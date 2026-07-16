Starlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкор

·25·Техно
Starlink V5 тақдим этилди: Янги авлод терминаллари янада ихчам ва энергия тежамкор

Илон Маскнинг SpaceX компанияси сунъий йўлдош интернети соҳасида навбатдаги инқилобий қадамни ташлади. Янги авлод Starlink V5 терминали ҳақидаги тафсилотлар эълон қилинди ва у ўзининг аввалги моделига қараганда сезиларли даражада кичикроқ ҳамда самаралироқ экани билан мутахассислар эътиборини тортмоқда. Бу янгиланиш глобал миқёсда юқори тезликдаги интернетни янада мобил ва қулай қилишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Starlink V5 терминалининг ўлчамлари 384 х 306 мм ни ташкил этади. Таққослаш учун, амалдаги Стандард V4 моделининг ўлчами 594 х 383 мм эди. Бундай ихчамлик янги қурилмани ўлчамлари бўйича Starlink Mini моделига яқинлаштиради, бироқ унинг қуввати ва имкониятлари тўлиқ ҳажмли терминаллардан қолишмайди.

Техник кўрсаткичлар ва энергия самарадорлиги

Ўлчамлар қисқарганига қарамай, янги антена маълумот узатиш тезлигини 375 Мбит/с дан юқори даражада ушлаб туришга қодир. Бу эса замонавий 4K форматидаги видеоларни кўриш ва онлайн ўйинлар учун етарли имкониятдир. Энг муҳим ўзгаришлардан бири энергия истеъмолида кузатилган: қурилма энди ўртача 35–50 В қувват сарфлайди, бу эса V4 моделига нисбатан 50 фоизга самаралироқ демакдир.

Қурилманинг оғирлиги ҳам кескин камайган. Starlink V5 бор-йўғи 1,1 кг тош босади, бу эса ўзидан олдинги авлоддан 62 фоизга енгилроқдир. Бундай вазн терминални саёҳатлар ва узоқ масофали экспедицияларга олиб боришни янада осонлаштиради, бу эса Ўзбекистоннинг тоғли ва чекка ҳудудларида фаолият юритувчи мутахассислар учун ҳам қулайлик яратиши мумкин.

Чидамлилик ва янги Роутер Mini

Янги терминал экстремал об-ҳаво шароитларига чидамлилик бўйича ҳам янгиланди. Маълум қилинишича, у соатига 265 км тезликда эсувчи кучли шамолларга бардош бера олади. Бу кўрсаткич қурилмани очиқ майдонларда ва ноқулай иқлим шароитларида ҳам ишончли ишлашини таъминлайди.

Терминал билан биргаликда SpaceX ихчам Роутер Mini қурилмасини ҳам тақдим этди. Ушбу роутер замонавий Wi-Fi 6 стандартини қўллаб-қувватлайди ва бир нечта қурилмаларни бирлаштирувчи Mesh-тизимини яратиш имкониятига эга. Компания мутахассисларининг фикрича, ушбу янгиликлар Starlink ускуналарини ўрнатиш жараёнини соддалаштиради ва бутун дунё бўйлаб сунъий йўлдош интернетининг оммалашишини тезлаштиради.

StarlinkSpaceXИлон МаскТехнологияСунъий Йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқда.ру ва .рф домен зоналари: Эгалар сони сайтлар миқдоридан тезроқ ўсмоқдаБугун, 13:28Starlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаStarlink ва НТТ Докомо ҳамкорлиги: Япония коинотдан алоқа ўрнатишда етакчилик қилмоқдаБугун, 12:56Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone Ultra: Буклама смартфонлар дизайни ўхшаш бўладими?Бугун, 12:00Сунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиСунъий интелектга йилига 5 триллион доллар сармоя керак: СофтБанк раҳбари кескин баёнот бердиБугун, 11:25SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қудратли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 10:55АҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиАҚШда 15 минг долларлик арзон электромобил тақдим этилди: Чип Моторс янгилигиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди