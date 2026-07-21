Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилди
Дунё бўйлаб қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтиш жараёни тезлашар экан, қуёш электр станцияларини қуришда ишчи кучи етишмовчилиги асосий муаммолардан бирига айланмоқда. Карнегие Меллон университети мутахассислари томонидан асос солинган Гритт стартапи ушбу масалага инновацион ечим таклиф этмоқда. Компания очиқ майдонлардаги мураккаб шароитларда ишлай оладиган сунъий интеллект тизимини ишлаб чиқиш учун жами 34 миллион доллар инвестиция жалб қилганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри хабарига кўра, Гритт ўз фаолиятини махфий режимдан олиб чиқиб, Обвиоус Вентурес бошчилигидаги Сериес А молиялаштириш босқичида 26 миллион доллар тўплади. Бунгача бўлган инвестициялар билан бирга лойиҳанинг умумий қиймати сезиларли даражада ошди. Стартапнинг асосий мақсади — қурилиш майдонларидаги тартибсиз ва ўзгарувчан муҳитда инсон каби аниқлик билан ишлай оладиган роботлаштирилган тизимларни яратишдир.
Тайёр техника ва сунъий интеллект уйғунлигиГритт бошқа робототехника компанияларидан фарқли ўлароқ, ўзининг шахсий аппарат воситаларини (ҳардваре) нолдан яратмайди. Бунинг ўрнига компания Кавасаки каби брендларнинг тайёр робот-қўллари ва ижарага олинган махсус юклагичлардан фойдаланади. Асосий эътибор ушбу техникаларни бошқарадиган ва уларга "кўриш" ҳамда қарор қабул қилиш қобилиятини берадиган сунъий интеллект моделларига қаратилган.
Ҳозирда тизим қуёш панелларини тушириш, уларни металл конструкциялар томон ташиш ва миллиметр даражасидаги аниқлик билан жойлаштириш вазифасини бажармоқда. Бу жараён ишчиларнинг оғир ва хавфли меҳнатини енгиллаштиради. Маълумотларга кўра, 8 кишидан иборат одатий ишчи гуруҳи кунига 800 та панел ўрната олса, Гритт тизими ёрдамида ушбу кўрсаткич 3000 тадан 4000 тагача етиши мумкин.
Ўзбекистон каби қуёшли ҳудудларда йирик фотоэлектр станциялари қурилиши жадаллашаётган бир пайтда, бундай технологиялар қурилиш муддатини бир неча баробар қисқартириш имконини беради. Гритт асосчиси Пунеет Пури таъкидлашича, инфратузилмани тезроқ барпо этиш учун ташқи муҳитдаги хаотик ҳолатларга мослаша оладиган умумий интеллект зарур.
Келажакдаги режалар ва рақобатКомпания аллақачон АҚШдаги энг йирик 10 та энергетика қурилиш компаниясидан учтаси билан шартнома имзолаган. Келгуси 18 ой ичида Гритт тизимлари ёрдамида 2,8 гигаватт қувватга эга қуёш панелларини ўрнатиш режалаштирилган. Яқин ярим йил ичида эса компания ўз қурилмалари сонини 48 тага етказишни мақсад қилган.
Бозорда Гритт каби Буилт Роботикс ёки Тринабот каби рақобатчилар мавжуд бўлса-да, стартапнинг тайёр техникалардан фойдаланиш стратегияси унга арзонроқ ва тезроқ кенгайиш имконини беради. Қуйидаги афзалликлар соҳа мутахассислари томонидан алоҳида эътироф этилмоқда:
- Иш жойидаги жароҳатлар хавфини камайтириш (оғир панелларни кўтариш роботга юкланади);
- Одам етиб бориши қийин бўлган чекка ҳудудларда қурилиш самарадорлигини ошириш;
- Сунъий интеллект ва машина кўриши ёрдамида юқори аниқликдаги монтаж ишлари.
…