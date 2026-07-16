Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?

·12·Спорт
Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?

Дунё футболининг тирик афсоналаридан бири, полшалик тўпурар Роберт Левандовски кутилмаганда Европа футболи билан хайрлашиб, Шимолий Американинг MLS лигасига йўл олди. Тажрибали ҳужумчи Чикаго Фире клубининг янги юлдузи сифатида расман таништирилди. Ушбу трансфер кўплаб мухлислар учун кутилмаган бўлса-да, футболчининг ўзи бу қарорини чуқур ҳиссий боғлиқлик ва Барселона клубига бўлган ҳурмати билан изоҳлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Роберт Левандовски янги жамоасидаги илк матбуот анжуманида иштирок этиб, нима учун айнан АҚШ вариантини танлаганига ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, Барселона жамоасидан кетганидан сўнг, Европанинг бошқа бирор клубида тўп суриш унинг учун маънан имконсиз бўлган. Футболчи Каталония клубида ўтказган даврини фаолиятининг чўққиси деб ҳисоблайди ва бошқа жамоа либосини кийишни ортга ташланган қадам сифатида баҳолаган.

Европа грандларининг рад этилиши

Goal.com нашри хабарига кўра, 37 ёшли ҳужумчига Чикаго Фире билан шартнома имзолашидан олдин Европанинг бир қатор нуфузли клубларидан таклифлар тушган. Хусусан, Италия А Серияси гиганти Ювентус, шунингдек, Туркия ва Португалиянинг Чемпионлар лигасида мунтазам иштирок этувчи жамоалари полшалик форвардни ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилган. Бироқ Левандовски барча таклифларни қатъий рад этган.

"Менинг Барселона билан хайрлашувим жуда ҳиссиётли бўлди. Бу клубга бўлган муҳаббатим шунчалик кучлики, ўзимни Европанинг бошқа бирор жамоасида тасаввур қила олмадим. Барселона билан хайрлашгач, қитъадаги фаолиятим ўз ниҳоясига етганини англадим", — дея таъкидлади ҳужумчи ўз интервюсида.

Чикаго Фире учун янги давр

Чикаго Фире бош мураббийи Грегг Берҳалтер Роберт Левандовскининг жамоага келишини клуб тарихидаги бурилиш нуқтаси деб атади. Мураббийнинг фикрича, полшалик юлдуз нафақат майдондаги голлари билан, балки ўзининг профессионал ёндашуви билан ҳам ёш футболчиларга ўрнак бўлади. Берҳалтер ҳужумчининг жисмоний ҳолати ва ўз устида ишлаши MLS даражасида катта фарқ яратишига ишончи комил.

Пилка Нозна нашри келтирган иқтибосга кўра, Берҳалтер шундай дейди: "Биз Робертнинг жамоага дарҳол таъсир ўтказишига ишонамиз. У — ҳақиқий профессионал намуна. Кўп йиллар давомида юқори савияда ўйнаб, ўз танасини қандай парвариш қилишни ва оптимал даражани қандай сақлашни ўрганган. У бизнинг таркибимиздаги ҳар бир ўйинчи учун идеал модел бўлиб хизмат қилади".

Роберт Левандовски фаолияти давомида Бавария ва Барселона каби клубларда ўйнаб, ўнлаб совринларни қўлга киритган. Эндиликда у АҚШ майдонларида янги саргузаштни бошламоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, боиси MLS сўнгги йилларда Лионель Месси ва бошқа юлдузлар ортидан дунё эътиборини ўзига қаратишда давом этмоқда.

Роберт ЛевандовскиБарселонаЧикаго ФиреMLSФутбол Трансферлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Бугун, 16:26ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?Бугун, 15:45Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Бугун, 15:17ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50Гордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиГордон Мессига қарши ўйнаб, бир ҳақиқатни англаганини айтдиБугун, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди