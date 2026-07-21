Рияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этди

·29·Спорт
Рияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этди

Жазоир терма жамоаси ва жаҳон футболи юлдузларидан бири Рияд Марез кутилмаган ва оғир дамларни бошдан кечирмоқда. Бир пайтлар Манчестер Сити таркибида Европа ва Англия майдонларида зафар қучган вингер кутилмаганда эркин агентга айланди ва унинг келажаги катта сўроқ остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби жазоирлик футболчи билан амалдаги шартномани муддатидан олдин бекор қилган. Энг қизиғи, Марезнинг клуб билан келишуви 2027-йилнинг июнига қадар давом этиши керак эди. Винвин нашри берган маълумотларга кўра, клуб раҳбарияти футболчи терма жамоа ихтиёрида бўлган вақтда бундай кескин қарорга келган.

Ушбу воқеа атрофида зиддиятли ҳолатлар ҳам йўқ эмас. Аввалроқ Ал-Аҳли раҳбарияти Марез билан шартномани яна бир мавсумга узайтириш бўйича келишувга эришгани айтилган эди. Бироқ, футболчи АҚШдаги халқаро турнирдан қайтиши арафасида шартнома бир томонлама бекор қилингани маълум бўлди. Бу ҳолат Жазоир матбуотида кескин танқидларга сабаб бўлди.

Италия клубидан кутилмаган раддия

Ҳозирда 35 ёшни қаршилаган Рияд Марез учун янги жамоа излаш жараёни ҳам осон кечмаяпти. Сўнгги кунларда ОАВда футболчининг Италия А Сериясига йўл олган Комо клубига ўтиши ҳақида хабарлар тарқала бошлаган эди. Бироқ, бу миш-мишлар узоққа бормади.

Комо клуби спорт директори Карло Алберто Луди ушбу хабарларни расман инкор этди. Унинг таъкидлашича, Италия жамоаси жазоирлик вингерга нисбатан ҳеч қандай қизиқиш билдирмаяпти. "Йўқ, биз жорий ёзги трансфер ойнасида жазоирлик футболчи билан шартнома имзолаш ниятида эмасмиз", дея қисқа ва лўнда жавоб берди клуб расмийси.

Рияд Марез 2023-йилнинг ёзида Манчестер Сити сафидан 35 миллион евро эвазига Саудия клубига кўчиб ўтган эди. Унинг трансфери ўша вақтда Осиё футболи учун катта воқелик сифатида баҳоланган. Аммо орадан бир йил ўтиб, футболчи нафақат клубсиз қолди, балки унинг юқори даражадаги фаолияти ҳам хавф остида қолмоқда.

Ҳозирча Марезнинг кейинги манзили қаер бўлиши номаълум. Эркин агент мақомида бўлгани унга исталган клуб билан музокара ўтказиш имконини берса-да, ёши ва сўнгги вақтлардаги спорт формаси Европанинг етакчи жамоаларида қизиқиш уйғотиши қийин кечиши мумкин. Футболчи фаолиятини бошқа бир араб клубида ёки MLS чемпионатида давом эттириши эҳтимоли кўпроқ кўрилмоқда.

Рияд МарезАл-АҳлиТрансферФутболЖазоир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиРодриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиБугун, 15:16Тоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаТоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаБугун, 15:15Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиЛамин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиБугун, 15:08Зидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаЗидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаБугун, 15:04«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилди«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилдиБугун, 15:00Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Бугун, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди