Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...

·20·Ўзбекистон
Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...

Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида сохта харид чеклари орқали давлат бюджетидан 1,4 млрд сўм маблағни ноқонуний олиш билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Терговга қадар текширув маълумотларига кўра, учта корхона масъуллари юзлаб миллиард сўмлик маҳсулотлар етказилгани ҳақида сохта маълумотларни расмийлаштирган.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда гумонланувчиларнинг ҳаракатлари, маблағларнинг кейинги йўналиши ва сохта чеклар қай тарзда расмийлаштирилгани ўрганилмоқда.

322,4 млрд сўмлик сохта савдо кўрсатилган

Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Мирзо Улуғбек тумани бўлими ва Солиқ қўмитаси ходимлари ҳамкорлигида терговга қадар текширув ўтказган.

Дастлабки маълумотларга кўра, E.P., M.M. ва E.S. МЧЖларнинг масъул шахслари ўзаро тил бириктириб, гўёки жами 322,4 млрд сўмлик маҳсулот етказиб берилгани ҳақида сохта ҳужжатларни расмийлаштирган.

Амалда маҳсулотлар ҳақиқатан етказиб берилгани ёки савдо қилингани бўйича тафсилотлар тергов давомида аниқлаштирилади.

3363 та сохта харид чеки шакллантирилган

Текширувда назорат-касса машиналари орқали савдо амалга оширилгандек кўрсатилиб, фуқаролар номига жами 3363 та харид чеки расмийлаштирилгани маълум бўлган.

Ушбу чеклар ижтимоий ҳимоя реестрига киритилган фуқаролар номидан Soliq Mobile иловасида рўйхатдан ўтказилган.

Тергов версиясига кўра, сохта чеклар асосида давлат бюджети ҳисобидан «кешбэк» тўлангани кўрсатилиб, жами 1,4 млрд сўм маблағ талон-торож қилинган.

Фуқаролар маълумотларидан қандай фойдаланилган?

Иш доирасида ижтимоий ҳимоя реестридаги фуқароларнинг маълумотлари қандай қўлга киритилгани ва улар сохта чеклар расмийлаштирилганидан хабардор бўлган-бўлмагани ҳам ўрганилиши кутилмоқда.

Шунингдек, «кешбэк» сифатида чиқарилган маблағлар кимларнинг ҳисобрақамларига тушгани ва кейинчалик қаерга ўтказилгани терговнинг муҳим йўналишларидан бири бўлади.

Икки модда бўйича жиноят иши очилди

Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Жиноят кодексининг қуйидаги моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:

  • 167-модда — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш;

  • 228-модда — ҳужжатларни қалбакилаштириш ва улардан фойдаланиш.

Ҳозирда иш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Барча шахсларнинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланади.

«Кешбэк» тизимидаги яна бир йирик ҳолат

Сохта чеклар орқали бюджет маблағларини олиш схемалари рақамли назорат тизимларини кучайтириш зарурлигини кўрсатмоқда. Айниқса, бир шахс номига кўплаб чеклар расмийлаштирилиши, реал савдога мос келмайдиган йирик айланмалар ва шубҳали «кешбэк» операциялари автоматик равишда текширилиши муҳим.

Мирзо Улуғбек туманидаги ушбу ҳолатда эса 3363 та чек орқали 1,4 млрд сўм бюджет маблағи олингани айтилмоқда. Энди тергов сохта операцияларнинг тўлиқ занжири ва унда иштирок этган шахслар доирасини аниқлаши керак.

ТошкентМирзо УлуғбекSoliq Mobile
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этиладиЎзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этиладиКеча, 23:34Жиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилдиЖиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилдиКеча, 18:14Самарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилдиСамарқандда қадимий ҳукмдорлар саройи излари топилдиКеча, 17:05776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси Президентники776 та давлат стипендияси ажратилди: 187 таси ПрезидентникиКеча, 12:57Кутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиКутилмаган ўзгариш: эртадан Ўзбекистонда ҳарорат пасаядиКеча, 12:08Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Ҳокимнинг ер бўйича қарори чекланади: янги тартиб нима беради?Кеча, 00:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди