Қирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этди

·21·Авто
Қирувчи самолётлардан суперкарларга: McLaren янги углеродли лента технологиясини жорий этди

Автомобилсозлик саноатида вазнни камайтириш ва мустаҳкамликни ошириш пойгаси ҳеч қачон тўхтамайди. Британиянинг машҳур McLaren бренди бу борада инқилобий қадам ташлаб, авиация ва ҳарбий саноатда қўлланиладиган "McLaren АРТ" (Аутоматед Рапид Тапе) технологиясини ўз суперкарларига татбиқ этишни бошлади. Ушбу янгилик нафақат автомобилларнинг динамик кўрсаткичларини яхшилайди, балки ишлаб чиқариш жараёнини ҳам янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Углерод толаси (карбонфибре) ўн йиллардан бери пойга машиналари ва самолётлар учун асосий материал бўлиб келмоқда. Бироқ, McLaren муҳандислари анъанавий усуллардан воз кечиб, лентасимон углерод толаларини роботлаштирилган ҳолда ётқизиш усулини танладилар. Бу технология дастлаб энг замонавий қирувчи самолётлар ва йўловчи лайнерларининг фюзеляж ҳамда қанотларини яратиш учун ишлаб чиқилган эди.

Технологик устунлик ва самарадорлик

McLaren ушбу технологияни Шеффилддаги композит материаллар марказида ўрнатди. АРТ усулининг анъанавий усуллардан асосий фарқи шундаки, бунда углерод лентаси ҳаракатланувчи ва айланувчи асосга ётқизилади. Авиацияда эса, аксинча, детал қўзғалмас қолиб, лента ётқизувчи каллаклар ҳаракатланади. Бу усул муҳандисларга толалар зичлигини юклама тушадиган нуқталарда, масалан, бўғинлар ва четларда максимал даражада ошириш имконини беради.

Янги технологиянинг самарадорлиги аллақачон McLaren W1 моделининг олд қанот қисмида ўз исботини топди. Маълумотларга кўра, ушбу қисм анъанавий усулда тайёрланган аналогларидан 10 фоизга мустаҳкамроқ бўлиб чиқди. Шу билан бирга, материалдан фойдаланиш самарадорлиги 95 фоизга етди, яни чиқинди миқдори кескин камайди. Бу эса углерод толасини келажакда янада кенгроқ қўллаш учун иқтисодий имконият яратади.

McLaren тарихидаги углерод толаси

McLaren бренди учун углерод толаси бегона эмас. Компания 1981-йилда MP4/1 модели билан Formula 1 пойгаларига биринчи бўлиб углерод толали шассини олиб кирган эди. Кейинчалик, 1993-йилдаги афсонавий McLaren F1 ва 2011-йилдан бошлаб ишлаб чиқарилган барча серияли суперкарлар, жумладан, McLaren MP4-12C ҳам айнан шу материалдан тайёрланган монококлар асосига қурилган.

Янги АРТ технологиясининг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

  • Автомобил вазнининг сезиларли даражада камайиши;
  • Конструкция қаттиқлиги ва мустаҳкамлигининг ортиши;
  • Ишлаб чиқаришдаги хомашё исрофи 5 фоизгача камайиши;
  • Мураккаб геометрик шаклларни аниқроқ шакллантириш имконияти.
Ўзбекистон автомобил бозорида McLaren каби суперкарлар кам учраса-да, бундай технологик ютуқлар бутун саноат учун муҳим. Чунки вақт ўтиши билан самолёт ва пойга машиналарида синовдан ўтган технологиялар оммавий ишлаб чиқариладиган электромобиллар ва седанлар конструкциясига ҳам кириб келади. Бу эса келажакда автомобилларнинг хавфсизроқ ва тежамкорроқ бўлишини таъминлайди.

McLarenСуперкарТехнологияУглерод ТоласиАвиация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиЭлектромобиллар кутилганидан чидамлироқ: 100 000 км масофадан сўнг батареялар ҳолатиБугун, 15:56Kia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиKia EV3 GT: Жанубий Корея бренди 288 от кучига эга янги хатчбекни тақдим этдиБугун, 13:59Kia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаKia EV4 GT: Электр спорт хатчбеклари бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 13:57Peugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиPeugeot 208 ички ёнув двигателли моделларини 2030-йилдан кейин ҳам сотишда давом этадиБугун, 08:55Англияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиАнглияда тезликни 32 км/соатгача чеклаш таклиф этилмоқда: Ҳайдовчилар бунга қаршиБугун, 08:50Toyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиToyota Alphard тахтига даъвогар: Nissan бутунлай янги Элгранд моделини тақдим этдиБугун, 06:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан