Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилди

·0·Техно
Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилди

Дунё бўйлаб қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтиш жараёни тезлашар экан, қуёш электр станцияларини қуришда ишчи кучи етишмовчилиги асосий муаммолардан бирига айланмоқда. Карнегие Меллон университети мутахассислари томонидан асос солинган Гритт стартапи ушбу масалага инновацион ечим таклиф этмоқда. Компания очиқ майдонлардаги мураккаб шароитларда ишлай оладиган сунъий интеллект тизимини ишлаб чиқиш учун жами 34 миллион доллар инвестиция жалб қилганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, Гритт ўз фаолиятини махфий режимдан олиб чиқиб, Обвиоус Вентурес бошчилигидаги Сериес А молиялаштириш босқичида 26 миллион доллар тўплади. Бунгача бўлган инвестициялар билан бирга лойиҳанинг умумий қиймати сезиларли даражада ошди. Стартапнинг асосий мақсади — қурилиш майдонларидаги тартибсиз ва ўзгарувчан муҳитда инсон каби аниқлик билан ишлай оладиган роботлаштирилган тизимларни яратишдир.

Тайёр техника ва сунъий интеллект уйғунлиги

Гритт бошқа робототехника компанияларидан фарқли ўлароқ, ўзининг шахсий аппарат воситаларини (ҳардваре) нолдан яратмайди. Бунинг ўрнига компания Кавасаки каби брендларнинг тайёр робот-қўллари ва ижарага олинган махсус юклагичлардан фойдаланади. Асосий эътибор ушбу техникаларни бошқарадиган ва уларга "кўриш" ҳамда қарор қабул қилиш қобилиятини берадиган сунъий интеллект моделларига қаратилган.

Ҳозирда тизим қуёш панелларини тушириш, уларни металл конструкциялар томон ташиш ва миллиметр даражасидаги аниқлик билан жойлаштириш вазифасини бажармоқда. Бу жараён ишчиларнинг оғир ва хавфли меҳнатини енгиллаштиради. Маълумотларга кўра, 8 кишидан иборат одатий ишчи гуруҳи кунига 800 та панел ўрната олса, Гритт тизими ёрдамида ушбу кўрсаткич 3000 тадан 4000 тагача етиши мумкин.

Ўзбекистон каби қуёшли ҳудудларда йирик фотоэлектр станциялари қурилиши жадаллашаётган бир пайтда, бундай технологиялар қурилиш муддатини бир неча баробар қисқартириш имконини беради. Гритт асосчиси Пунеет Пури таъкидлашича, инфратузилмани тезроқ барпо этиш учун ташқи муҳитдаги хаотик ҳолатларга мослаша оладиган умумий интеллект зарур.

Келажакдаги режалар ва рақобат

Компания аллақачон АҚШдаги энг йирик 10 та энергетика қурилиш компаниясидан учтаси билан шартнома имзолаган. Келгуси 18 ой ичида Гритт тизимлари ёрдамида 2,8 гигаватт қувватга эга қуёш панелларини ўрнатиш режалаштирилган. Яқин ярим йил ичида эса компания ўз қурилмалари сонини 48 тага етказишни мақсад қилган.

Бозорда Гритт каби Буилт Роботикс ёки Тринабот каби рақобатчилар мавжуд бўлса-да, стартапнинг тайёр техникалардан фойдаланиш стратегияси унга арзонроқ ва тезроқ кенгайиш имконини беради. Қуйидаги афзалликлар соҳа мутахассислари томонидан алоҳида эътироф этилмоқда:

  • Иш жойидаги жароҳатлар хавфини камайтириш (оғир панелларни кўтариш роботга юкланади);
  • Одам етиб бориши қийин бўлган чекка ҳудудларда қурилиш самарадорлигини ошириш;
  • Сунъий интеллект ва машина кўриши ёрдамида юқори аниқликдаги монтаж ишлари.
Гритт жамоаси келажакда фақат қуёш энергияси билан чекланиб қолмасдан, ўз технологиясини бошқа турдаги инфратузилма объвий қурилиш лойиҳаларига ҳам татбиқ этишни режалаштирмоқда. Бу эса оғир саноат ва қурилиш соҳасида сунъий интеллект инқилобининг янги босқичи бўлиши кутилмоқда.

ГриттСунъий ИнтеллектРобототехникаҚуёш ЭнергиясиСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Skyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиSkyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиБугун, 15:22Россияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятларРоссияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятларБугун, 14:54NVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этдиNVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этдиБугун, 14:30Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиHonor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиБугун, 13:57Хитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиХитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиБугун, 13:30Samsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиSamsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди