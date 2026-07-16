Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?
Дунё футболининг тирик афсоналаридан бири, полшалик тўпурар Роберт Левандовски кутилмаганда Европа футболи билан хайрлашиб, Шимолий Американинг MLS лигасига йўл олди. Тажрибали ҳужумчи Чикаго Фире клубининг янги юлдузи сифатида расман таништирилди. Ушбу трансфер кўплаб мухлислар учун кутилмаган бўлса-да, футболчининг ўзи бу қарорини чуқур ҳиссий боғлиқлик ва Барселона клубига бўлган ҳурмати билан изоҳлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Роберт Левандовски янги жамоасидаги илк матбуот анжуманида иштирок этиб, нима учун айнан АҚШ вариантини танлаганига ойдинлик киритди. Унинг сўзларига кўра, Барселона жамоасидан кетганидан сўнг, Европанинг бошқа бирор клубида тўп суриш унинг учун маънан имконсиз бўлган. Футболчи Каталония клубида ўтказган даврини фаолиятининг чўққиси деб ҳисоблайди ва бошқа жамоа либосини кийишни ортга ташланган қадам сифатида баҳолаган.
Европа грандларининг рад этилишиGoal.com нашри хабарига кўра, 37 ёшли ҳужумчига Чикаго Фире билан шартнома имзолашидан олдин Европанинг бир қатор нуфузли клубларидан таклифлар тушган. Хусусан, Италия А Серияси гиганти Ювентус, шунингдек, Туркия ва Португалиянинг Чемпионлар лигасида мунтазам иштирок этувчи жамоалари полшалик форвардни ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилган. Бироқ Левандовски барча таклифларни қатъий рад этган.
"Менинг Барселона билан хайрлашувим жуда ҳиссиётли бўлди. Бу клубга бўлган муҳаббатим шунчалик кучлики, ўзимни Европанинг бошқа бирор жамоасида тасаввур қила олмадим. Барселона билан хайрлашгач, қитъадаги фаолиятим ўз ниҳоясига етганини англадим", — дея таъкидлади ҳужумчи ўз интервюсида.
Чикаго Фире учун янги даврЧикаго Фире бош мураббийи Грегг Берҳалтер Роберт Левандовскининг жамоага келишини клуб тарихидаги бурилиш нуқтаси деб атади. Мураббийнинг фикрича, полшалик юлдуз нафақат майдондаги голлари билан, балки ўзининг профессионал ёндашуви билан ҳам ёш футболчиларга ўрнак бўлади. Берҳалтер ҳужумчининг жисмоний ҳолати ва ўз устида ишлаши MLS даражасида катта фарқ яратишига ишончи комил.
Пилка Нозна нашри келтирган иқтибосга кўра, Берҳалтер шундай дейди: "Биз Робертнинг жамоага дарҳол таъсир ўтказишига ишонамиз. У — ҳақиқий профессионал намуна. Кўп йиллар давомида юқори савияда ўйнаб, ўз танасини қандай парвариш қилишни ва оптимал даражани қандай сақлашни ўрганган. У бизнинг таркибимиздаги ҳар бир ўйинчи учун идеал модел бўлиб хизмат қилади".
Роберт Левандовски фаолияти давомида Бавария ва Барселона каби клубларда ўйнаб, ўнлаб совринларни қўлга киритган. Эндиликда у АҚШ майдонларида янги саргузаштни бошламоқда. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, боиси MLS сўнгги йилларда Лионель Месси ва бошқа юлдузлар ортидан дунё эътиборини ўзига қаратишда давом этмоқда.
…