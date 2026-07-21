«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?

·39·Спорт
«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?

Испания миллий жамоасига ЖЧ–2026 чемпионлигини олиб келган Ферран Торрес кутилмаган трансфер можароси марказида қолди. Marca маълумотига кўра, «Реал» скаутлари «Барселона» ҳужумчисининг вазиятини диққат билан кузатмоқда.

Мадридликлар ҳозирча расмий таклиф юбормаган. Бироқ каталонияликлар Торресни ёзги трансфер ойнасида сотиш имкониятини кўриб чиқаётгани ҳақидаги хабарлар бу эҳтимолий ўтишга қизиқишни кучайтирди.

«Реал» футболчининг ҳолатини ўрганмоқда

Манбага кўра, «Реал» раҳбарияти Ферран Торреснинг «Барселона»даги мақоми, клубнинг унга нисбатан режалари ва эҳтимолий трансфер шартларини ўрганмоқда.

Мадрид клуби ҳужумнинг бир нечта нуқтасида ҳаракат қила оладиган, Испания чемпионатига мослашган ва катта ўйинлар тажрибасига эга футболчиларни қадрлайди. Торрес эса марказий ҳужумчи ҳамда икки қанотда ўйнай олиши билан ажралиб туради.

Бироқ қизиқиш мавжудлиги трансфер албатта амалга ошишини англатмайди. Ҳозирча «Реал», «Барселона» ёки футболчининг вакиллари музокаралар бошланганини расман тасдиқлагани йўқ.

«Барселона» уни нега сотиши мумкин?

Аввалроқ тарқалган хабарларда «Барселона» молиявий имкониятларини кенгайтириш ва янги трансферлар учун маблағ ажратиш мақсадида айрим футболчилар билан хайрлашиши мумкинлиги айтилганди.

Ферран Торрес ҳам сотилиши эҳтимол қилинаётган ўйинчилар қаторида тилга олинмоқда. Каталонияликлар муносиб таклиф тушган тақдирда унинг трансферини муҳокама қилиши мумкин.

Шу билан бирга, ЖЧ–2026дан кейин футболчининг бозор қиймати ва унга бўлган талаб ошган бўлиши табиий. Бу «Барселона»га ҳужумчини аввалгидан қимматроқ нархда сотиш имконини бериши мумкин.

Жаҳон чемпионати унинг мақомини ўзгартирди

Ферран Торрес ЖЧ–2026 финалида Испаниянинг асосий қаҳрамонига айланди. Аргентинага қарши учрашувнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланганидан кейин у қўшимча бўлимнинг 106-дақиқасида ягона голни урди.

Ушбу зарба Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалаба ва тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди. Торрес эса мамлакат футболи тарихида Андрес Иньестадан кейин мундиал финали тақдирини ҳал қилган яна бир қаҳрамон сифатида қолди.

Шундай катта саҳнада урилган голдан кейин футболчига Европанинг бошқа етакчи клублари ҳам қизиқиш билдириши мумкин.

«Барса»дан «Реал»га ўтиш осон эмас

«Барселона» ва «Реал» ўртасидаги тўғридан-тўғри трансферлар доимо катта шов-шувларга сабаб бўлади. Икки клуб ўртасидаги тарихий рақобат туфайли бундай келишув нафақат спорт, балки обрў масаласига ҳам айланади.

Шу сабаб каталонияликлар футболчини бошқа клубларга сотишга тайёр бўлган тақдирда ҳам, уни «Реал»га қўйиб юбориш учун алоҳида шартлар белгилаши мумкин.

Торреснинг ўзи ҳам эҳтимолий трансферга розилик билдириши керак. Унинг «Барселона»да қолиш, бошқа чемпионатга ўтиш ёки ашаддий рақиб сафига қўшилиш ҳақидаги позицияси ҳозирча маълум эмас.

Финал қаҳрамони «Эль-Класико» томонини ўзгартирадими?

Ҳозирча гап «Реал» скаутларининг қизиқиши ва футболчининг вазиятини кузатаётгани ҳақида кетмоқда. Расмий таклиф, келишув ёки трансфер шартлари бўйича тасдиқланган маълумот йўқ.

Бироқ «Барселона» Торресни сотишга қарор қилса ва «Реал» қизиқишини амалий таклифга айлантирса, Испания футболида ёзнинг энг шов-шувли трансферларидан бири юз бериши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиБугун, 17:00Арсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиАрсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиБугун, 16:55Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинШомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинБугун, 16:40ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиБугун, 16:32Астон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинАстон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 16:13«Машъал» Черногориядан 193 см бўйли ҳимоячи олди«Машъал» Черногориядан 193 см бўйли ҳимоячи олдиБугун, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди