Лионель Месси фаолиятида илк бор Англияга қарши: Жахон чемпионатида тарихий тўқнашув

·31·Спорт
Лионель Месси фаолиятида илк бор Англияга қарши: Жахон чемпионатида тарихий тўқнашув

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси ўзининг афсонавий фаолияти давомида ҳали амалга ошмаган кам сонли мақсадларидан бирига эришиш арафасида турибди. 2026-йилги Жахон чемпионатининг ярим финалида Аргентина ва Англия терма жамоалари ўзаро тўқнаш келадиган бўлди. Бу учрашув нафақат турнирнинг марказий ўйини, балки Месси учун халқаро майдондаги ноёб дебют сифатида ҳам тарихга киради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Чорак финал босқичида Аргентина терма жамоаси Швейцария устидан қўшимча бўлимларда 3:1 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса, Томас Тухель бошқарувидаги Англия Норвегия тўсиғидан 2:1 ҳисобида ўтди. Шу тариқа, Атланта шаҳри мезбонлик қиладиган ярим финалда футбол оламининг икки гиганти ўзаро ҳисоб-китоб қилади. Goal.com нашрининг хабар беришича, 39 ёшли Месси ўзининг узоқ йиллик фаолияти давомида ҳали бирор марта Англия терма жамоасига қарши майдонга тушмаган.

Марадона мероси ва янги чақириқ

Аргентина ва Англия ўртасидаги қарама-қаршилик футбол тарихида алоҳида ўринга эга. Айниқса, 1986-йилги Жахон чемпионатида Диего Марадона томонидан киритилган икки машҳур гол бу рақобатни афсонавий даражага кўтарган. Лионель Месси гарчи у воқеаларни жонли кўрмаган бўлса-да, бу тарих ҳар бир аргентиналикнинг қонида борлигини таъкидлади.

"Англияга қарши ўйин доим ўзгача аҳамиятга эга, чунки улар дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири. Мен деярли барча кучли терма жамоаларга қарши ўйнаганман, фақат Англия бундан мустасно эди. Шу сабабли ҳам бу баҳсни интиқлик билан кутяпман. Биз бу ўйинга Жахон чемпионати ярим финали сифатида қараймиз ва бор кучимиз билан ғалаба учун ҳаракат қиламиз", — дея ўз фикрлари билан ўртоқлашди Интер Миами юлдузи.

Лионель Месси жорий турнирда ажойиб спорт формасини намойиш этмоқда. Ҳозирда у 8 та гол билан тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе билан бирга пешқадамлик қилмоқда. Шуниси эътиборлики, Месси Жахон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланиб олди — унинг ҳисобидаги голлар сони жами 21 тага етди. У гуруҳ босқичи ва плей-оффнинг дастлабки босқичларида Жазоир, Австрия, Иордания, Кабо-Верде ва Миср дарвозаларини ишғол қилишга улгурди.

Рекордлар ва кутилаётган баҳс

Швейцарияга қарши кечган қийин баҳсда Месси гол ура олмаган бўлса-да, муҳим голли узатмани амалга оширди. Бу унинг Қатар 2022 турниридаги Австралияга қарши ўйиндан бошланган кетма-кет гол уриш сериясига якун ясади. Шунга қарамай, аргентиналиклар сардори жамоавий муваффақият ҳар қандай шахсий рекорддан устун эканини яна бир бор исботламоқда.

Ушбу ярим финал нафақат финал йўлланмаси, балки икки хил футбол мактабининг тўқнашуви сифатида ҳам ўта аҳамиятлидир. Англия терма жамоаси Томас Тухель қўл остида тартибли ва ҳужумкор ўйин кўрсатаётган бўлса, Аргентина Лионель Месси атрофида шаклланган тажрибали ва иродали жамоа сифатида гавдаланмоқда. Атлантадаги ўйин бутун дунё футбол жамоатчилиги диққат марказида бўлиши шубҳасиз.

Лионель МессиАргентинаАнглияЖахон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиАлежандро Гарначо Челси машғулотларига келмади: 40 миллион фунтлик трансфер барбод бўлдимиБугун, 21:12Жуд Беллингем Англияни ЖЧ-2026 ярим финалига олиб чиқди: Энди рақиб – АргентинаЖуд Беллингем Англияни ЖЧ-2026 ярим финалига олиб чиқди: Энди рақиб – АргентинаБугун, 20:36Ламине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилдиЛамине Ямалнинг севгилиси ундан Жахон чемпионати финалига чиқишни талаб қилдиБугун, 19:58Килиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушадиКилиан Мбаппе жароҳатидан фориғ бўлди: Франция сардори Испанияга қарши майдонга тушадиБугун, 18:40Жуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаЖуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқдаБугун, 18:39Месси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиМесси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиБугун, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди