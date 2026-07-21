ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирди

·42·Спорт
ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирди

2026 йилги жаҳон чемпионати якунлари бўйича футболчиларнинг ҳужум, яратувчанлик ва ҳимоядаги ҳаракатлари асосида тузилган рейтинг эълон қилинди. Ҳужумчилар орасида Франция миллий жамоаси форварди Килиан Мбаппе 9,12 балл билан энг юқори натижани қайд этди.

Турнир тўпурари бўлган француз футболчиси ушбу кўрсаткичда Жуд Беллингҳем ва Лионель Мессини ортда қолдирди.

Футболчилар уч йўналишда баҳоланди

Мусобақада иштирок этган барча футболчилар 10 баллик тизимда уч асосий йўналиш бўйича таҳлил қилинди:

  • ҳужумдаги самарадорлик;

  • голли вазиятларни яратиш;

  • ҳимоядаги ҳаракатлар.

Ҳужумчилар рейтингида голлар сони, зарбалар самарадорлиги, рақиб жарима майдонидаги ҳаракатлар ва жамоа ҳужумларига қўшилган ҳисса инобатга олинган.

Мбаппенинг 9,12 балл билан биринчи ўринни эгаллаши унинг турнир давомидаги юқори натижалари билан боғлиқ бўлди.

Мбаппе саккиз ўйинда 10 та гол урди

Франция миллий жамоаси форварди ЖЧ–2026да саккизта учрашув ўтказиб, рақиблар дарвозасига 10 та гол киритди.

У ушбу натижа билан мусобақанинг энг яхши тўпурарига айланди. Мбаппе деярли ҳар бир босқичда Франция ҳужумларининг асосий якунловчиси бўлиб, жамоасига муҳим голлар олиб келди.

Унинг тезлиги, жарима майдонидаги ҳаракатлари ва вазиятларни голга айлантириш қобилияти ҳужумчилар рейтингида катта устунлик берди.

Беллингҳем иккинчи ўринни эгаллади

Англия миллий жамоаси яримҳимоячиси Жуд Беллингҳем 8,29 балл билан иккинчи поғонадан жой олди.

У ҳам турнирда саккизта ўйин ўтказиб, еттита гол урди. Яримҳимоячи бўлишига қарамай, Беллингҳем дарвоза олдида юқори самарадорлик намойиш этди.

Англия футболчиси ҳужумларни ривожлантириш, жарима майдонига қўшилиш ва муҳим вазиятларни якунлашда жамоанинг асосий кучларидан бири бўлди.

Месси кучли учликни якунлади

Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси 8,06 балл билан учинчи ўринни эгаллади.

39 ёшли футболчи ЖЧ–2026да саккизта учрашув ўтказиб, саккизта гол урди. У Аргентинанинг финалгача етиб боришида асосий роль ўйнаган бўлса-да, ҳужумчилар рейтингида Мбаппе ва Беллингҳемдан ортда қолди.

Кучли учлик қуйидагича кўриниш олди:

  1. Килиан Мбаппе — 9,12 балл, 10 та гол

  2. Жуд Беллингҳем — 8,29 балл, 7 та гол

  3. Лионель Месси — 8,06 балл, 8 та гол

ЖЧ–2026 янги форматда ўтказилди

АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган 2026 йилги жаҳон чемпионатида тарихда биринчи марта 48 та миллий жамоа иштирок этди.

Турнир кўламининг кенгайиши футболчилар учун ўйинлар сони ва рақобат даражасини ҳам оширди. Шундай шароитда Мбаппенинг 10 та гол уриб, ҳужумчилар рейтингида биринчи бўлиши унинг мундиалдаги устунлигини яна бир бор кўрсатди.

Франция кубокни қўлга кирита олмаган бўлса-да, Килиан Мбаппе индивидуал статистика бўйича ЖЧ–2026нинг энг кучли ҳужумчиси сифатида турнирни якунлади.

Килиан МбаппеЛионель МессиДжуд БеллингемФранцияАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси MLS юлдузлари ўйинини ўтказиб юборади: Аргентиналик юлдуз дам олишга чиқдиЛионель Месси MLS юлдузлари ўйинини ўтказиб юборади: Аргентиналик юлдуз дам олишга чиқдиБугун, 14:12Лионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиЛионель Месси ва гўдак Ламине Ямал акс этган афсонавий сурат ноёб карточкага айландиБугун, 13:52Роналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиРоналду ФИФА ва Аргентина танқид қилинган постга реакция қилдиБугун, 13:32ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)ЖЧ–2026 чемпионлари тарихдаги илк чемпионлик узукларини олди (видео)Бугун, 13:16Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Месси ва Мартинезнинг кийиниш хонасидаги нутқлари: “Орқага фақат қўрқоқлар ўйнайди”Бугун, 13:12Суперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиСуперлигада 13-тур бошланади: уч кунлик тақвим эълон қилиндиБугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди