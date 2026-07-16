Гибрид автомобиллар учун солиқ имтиёзлари: Компания транспортидан фойдаланиш нега фойдали?

·19·Авто
Гибрид автомобиллар учун солиқ имтиёзлари: Компания транспортидан фойдаланиш нега фойдали?

Сўнгги йилларда жаҳон автомобил бозорида гибрид двигателли транспорт воситаларига бўлган қизиқиш кескин ортиб бормоқда. Автотранспорт ишлаб чиқарувчилар ва савдогарлар жамияти (СММТ) маълумотларига кўра, 2025-йилда сотилган янги автомобилларнинг чорак қисмини айнан гибридлар ташкил этган. Бу тенденция нафақат шахсий фойдаланувчилар, балки компания автомобилларини бошқарадиган хизматчилар орасида ҳам оммалашмоқда. Бунинг асосий сабаби эса ёқилғи тежамкорлиги ва сезиларли солиқ имтиёзларидир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Гибрид автомобиллар электр ва ички ёнув двигатели қувватини бирлаштирган ҳолда, атмосферага чиқариладиган карбонат ангидрид (CO2) миқдорини камайтиришга хизмат қилади. Ҳали тўлиқ электромобилларга ўтишга тайёр бўлмаган ҳайдовчилар учун бу энг мақбул ечим бўлиб қолмоқда. Буюк Британия мисолида кўрадиган бўлсак, компания томонидан тақдим этилган ва шахсий мақсадларда ҳам фойдаланиладиган автомобиллар "натурал шаклдаги фойда" (бенефит ин кинд) сифатида таснифланади ва солиққа тортилади.

Солиқ ставкалари ва P11d қиймати

Компания автомобиллари учун солиқ тизими 2002-йилдан бери CO2 эмиссияси паст бўлган транспорт воситаларини рағбатлантириб келади. Ҳар бир автомобилга унинг каталогдаги нархи (P11d қиймати) асосида солиқ солинадиган фоиз ставкаси белгиланади. Эмиссия қанча юқори бўлса, бу фоиз ҳам шунча катта бўлади. 2020-йилда жорий этилган янги қоидаларга кўра, оддий бензин ёки дизел двигателли машиналарга қараганда, тишли гибридлар (PHEV) анча устунликка эга.

PHEV моделларининг асосий афзаллиги шундаки, улар каттароқ аккумулятор билан жиҳозланган ва фақат электр қуввати ёрдамида узоқроқ масофани босиб ўта олади. Агар автомобилнинг CO2 чиқиндиси 50 г/км дан кам бўлса, у ультра-паст солиқ гуруҳига киради. Ҳозирда бундай автомобиллар учун солиқ ставкаси уларнинг нархидан келиб чиқиб 7% ёки 10% ни ташкил этади. Таққослаш учун, энг тежамкор оддий гибридлар учун бу кўрсаткич камида 25% дан бошланади.

Келажакдаги ўзгаришлар ва истиқболлар

Солиқ имтиёзлари туфайли PHEV моделларининг компания автопаркларидаги улуши 2020-йилдаги 10 фоиздан ҳозирги 22 фоизга кўтарилди. Бироқ, қоидалар вақт ўтиши билан қатъийлашиб боради. 2028-йилнинг апрель ойидан бошлаб барча тишли гибридлар учун солиқ ставкаси босиб ўтадиган масофасидан қатъи назар 18 фоизгача кўтарилиши кутилмоқда. Бу солиқ юкининг деярли икки баравар ортишини англатади.

Шунга қарамай, гибридлар ҳали ҳам анъанавий ёнилғи билан ишлайдиган автомобилларга қараганда анча арзонроқ бўлиб қолаверади. Экспертларнинг таъкидлашича, гибридлар даври 2035-йилгача, яни янги автомобиллар бозори тўлиқ 100% электрга ўтгунга қадар давом этади. Ўзбекистон бозорида ҳам BYD, Toyota ва бошқа брендларнинг гибрид моделлари кўпайиб бораётганини ҳисобга олсак, халқаро тажрибадаги ушбу солиқ ёндашувлари бизнинг минтақа учун ҳам долзарб аҳамият касб этиши мумкин.

Хулоса ўрнида гибрид автомобилларнинг асосий устунликларини санаб ўтиш мумкин:

  • Ёқилғи харажатларининг сезиларли даражада камайиши;
  • Атмосферага CO2 чиқиндиларини камайтириш орқали экологик мақсадларга эришиш;
  • Компания ходимлари учун пастроқ даромад солиғи юкламаси;
  • Электр режимида шовқинсиз ва силлиқ ҳаракатланиш имконияти.

ГибридЭлектромобилСолиқАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиАфсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиБугун, 13:24Буюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкинБуюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкинБугун, 11:27Range Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватRange Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватБугун, 04:54Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасLand Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасКеча, 15:52Volkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибVolkswagen янги ИД Кросс электромобилини тақдим этди: Renault 4 га муносиб рақибКеча, 15:25BMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаBMW компанияси янги i3 Touring электр универсалини синовдан ўтказмоқдаКеча, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди