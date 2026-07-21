Родриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтарди

·12·Спорт
Родриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтарди

Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Родриго Де Паул Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан сўнг жамоага нисбатан билдирилаётган танқидлар ва турли фитна назарияларига муносабат билдирди. Футболчи рақиб мухлислар ва экспертлар томонидан билдирилган салбий фикрлар жамоа ичидаги бирдамликни янада мустаҳкамлаганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

МетЛифе Стадиумда бўлиб ўтган ҳал қилувчи баҳсда Аргентина терма жамоаси Испанияга 1:0 ҳисобида имкониятни бой бериб, кетма-кет икки бор жаҳон чемпиони бўлиш имкониятини қўлдан бой берди. Ўйиндан сўнг кўплаб муҳокамалар марказида нафақат натижа, балки Лионель Скалони шогирдларининг майдондаги хатти-ҳаракатлари ва интизомий масалалар ҳам бўлди.

Родриго Де Паул ўзининг Instagram саҳифаси орқали мухлисларга мурожаат қилар экан, кўпчилик Аргентинанинг йиқилишини интизорлик билан кутганини айтди. Унинг сўзларига кўра, турнир давомида жамоа атрофида тарқатилган асоссиз миш-мишлар рақибларнинг ўз оғриқларини босиш учун ўйлаб топган воситасидир.

Табассумимиз уларга ёқмайди

"Бугун мен қанча одам бизнинг мағлубиятимизни кутганини кўряпман. Улар бутун Жаҳон чемпионати давомида асоссиз фитна назарияларини тарқатишди. Буни шунчаки биз аргентиналиклар ҳис қилаётган қувончни кўра олмаганлари учун қилишди. Чунки бизнинг табассумимиз уларни безовта қилади, бизнинг йўлимиз уларнинг ғашига тегади", — дея ёзади Де Паул.

Ярим ҳимоячи чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмаганидан қаттиқ қайғуда эканини яширмади. Унинг фикрича, энг катта оғриқ — Аргентина халқига яна бир бор чемпионлик қувончини тақдим эта олмаганликдир. Шунга қарамай, у мухлисларнинг жамоа билан бўлган маънавий боғлиқлиги ҳар қандай кубокдан устун эканини таъкидлади.

Goal.com нашри хабарига кўра, Де Паул ушбу танқидлар жамоани синдириш ўрнига, кийим алмаштириш хонасидаги муҳитни янада жипслаштирганини айтган. Футболчи ватанига бўлган муҳаббат ва миллий либосга бўлган садоқат барча қийинчиликларни енгиб ўтишга ёрдам беришини қўшимча қилди.

Эслатиб ўтамиз, Аргентина терма жамоаси сўнгги йилларда Лионель Скалони қўл остида улкан муваффақиятларга эришди. Бироқ Испаниядан қабул қилинган мағлубият уларнинг 64 йиллик рекордни янгилаш, яни чемпионликни сақлаб қолиш борасидаги орзуларига чек қўйди. Шунга қарамай, Родриго Де Паул каби етакчи футболчилар жамоанинг келажагига ишонч билан қарамоқда.

АргентинаРодриго Де ПаулЖаҳон ЧемпионатиЛионель СкалониФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаТоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаБугун, 15:15Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиЛамин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиБугун, 15:08Зидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаЗидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаБугун, 15:04«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилди«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилдиБугун, 15:00Рияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиРияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиБугун, 14:58Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Бугун, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди