Лионель Месси фаолиятида илк бор Англияга қарши: Жахон чемпионатида тарихий тўқнашув
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ўзининг афсонавий фаолияти давомида ҳали амалга ошмаган кам сонли мақсадларидан бирига эришиш арафасида турибди. 2026-йилги Жахон чемпионатининг ярим финалида Аргентина ва Англия терма жамоалари ўзаро тўқнаш келадиган бўлди. Бу учрашув нафақат турнирнинг марказий ўйини, балки Месси учун халқаро майдондаги ноёб дебют сифатида ҳам тарихга киради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Чорак финал босқичида Аргентина терма жамоаси Швейцария устидан қўшимча бўлимларда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса, Томас Тухель бошқарувидаги Англия Норвегия тўсиғидан 2:1 ҳисобида ўтди. Шу тариқа, Атланта шаҳри мезбонлик қиладиган ярим финалда футбол оламининг икки гиганти ўзаро ҳисоб-китоб қилади. Goal.com нашрининг хабар беришича, 39 ёшли Месси ўзининг узоқ йиллик фаолияти давомида ҳали бирор марта Англия терма жамоасига қарши майдонга тушмаган.
Марадона мероси ва янги чақириқАргентина ва Англия ўртасидаги қарама-қаршилик футбол тарихида алоҳида ўринга эга. Айниқса, 1986-йилги Жахон чемпионатида Диего Марадона томонидан киритилган икки машҳур гол бу рақобатни афсонавий даражага кўтарган. Лионель Месси гарчи у воқеаларни жонли кўрмаган бўлса-да, бу тарих ҳар бир аргентиналикнинг қонида борлигини таъкидлади.
"Англияга қарши ўйин доим ўзгача аҳамиятга эга, чунки улар дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири. Мен деярли барча кучли терма жамоаларга қарши ўйнаганман, фақат Англия бундан мустасно эди. Шу сабабли ҳам бу баҳсни интиқлик билан кутяпман. Биз бу ўйинга Жахон чемпионати ярим финали сифатида қараймиз ва бор кучимиз билан ғалаба учун ҳаракат қиламиз", — дея ўз фикрлари билан ўртоқлашди Интер Миами юлдузи.
Лионель Месси жорий турнирда ажойиб спорт формасини намойиш этмоқда. Ҳозирда у 8 та гол билан тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан бирга пешқадамлик қилмоқда. Шуниси эътиборлики, Месси Жахон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланиб олди — унинг ҳисобидаги голлар сони жами 21 тага етди. У гуруҳ босқичи ва плей-оффнинг дастлабки босқичларида Жазоир, Австрия, Иордания, Кабо-Верде ва Миср дарвозаларини ишғол қилишга улгурди.
Рекордлар ва кутилаётган баҳсШвейцарияга қарши кечган қийин баҳсда Месси гол ура олмаган бўлса-да, муҳим голли узатмани амалга оширди. Бу унинг Қатар 2022 турниридаги Австралияга қарши ўйиндан бошланган кетма-кет гол уриш сериясига якун ясади. Шунга қарамай, аргентиналиклар сардори жамоавий муваффақият ҳар қандай шахсий рекорддан устун эканини яна бир бор исботламоқда.
Ушбу ярим финал нафақат финал йўлланмаси, балки икки хил футбол мактабининг тўқнашуви сифатида ҳам ўта аҳамиятлидир. Англия терма жамоаси Томас Тухель қўл остида тартибли ва ҳужумкор ўйин кўрсатаётган бўлса, Аргентина Лионель Месси атрофида шаклланган тажрибали ва иродали жамоа сифатида гавдаланмоқда. Атлантадаги ўйин бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиши шубҳасиз.
…