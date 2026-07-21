Skyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқди

·0·Техно
Skyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқди

Хитойлик истеъмолчи Skyворт компанияси томонидан ишлаб чиқарилган смарт-телевизорда эълон қилинган хотира ҳажми амалдагидан сезиларли даражада фарқ қилишини аниқлади. Маиший техника бозорида шов-шувга сабаб бўлган ушбу ҳолат нафақат техник хатолик, балки ишлаб чиқарувчи ва сотувчи ўртасидаги масъулият масаласини ҳам кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янченг шаҳри фуқароси 2023-йилнинг сентябрь ойида Suning.com платформаси орқали 530 доллар эвазига 65 дюймли Skyворт телевизорини харид қилган эди. Маҳсулот паспортида унинг ички хотираси 32 GB экани кўрсатилган. Бироқ, орадан бироз вақт ўтиб, қурилмадан фойдаланиш жараёнида кутилмаган муаммолар юзага кела бошлади.

Хатолик қандай аниқланди?

Жорий йилнинг май ойига келиб, телевизор тизими доимий равишда бўш жой етишмаслиги ҳақида хабар бера бошлади. Фойдаланувчи қурилма созламаларини текшириб кўрганида, ички флеш-хотира ҳажми эълон қилинганидек 32 GB эмас, балки бор-йўғи 8 GB эканини кўриб ҳайратда қолди. Бу кўрсаткич ишлаб чиқарувчи вада қилган ҳажмдан нақд тўрт баравар камдир.

Мазкур ҳолат юзасидан харидор дарҳол Suning.com дўконига ва Skyворт мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилди. Бироқ, томонлар айбни бир-бирига ағдаришга уринмоқда. Skyворт вакиллари ушбу модел расман фақат 16 GB ва 32 GB талқинларда чиқарилганини, 8 GB хотирали модификация эса умуман мавжуд эмаслигини таъкидлашмоқда.

Ҳуқуқий оқибатлар ва компенсация

Сотувчи бўлган Suning.com платформаси эса масалани бевосита ишлаб чиқарувчи билан ҳал қилишни тавсия этиб, масъулиятдан қочмоқда. Натижада, ўзини алданган деб ҳисоблаган аёл маҳаллий бозор назорати органига шикоят қилишга мажбур бўлди. У нафақат телевизор учун тўланган пулни қайтаришни, балки қонунчиликка мувофиқ харид нархининг уч баравари миқдорида компенсация тўланишини талаб қилмоқда.

Ҳозирда тартибга солувчи орган ушбу ҳолат бўйича текширув ўтказмоқда ва далилларни тўпламоқда. ixbt.com маълумотига кўра, агар ишлаб чиқарувчи ёки сотувчининг айби исботланса, бу ҳолат бренд обрўсига жиддий путур етказиши мумкин. Ўзбекистон бозорида ҳам кенг тарқалган ушбу бренд билан боғлиқ вазият Смарт ТВ фойдаланувчиларини ўз қурилмаларининг ҳақиқий техник параметрларига эътиборли бўлишга чорлайди.

SkyвортСмарт ТВТехнологияХитойИстеъмолчи Ҳуқуқи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиГритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиБугун, 15:22Россияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятларРоссияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятларБугун, 14:54NVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этдиNVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этдиБугун, 14:30Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиHonor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиБугун, 13:57Хитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиХитойда дизел юк машиналаридан воз кечилмоқда: 3000 та қувватлаш станцияси қуриладиБугун, 13:30Samsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиSamsung Galaxy З Fold8 Виде расмлари расмий тақдимотдан аввал тарқалдиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди