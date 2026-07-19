Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)

·0·Спорт
Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)

Ўзбекистонлик боксчи Жавоҳир Умматалиев профессионал рингдаги иккинчи жангида ҳам ишончли ғалабага эришди. Ҳаваскорлар ўртасида амалдаги жаҳон чемпиони полшалик Дамиан Драбикни иккинчи раундда нокаутга учратди.

Манчестердаги ғалаба Умматалиевнинг профессионал боксдаги муваффақиятли сериясини давом эттирди.

Жанг иккинчи раундда якунланди

Профессионал бокс кечаси Манчестер шаҳридаги Co-op Live Arena мажмуасида бўлиб ўтди.

Ярим оғир вазн тоифасида ташкил этилган олти раундлик жангда Жавоҳир Умматалиев Дамиан Драбикка қарши рингга кўтарилди.

Ўзбекистонлик спортчи дастлабки раундданоқ ташаббусни ўз қўлига олди. Иккинчи раундда эса рақибига ҳал қилувчи зарбалар йўллаб, жангни муддатидан олдин якунлади.

Профессионал рингдаги иккинчи ғалаба

Бу Жавоҳир Умматалиевнинг профессионал боксдаги иккинчи жанги бўлди. У дебют учрашувида ҳам рақибини мағлубиятга учратган эди.

Шу тариқа, ўзбекистонлик боксчининг профессионал рингдаги натижаси икки жанг ва икки ғалабага етди.

Умматалиевнинг иккинчи беллашувниёқ нокаут билан якунлаши унинг янги йўналишга тез мослашаётганини кўрсатди.

Жаҳон чемпионидан катта умидлар бор

Жавоҳир Умматалиев ҳаваскорлар боксидаги муваффақиятлари билан танилган. Амалдаги жаҳон чемпионининг профессионал боксдаги дастлабки қадамлари ҳам ишончли кечмоқда.

Энди асосий қизиқиш унинг кейинги жанги қачон ва қайси рақибга қарши ўтказилишига қаратилмоқда. Манчестердаги нокаутдан сўнг Умматалиев профессионал боксда ҳам жиддий номга айланиши мумкинлигини яна бир бор намойиш этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Кейн Тухель ҳақида очиқ гапирди: «У кўп нарса ўрганди»Бугун, 12:22Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Дешам мағлубият учун айбни ўзига олди: «Биринчи бўлимда хато қилдим»Бугун, 12:20Букайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБукайо Сака Англия терма жамоасидаги ўрни ва Томас Тухелнинг қарорига муносабат билдирдиБугун, 12:16Жаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликЖаҳон чемпионати-2026 финали: Испания ва Аргентина ўртасидаги ҳал қилувчи 6 та қарама-қаршиликБугун, 12:16Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Тухель очиқлади: Англия бронза медални қандай қийинчиликда олди?Бугун, 12:16Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Дю Плесси Усманни тўхтатди: UFC Оклахомада нима бўлди?Бугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди