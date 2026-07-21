Skyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқди
Хитойлик истеъмолчи Skyворт компанияси томонидан ишлаб чиқарилган смарт-телевизорда эълон қилинган хотира ҳажми амалдагидан сезиларли даражада фарқ қилишини аниқлади. Маиший техника бозорида шов-шувга сабаб бўлган ушбу ҳолат нафақат техник хатолик, балки ишлаб чиқарувчи ва сотувчи ўртасидаги масъулият масаласини ҳам кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янченг шаҳри фуқароси 2023-йилнинг сентябрь ойида Suning.com платформаси орқали 530 доллар эвазига 65 дюймли Skyворт телевизорини харид қилган эди. Маҳсулот паспортида унинг ички хотираси 32 GB экани кўрсатилган. Бироқ, орадан бироз вақт ўтиб, қурилмадан фойдаланиш жараёнида кутилмаган муаммолар юзага кела бошлади.
Хатолик қандай аниқланди?Жорий йилнинг май ойига келиб, телевизор тизими доимий равишда бўш жой етишмаслиги ҳақида хабар бера бошлади. Фойдаланувчи қурилма созламаларини текшириб кўрганида, ички флеш-хотира ҳажми эълон қилинганидек 32 GB эмас, балки бор-йўғи 8 GB эканини кўриб ҳайратда қолди. Бу кўрсаткич ишлаб чиқарувчи вада қилган ҳажмдан нақд тўрт баравар камдир.
Мазкур ҳолат юзасидан харидор дарҳол Suning.com дўконига ва Skyворт мижозларни қўллаб-қувватлаш хизматига мурожаат қилди. Бироқ, томонлар айбни бир-бирига ағдаришга уринмоқда. Skyворт вакиллари ушбу модел расман фақат 16 GB ва 32 GB талқинларда чиқарилганини, 8 GB хотирали модификация эса умуман мавжуд эмаслигини таъкидлашмоқда.
Ҳуқуқий оқибатлар ва компенсацияСотувчи бўлган Suning.com платформаси эса масалани бевосита ишлаб чиқарувчи билан ҳал қилишни тавсия этиб, масъулиятдан қочмоқда. Натижада, ўзини алданган деб ҳисоблаган аёл маҳаллий бозор назорати органига шикоят қилишга мажбур бўлди. У нафақат телевизор учун тўланган пулни қайтаришни, балки қонунчиликка мувофиқ харид нархининг уч баравари миқдорида компенсация тўланишини талаб қилмоқда.
Ҳозирда тартибга солувчи орган ушбу ҳолат бўйича текширув ўтказмоқда ва далилларни тўпламоқда. ixbt.com маълумотига кўра, агар ишлаб чиқарувчи ёки сотувчининг айби исботланса, бу ҳолат бренд обрўсига жиддий путур етказиши мумкин. Ўзбекистон бозорида ҳам кенг тарқалган ушбу бренд билан боғлиқ вазият Смарт ТВ фойдаланувчиларини ўз қурилмаларининг ҳақиқий техник параметрларига эътиборли бўлишга чорлайди.
…