«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?
Испания миллий жамоасига ЖЧ–2026 чемпионлигини олиб келган Ферран Торрес кутилмаган трансфер можароси марказида қолди. Marca маълумотига кўра, «Реал» скаутлари «Барселона» ҳужумчисининг вазиятини диққат билан кузатмоқда.
Мадридликлар ҳозирча расмий таклиф юбормаган. Бироқ каталонияликлар Торресни ёзги трансфер ойнасида сотиш имкониятини кўриб чиқаётгани ҳақидаги хабарлар бу эҳтимолий ўтишга қизиқишни кучайтирди.
«Реал» футболчининг ҳолатини ўрганмоқда
Манбага кўра, «Реал» раҳбарияти Ферран Торреснинг «Барселона»даги мақоми, клубнинг унга нисбатан режалари ва эҳтимолий трансфер шартларини ўрганмоқда.
Мадрид клуби ҳужумнинг бир нечта нуқтасида ҳаракат қила оладиган, Испания чемпионатига мослашган ва катта ўйинлар тажрибасига эга футболчиларни қадрлайди. Торрес эса марказий ҳужумчи ҳамда икки қанотда ўйнай олиши билан ажралиб туради.
Бироқ қизиқиш мавжудлиги трансфер албатта амалга ошишини англатмайди. Ҳозирча «Реал», «Барселона» ёки футболчининг вакиллари музокаралар бошланганини расман тасдиқлагани йўқ.
«Барселона» уни нега сотиши мумкин?
Аввалроқ тарқалган хабарларда «Барселона» молиявий имкониятларини кенгайтириш ва янги трансферлар учун маблағ ажратиш мақсадида айрим футболчилар билан хайрлашиши мумкинлиги айтилганди.
Ферран Торрес ҳам сотилиши эҳтимол қилинаётган ўйинчилар қаторида тилга олинмоқда. Каталонияликлар муносиб таклиф тушган тақдирда унинг трансферини муҳокама қилиши мумкин.
Шу билан бирга, ЖЧ–2026дан кейин футболчининг бозор қиймати ва унга бўлган талаб ошган бўлиши табиий. Бу «Барселона»га ҳужумчини аввалгидан қимматроқ нархда сотиш имконини бериши мумкин.
Жаҳон чемпионати унинг мақомини ўзгартирди
Ферран Торрес ЖЧ–2026 финалида Испаниянинг асосий қаҳрамонига айланди. Аргентинага қарши учрашувнинг асосий вақти 0:0 ҳисобида якунланганидан кейин у қўшимча бўлимнинг 106-дақиқасида ягона голни урди.
Ушбу зарба Испанияга 1:0 ҳисобидаги ғалаба ва тарихидаги иккинчи жаҳон чемпионлигини тақдим этди. Торрес эса мамлакат футболи тарихида Андрес Иньестадан кейин мундиал финали тақдирини ҳал қилган яна бир қаҳрамон сифатида қолди.
Шундай катта саҳнада урилган голдан кейин футболчига Европанинг бошқа етакчи клублари ҳам қизиқиш билдириши мумкин.
«Барса»дан «Реал»га ўтиш осон эмас
«Барселона» ва «Реал» ўртасидаги тўғридан-тўғри трансферлар доимо катта шов-шувларга сабаб бўлади. Икки клуб ўртасидаги тарихий рақобат туфайли бундай келишув нафақат спорт, балки обрў масаласига ҳам айланади.
Шу сабаб каталонияликлар футболчини бошқа клубларга сотишга тайёр бўлган тақдирда ҳам, уни «Реал»га қўйиб юбориш учун алоҳида шартлар белгилаши мумкин.
Торреснинг ўзи ҳам эҳтимолий трансферга розилик билдириши керак. Унинг «Барселона»да қолиш, бошқа чемпионатга ўтиш ёки ашаддий рақиб сафига қўшилиш ҳақидаги позицияси ҳозирча маълум эмас.
Финал қаҳрамони «Эль-Класико» томонини ўзгартирадими?
Ҳозирча гап «Реал» скаутларининг қизиқиши ва футболчининг вазиятини кузатаётгани ҳақида кетмоқда. Расмий таклиф, келишув ёки трансфер шартлари бўйича тасдиқланган маълумот йўқ.
Бироқ «Барселона» Торресни сотишга қарор қилса ва «Реал» қизиқишини амалий таклифга айлантирса, Испания футболида ёзнинг энг шов-шувли трансферларидан бири юз бериши мумкин.
…