилади?
Чемпионатнинг энг яхши тўпурари сифатида «Заҳо»га келаётган Шерзод Темировдан янги жамоасида ҳам юқори натижалар кутилаётгани табиий.
Ўзбекистонлик ҳужумчининг голлари «Заҳо»га юқори ўринлар учун курашишда ёрдам бера оладими, буни янги мавсум ўйинлари кўрсатади.
…