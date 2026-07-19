Жавоҳир Умматалиев Манчестерда рақибини нокаут қилди (видео)
Ўзбекистонлик боксчи Жавоҳир Умматалиев профессионал рингдаги иккинчи жангида ҳам ишончли ғалабага эришди. Ҳаваскорлар ўртасида амалдаги жаҳон чемпиони полшалик Дамиан Драбикни иккинчи раундда нокаутга учратди.
Манчестердаги ғалаба Умматалиевнинг профессионал боксдаги муваффақиятли сериясини давом эттирди.
Жанг иккинчи раундда якунланди
Профессионал бокс кечаси Манчестер шаҳридаги Co-op Live Arena мажмуасида бўлиб ўтди.
Ярим оғир вазн тоифасида ташкил этилган олти раундлик жангда Жавоҳир Умматалиев Дамиан Драбикка қарши рингга кўтарилди.
Ўзбекистонлик спортчи дастлабки раундданоқ ташаббусни ўз қўлига олди. Иккинчи раундда эса рақибига ҳал қилувчи зарбалар йўллаб, жангни муддатидан олдин якунлади.
Профессионал рингдаги иккинчи ғалаба
Бу Жавоҳир Умматалиевнинг профессионал боксдаги иккинчи жанги бўлди. У дебют учрашувида ҳам рақибини мағлубиятга учратган эди.
Шу тариқа, ўзбекистонлик боксчининг профессионал рингдаги натижаси икки жанг ва икки ғалабага етди.
Умматалиевнинг иккинчи беллашувниёқ нокаут билан якунлаши унинг янги йўналишга тез мослашаётганини кўрсатди.
Жаҳон чемпионидан катта умидлар бор
Жавоҳир Умматалиев ҳаваскорлар боксидаги муваффақиятлари билан танилган. Амалдаги жаҳон чемпионининг профессионал боксдаги дастлабки қадамлари ҳам ишончли кечмоқда.
Энди асосий қизиқиш унинг кейинги жанги қачон ва қайси рақибга қарши ўтказилишига қаратилмоқда. Манчестердаги нокаутдан сўнг Умматалиев профессионал боксда ҳам жиддий номга айланиши мумкинлигини яна бир бор намойиш этди.
…