Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилди

·0·Спорт
Месси финал олдидан жамоадошлари ва мухлисларига мурожаат қилди

Лионел Месси ЖЧ–2026 финали арафасида Аргентина миллий жамоаси футболчилари ва миллионлаб мухлисларга таъсирли мурожаат йўллади. Сардор бу сафар совриндан кўра жамоа биргаликда босиб ўтган йўлни алоҳида қадрлашини билдирди.

Мессининг сўзларида ғалабага ишонч билан бирга, натижа қандай бўлишидан қатъи назар, ушбу жамоадан фахрланиш ҳисси ҳам яққол сезилди.

«Энг гўзал нарса фақат совринлар эмас»

Месси ижтимоий тармоқдаги постида сўнгги йилларда Аргентина терма жамоаси билан қўлга киритилган совринлар катта аҳамиятга эга эканини тан олди. Бироқ унинг учун энг қимматли жиҳат футболчилар биргаликда босиб ўтган йўл бўлганини таъкидлади.

Аргентина сардори оғир вазиятлардан кейин яна оёққа туриш, ҳар куни бир мақсад йўлида меҳнат қилиш ва жамоа билан ҳар бир лаҳзани бирга ўтказишни «бетакрор» деб атади.

«Қандай натижа бўлишидан қатъи назар, бу жамоа аллақачон ҳеч ким ўчира олмайдиган тарих ёзди», — дея таъкидлади Месси.

Жамоадошлари ва штабга миннатдорлик билдирди

Месси мурожаатида майдонга тушадиган футболчилар билангина чекланмади. У мураббийлар штаби ва терма жамоа атрофида меҳнат қилаётган барча инсонларга алоҳида раҳмат айтди.

Сардорнинг фикрича, айнан шу бирдамлик Аргентина миллий жамоасини катта оилага айлантирган. Жамоа сўнгги йиллардаги оғир мағлубиятлар, босим ва танқидларга қарамай, яна бир жаҳон чемпионати финалига етиб келди.

Испанияга қарши баҳс Мессининг фаолиятидаги учинчи мундиал финали бўлади. У 2014 йилда кумуш медални қўлга киритган, 2022 йилда эса Аргентина билан жаҳон чемпиони бўлган.

Финалда икки авлод юлдузи тўқнашади

Ҳал қилувчи ўйиннинг асосий рамзий воқеаларидан бири Месси ва Ламин Ямалнинг илк бор рақиб сифатида учрашиши бўлади.

2007 йилда UNICEF билан ҳамкорликда тайёрланган хайрия календари учун ўтказилган фотосессияда ёш Месси гўдак Ямални чўмилтираётган ҳолда суратга тушганди. Орадан қарийб 19 йил ўтиб, улар жаҳон чемпионати финалида Аргентина ва Испания етакчилари сифатида майдонга чиқади.

Месси ушбу тасодифни «ҳаёт кутилмаган воқеаларга бой» эканининг исботи деб атаган ва Ямалнинг ўйинини юқори баҳолаган. Шу билан бирга, финалда испаниялик вингер ўзининг энг яхши футболини кўрсатмаслигига умид билдирган.

Испания — Аргентина ўйини қачон бошланади?

ЖЧ–2026 финали АҚШнинг Нью-Жерси штатидаги New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади.

Испания — Аргентина
Сана: 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси
Бошланиш вақти: 00:00, Тошкент вақти билан

FIFA маълумотига кўра, баҳс 19 июль куни Нью-Йорк вақти билан соат 15:00 да бошланади. Бу Тошкент вақти билан 20 июль соат 00:00 га тўғри келади.

Аргентина амалдаги жаҳон чемпиони сифатида унвонини ҳимоя қилади. Испания эса Европа чемпиони мақомида тарихидаги иккинчи мундиал соврини учун курашади.

Месси учун бу шунчаки навбатдаги финал эмас. Унинг мурожаати бир нарсани очиқ кўрсатди: кубок тақдири ҳали ҳал бўлмаган, аммо бу Аргентина жамоаси ўз тарихини аллақачон ёзиб улгурган.

Сизнингча, Месси ўзининг навбатдаги жаҳон чемпионати финалини ғалаба билан якунлайдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиландиЖуд Беллингем тарихий натижа қайд этди: Англия рекордлари янгиландиБугун, 11:33Букайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБукайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБугун, 06:04Майкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиМайкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиБугун, 05:51Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Бугун, 05:36Англия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиАнглия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиБугун, 04:44Жаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилдиЖаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилдиБугун, 04:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди