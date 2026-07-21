Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...
Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида сохта харид чеклари орқали давлат бюджетидан 1,4 млрд сўм маблағни ноқонуний олиш билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Терговга қадар текширув маълумотларига кўра, учта корхона масъуллари юзлаб миллиард сўмлик маҳсулотлар етказилгани ҳақида сохта маълумотларни расмийлаштирган.
Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда гумонланувчиларнинг ҳаракатлари, маблағларнинг кейинги йўналиши ва сохта чеклар қай тарзда расмийлаштирилгани ўрганилмоқда.
322,4 млрд сўмлик сохта савдо кўрсатилган
Бош прокуратура ҳузуридаги Департаментнинг Мирзо Улуғбек тумани бўлими ва Солиқ қўмитаси ходимлари ҳамкорлигида терговга қадар текширув ўтказган.
Дастлабки маълумотларга кўра, E.P., M.M. ва E.S. МЧЖларнинг масъул шахслари ўзаро тил бириктириб, гўёки жами 322,4 млрд сўмлик маҳсулот етказиб берилгани ҳақида сохта ҳужжатларни расмийлаштирган.
Амалда маҳсулотлар ҳақиқатан етказиб берилгани ёки савдо қилингани бўйича тафсилотлар тергов давомида аниқлаштирилади.
3363 та сохта харид чеки шакллантирилган
Текширувда назорат-касса машиналари орқали савдо амалга оширилгандек кўрсатилиб, фуқаролар номига жами 3363 та харид чеки расмийлаштирилгани маълум бўлган.
Ушбу чеклар ижтимоий ҳимоя реестрига киритилган фуқаролар номидан Soliq Mobile иловасида рўйхатдан ўтказилган.
Тергов версиясига кўра, сохта чеклар асосида давлат бюджети ҳисобидан «кешбэк» тўлангани кўрсатилиб, жами 1,4 млрд сўм маблағ талон-торож қилинган.
Фуқаролар маълумотларидан қандай фойдаланилган?
Иш доирасида ижтимоий ҳимоя реестридаги фуқароларнинг маълумотлари қандай қўлга киритилгани ва улар сохта чеклар расмийлаштирилганидан хабардор бўлган-бўлмагани ҳам ўрганилиши кутилмоқда.
Шунингдек, «кешбэк» сифатида чиқарилган маблағлар кимларнинг ҳисобрақамларига тушгани ва кейинчалик қаерга ўтказилгани терговнинг муҳим йўналишларидан бири бўлади.
Икки модда бўйича жиноят иши очилди
Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Жиноят кодексининг қуйидаги моддалари билан жиноят иши қўзғатилган:
167-модда — ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш;
228-модда — ҳужжатларни қалбакилаштириш ва улардан фойдаланиш.
Ҳозирда иш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Барча шахсларнинг айби суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан тасдиқланади.
«Кешбэк» тизимидаги яна бир йирик ҳолат
Сохта чеклар орқали бюджет маблағларини олиш схемалари рақамли назорат тизимларини кучайтириш зарурлигини кўрсатмоқда. Айниқса, бир шахс номига кўплаб чеклар расмийлаштирилиши, реал савдога мос келмайдиган йирик айланмалар ва шубҳали «кешбэк» операциялари автоматик равишда текширилиши муҳим.
Мирзо Улуғбек туманидаги ушбу ҳолатда эса 3363 та чек орқали 1,4 млрд сўм бюджет маблағи олингани айтилмоқда. Энди тергов сохта операцияларнинг тўлиқ занжири ва унда иштирок этган шахслар доирасини аниқлаши керак.
…