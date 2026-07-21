Родриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтарди
Аргентина терма жамоаси ярим ҳимоячиси Родриго Де Паул Жаҳон чемпионати финалидаги мағлубиятдан сўнг жамоага нисбатан билдирилаётган танқидлар ва турли фитна назарияларига муносабат билдирди. Футболчи рақиб мухлислар ва экспертлар томонидан билдирилган салбий фикрлар жамоа ичидаги бирдамликни янада мустаҳкамлаганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
МетЛифе Стадиумда бўлиб ўтган ҳал қилувчи баҳсда Аргентина терма жамоаси Испанияга 1:0 ҳисобида имкониятни бой бериб, кетма-кет икки бор жаҳон чемпиони бўлиш имкониятини қўлдан бой берди. Ўйиндан сўнг кўплаб муҳокамалар марказида нафақат натижа, балки Лионель Скалони шогирдларининг майдондаги хатти-ҳаракатлари ва интизомий масалалар ҳам бўлди.
Родриго Де Паул ўзининг Instagram саҳифаси орқали мухлисларга мурожаат қилар экан, кўпчилик Аргентинанинг йиқилишини интизорлик билан кутганини айтди. Унинг сўзларига кўра, турнир давомида жамоа атрофида тарқатилган асоссиз миш-мишлар рақибларнинг ўз оғриқларини босиш учун ўйлаб топган воситасидир.
Табассумимиз уларга ёқмайди"Бугун мен қанча одам бизнинг мағлубиятимизни кутганини кўряпман. Улар бутун Жаҳон чемпионати давомида асоссиз фитна назарияларини тарқатишди. Буни шунчаки биз аргентиналиклар ҳис қилаётган қувончни кўра олмаганлари учун қилишди. Чунки бизнинг табассумимиз уларни безовта қилади, бизнинг йўлимиз уларнинг ғашига тегади", — дея ёзади Де Паул.
Ярим ҳимоячи чемпионлик унвонини ҳимоя қила олмаганидан қаттиқ қайғуда эканини яширмади. Унинг фикрича, энг катта оғриқ — Аргентина халқига яна бир бор чемпионлик қувончини тақдим эта олмаганликдир. Шунга қарамай, у мухлисларнинг жамоа билан бўлган маънавий боғлиқлиги ҳар қандай кубокдан устун эканини таъкидлади.
Goal.com нашри хабарига кўра, Де Паул ушбу танқидлар жамоани синдириш ўрнига, кийим алмаштириш хонасидаги муҳитни янада жипслаштирганини айтган. Футболчи ватанига бўлган муҳаббат ва миллий либосга бўлган садоқат барча қийинчиликларни енгиб ўтишга ёрдам беришини қўшимча қилди.
Эслатиб ўтамиз, Аргентина терма жамоаси сўнгги йилларда Лионель Скалони қўл остида улкан муваффақиятларга эришди. Бироқ Испаниядан қабул қилинган мағлубият уларнинг 64 йиллик рекордни янгилаш, яни чемпионликни сақлаб қолиш борасидаги орзуларига чек қўйди. Шунга қарамай, Родриго Де Паул каби етакчи футболчилар жамоанинг келажагига ишонч билан қарамоқда.
…