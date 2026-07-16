Starlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкор
Илон Маскнинг SpaceX компанияси сунъий йўлдош интернети соҳасида навбатдаги инқилобий қадамни ташлади. Янги авлод Starlink V5 терминали ҳақидаги тафсилотлар эълон қилинди ва у ўзининг аввалги моделига қараганда сезиларли даражада кичикроқ ҳамда самаралироқ экани билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу янгиланиш глобал миқёсда юқори тезликдаги интернетни янада мобил ва қулай қилишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Starlink V5 терминалининг ўлчамлари 384 х 306 мм ни ташкил этади. Таққослаш учун, амалдаги Стандард V4 моделининг ўлчами 594 х 383 мм эди. Бундай ихчамлик янги қурилмани ўлчамлари бўйича Starlink Mini моделига яқинлаштиради, бироқ унинг қуввати ва имкониятлари тўлиқ ҳажмли терминаллардан қолишмайди.
Техник кўрсаткичлар ва энергия самарадорлигиЎлчамлар қисқарганига қарамай, янги антена маълумот узатиш тезлигини 375 Мбит/с дан юқори даражада ушлаб туришга қодир. Бу эса замонавий 4K форматидаги видеоларни кўриш ва онлайн ўйинлар учун етарли имкониятдир. Энг муҳим ўзгаришлардан бири энергия истеъмолида кузатилган: қурилма энди ўртача 35–50 В қувват сарфлайди, бу эса V4 моделига нисбатан 50 фоизга самаралироқ демакдир.
Қурилманинг оғирлиги ҳам кескин камайган. Starlink V5 бор-йўғи 1,1 кг тош босади, бу эса ўзидан олдинги авлоддан 62 фоизга енгилроқдир. Бундай вазн терминални саёҳатлар ва узоқ масофали экспедицияларга олиб боришни янада осонлаштиради, бу эса Ўзбекистоннинг тоғли ва чекка ҳудудларида фаолият юритувчи мутахассислар учун ҳам қулайлик яратиши мумкин.
Чидамлилик ва янги Роутер MiniЯнги терминал экстремал об-ҳаво шароитларига чидамлилик бўйича ҳам янгиланди. Маълум қилинишича, у соатига 265 км тезликда эсувчи кучли шамолларга бардош бера олади. Бу кўрсаткич қурилмани очиқ майдонларда ва ноқулай иқлим шароитларида ҳам ишончли ишлашини таъминлайди.
Терминал билан биргаликда SpaceX ихчам Роутер Mini қурилмасини ҳам тақдим этди. Ушбу роутер замонавий Wi-Fi 6 стандартини қўллаб-қувватлайди ва бир нечта қурилмаларни бирлаштирувчи Mesh-тизимини яратиш имкониятига эга. Компания мутахассисларининг фикрича, ушбу янгиликлар Starlink ускуналарини ўрнатиш жараёнини соддалаштиради ва бутун дунё бўйлаб сунъий йўлдош интернетининг оммалашишини тезлаштиради.
…