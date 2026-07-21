ЖЧ–2026 ҳужумчилари рейтинги: Мбаппе Месси ва Беллингҳемни ортда қолдирди
2026 йилги жаҳон чемпионати якунлари бўйича футболчиларнинг ҳужум, яратувчанлик ва ҳимоядаги ҳаракатлари асосида тузилган рейтинг эълон қилинди. Ҳужумчилар орасида Франция миллий жамоаси форварди Килиан Мбаппе 9,12 балл билан энг юқори натижани қайд этди.
Турнир тўпурари бўлган француз футболчиси ушбу кўрсаткичда Жуд Беллингҳем ва Лионель Мессини ортда қолдирди.
Футболчилар уч йўналишда баҳоланди
Мусобақада иштирок этган барча футболчилар 10 баллик тизимда уч асосий йўналиш бўйича таҳлил қилинди:
ҳужумдаги самарадорлик;
голли вазиятларни яратиш;
ҳимоядаги ҳаракатлар.
Ҳужумчилар рейтингида голлар сони, зарбалар самарадорлиги, рақиб жарима майдонидаги ҳаракатлар ва жамоа ҳужумларига қўшилган ҳисса инобатга олинган.
Мбаппенинг 9,12 балл билан биринчи ўринни эгаллаши унинг турнир давомидаги юқори натижалари билан боғлиқ бўлди.
Мбаппе саккиз ўйинда 10 та гол урди
Франция миллий жамоаси форварди ЖЧ–2026да саккизта учрашув ўтказиб, рақиблар дарвозасига 10 та гол киритди.
У ушбу натижа билан мусобақанинг энг яхши тўпурарига айланди. Мбаппе деярли ҳар бир босқичда Франция ҳужумларининг асосий якунловчиси бўлиб, жамоасига муҳим голлар олиб келди.
Унинг тезлиги, жарима майдонидаги ҳаракатлари ва вазиятларни голга айлантириш қобилияти ҳужумчилар рейтингида катта устунлик берди.
Беллингҳем иккинчи ўринни эгаллади
Англия миллий жамоаси яримҳимоячиси Жуд Беллингҳем 8,29 балл билан иккинчи поғонадан жой олди.
У ҳам турнирда саккизта ўйин ўтказиб, еттита гол урди. Яримҳимоячи бўлишига қарамай, Беллингҳем дарвоза олдида юқори самарадорлик намойиш этди.
Англия футболчиси ҳужумларни ривожлантириш, жарима майдонига қўшилиш ва муҳим вазиятларни якунлашда жамоанинг асосий кучларидан бири бўлди.
Месси кучли учликни якунлади
Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси 8,06 балл билан учинчи ўринни эгаллади.
39 ёшли футболчи ЖЧ–2026да саккизта учрашув ўтказиб, саккизта гол урди. У Аргентинанинг финалгача етиб боришида асосий роль ўйнаган бўлса-да, ҳужумчилар рейтингида Мбаппе ва Беллингҳемдан ортда қолди.
Кучли учлик қуйидагича кўриниш олди:
Килиан Мбаппе — 9,12 балл, 10 та гол
Жуд Беллингҳем — 8,29 балл, 7 та гол
Лионель Месси — 8,06 балл, 8 та гол
ЖЧ–2026 янги форматда ўтказилди
АҚШ, Мексика ва Канада мезбонлик қилган 2026 йилги жаҳон чемпионатида тарихда биринчи марта 48 та миллий жамоа иштирок этди.
Турнир кўламининг кенгайиши футболчилар учун ўйинлар сони ва рақобат даражасини ҳам оширди. Шундай шароитда Мбаппенинг 10 та гол уриб, ҳужумчилар рейтингида биринчи бўлиши унинг мундиалдаги устунлигини яна бир бор кўрсатди.
Франция кубокни қўлга кирита олмаган бўлса-да, Килиан Мбаппе индивидуал статистика бўйича ЖЧ–2026нинг энг кучли ҳужумчиси сифатида турнирни якунлади.
…