Қирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этди
Автомобилсозлик саноатида вазнни камайтириш ва мустаҳкамликни ошириш пойгаси ҳеч қачон тўхтамайди. Британиянинг машҳур McLaren бренди бу борада инқилобий қадам ташлаб, авиация ва ҳарбий саноатда қўлланиладиган "McLaren АРТ" (Аутоматед Рапид Тапе) технологиясини ўз суперкарларига татбиқ этишни бошлади. Ушбу янгилик нафақат автомобилларнинг динамик кўрсаткичларини яхшилайди, балки ишлаб чиқариш жараёнини ҳам янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Углерод толаси (карбонфибре) ўн йиллардан бери пойга машиналари ва самолётлар учун асосий материал бўлиб келмоқда. Бироқ, McLaren муҳандислари анъанавий усуллардан воз кечиб, лентасимон углерод толаларини роботлаштирилган ҳолда ётқизиш усулини танладилар. Бу технология дастлаб энг замонавий қирувчи самолётлар ва йўловчи лайнерларининг фюзеляж ҳамда қанотларини яратиш учун ишлаб чиқилган эди.
Технологик устунлик ва самарадорликMcLaren ушбу технологияни Шеффилддаги композит материаллар марказида ўрнатди. АРТ усулининг анъанавий усуллардан асосий фарқи шундаки, бунда углерод лентаси ҳаракатланувчи ва айланувчи асосга ётқизилади. Авиацияда эса, аксинча, детал қўзғалмас қолиб, лента ётқизувчи каллаклар ҳаракатланади. Бу усул муҳандисларга толалар зичлигини юклама тушадиган нуқталарда, масалан, бўғинлар ва четларда максимал даражада ошириш имконини беради.
Янги технологиянинг самарадорлиги аллақачон McLaren W1 моделининг олд қанот қисмида ўз исботини топди. Маълумотларга кўра, ушбу қисм анъанавий усулда тайёрланган аналогларидан 10 фоизга мустаҳкамроқ бўлиб чиқди. Шу билан бирга, материалдан фойдаланиш самарадорлиги 95 фоизга етди, яни чиқинди миқдори кескин камайди. Бу эса углерод толасини келажакда янада кенгроқ қўллаш учун иқтисодий имконият яратади.
McLaren тарихидаги углерод толасиMcLaren бренди учун углерод толаси бегона эмас. Компания 1981-йилда MP4/1 модели билан Formula 1 пойгаларига биринчи бўлиб углерод толали шассини олиб кирган эди. Кейинчалик, 1993-йилдаги афсонавий McLaren F1 ва 2011-йилдан бошлаб ишлаб чиқарилган барча серияли суперкарлар, жумладан, McLaren MP4-12C ҳам айнан шу материалдан тайёрланган монококлар асосига қурилган.
Янги АРТ технологиясининг афзалликлари қуйидагилардан иборат:
- Автомобил вазнининг сезиларли даражада камайиши;
- Конструкция қаттиқлиги ва мустаҳкамлигининг ортиши;
- Ишлаб чиқаришдаги хомашё исрофи 5 фоизгача камайиши;
- Мураккаб геометрик шаклларни аниқроқ шакллантириш имконияти.
…