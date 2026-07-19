Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилди
Лионел Месси ЖЧ–2026 финали арафасида Аргентина миллий жамоаси футболчилари ва миллионлаб мухлисларга таъсирли мурожаат йўллади. Сардор бу сафар совриндан кўра жамоа биргаликда босиб ўтган йўлни алоҳида қадрлашини билдирди.
Мессининг сўзларида ғалабага ишонч билан бирга, натижа қандай бўлишидан қатъи назар, ушбу жамоадан фахрланиш ҳисси ҳам яққол сезилди.
«Энг гўзал нарса фақат совринлар эмас»
Месси ижтимоий тармоқдаги постида сўнгги йилларда Аргентина терма жамоаси билан қўлга киритилган совринлар катта аҳамиятга эга эканини тан олди. Бироқ унинг учун энг қимматли жиҳат футболчилар биргаликда босиб ўтган йўл бўлганини таъкидлади.
Аргентина сардори оғир вазиятлардан кейин яна оёққа туриш, ҳар куни бир мақсад йўлида меҳнат қилиш ва жамоа билан ҳар бир лаҳзани бирга ўтказишни «бетакрор» деб атади.
«Қандай натижа бўлишидан қатъи назар, бу жамоа аллақачон ҳеч ким ўчира олмайдиган тарих ёзди», — дея таъкидлади Месси.
Жамоадошлари ва штабга миннатдорлик билдирди
Месси мурожаатида майдонга тушадиган футболчилар билангина чекланмади. У мураббийлар штаби ва терма жамоа атрофида меҳнат қилаётган барча инсонларга алоҳида раҳмат айтди.
Сардорнинг фикрича, айнан шу бирдамлик Аргентина миллий жамоасини катта оилага айлантирган. Жамоа сўнгги йиллардаги оғир мағлубиятлар, босим ва танқидларга қарамай, яна бир жаҳон чемпионати финалига етиб келди.
Испанияга қарши баҳс Мессининг фаолиятидаги учинчи мундиал финали бўлади. У 2014 йилда кумуш медални қўлга киритган, 2022 йилда эса Аргентина билан жаҳон чемпиони бўлган.
Финалда икки авлод юлдузи тўқнашади
Ҳал қилувчи ўйиннинг асосий рамзий воқеаларидан бири Месси ва Ламин Ямалнинг илк бор рақиб сифатида учрашиши бўлади.
2007 йилда UNICEF билан ҳамкорликда тайёрланган хайрия календари учун ўтказилган фотосессияда ёш Месси гўдак Ямални чўмилтираётган ҳолда суратга тушганди. Орадан қарийб 19 йил ўтиб, улар жаҳон чемпионати финалида Аргентина ва Испания етакчилари сифатида майдонга чиқади.
Месси ушбу тасодифни «ҳаёт кутилмаган воқеаларга бой» эканининг исботи деб атаган ва Ямалнинг ўйинини юқори баҳолаган. Шу билан бирга, финалда испаниялик вингер ўзининг энг яхши футболини кўрсатмаслигига умид билдирган.
Испания — Аргентина ўйини қачон бошланади?
ЖЧ–2026 финали АҚШнинг Нью-Жерси штатидаги New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади.
Испания — Аргентина
Сана: 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси
Бошланиш вақти: 00:00, Тошкент вақти билан
FIFA маълумотига кўра, баҳс 19 июль куни Нью-Йорк вақти билан соат 15:00 да бошланади. Бу Тошкент вақти билан 20 июль соат 00:00 га тўғри келади.
Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони сифатида унвонини ҳимоя қилади. Испания эса Европа чемпиони мақомида тарихидаги иккинчи мундиал соврини учун курашади.
Месси учун бу шунчаки навбатдаги финал эмас. Унинг мурожаати бир нарсани очиқ кўрсатди: кубок тақдири ҳали ҳал бўлмаган, аммо бу Аргентина жамоаси ўз тарихини аллақачон ёзиб улгурган.
Сизнингча, Месси ўзининг навбатдаги жаҳон чемпионати финалини ғалаба билан якунлайдими?
…