Рияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этди
Жазоир терма жамоаси ва жаҳон футболи юлдузларидан бири Рияд Марез кутилмаган ва оғир дамларни бошдан кечирмоқда. Бир пайтлар Манчестер Сити таркибида Европа ва Англия майдонларида зафар қучган вингер кутилмаганда эркин агентга айланди ва унинг келажаги катта сўроқ остида қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клуби жазоирлик футболчи билан амалдаги шартномани муддатидан олдин бекор қилган. Энг қизиғи, Марезнинг клуб билан келишуви 2027-йилнинг июнига қадар давом этиши керак эди. Винвин нашри берган маълумотларга кўра, клуб раҳбарияти футболчи терма жамоа ихтиёрида бўлган вақтда бундай кескин қарорга келган.
Ушбу воқеа атрофида зиддиятли ҳолатлар ҳам йўқ эмас. Аввалроқ Ал-Аҳли раҳбарияти Марез билан шартномани яна бир мавсумга узайтириш бўйича келишувга эришгани айтилган эди. Бироқ, футболчи АҚШдаги халқаро турнирдан қайтиши арафасида шартнома бир томонлама бекор қилингани маълум бўлди. Бу ҳолат Жазоир матбуотида кескин танқидларга сабаб бўлди.
Италия клубидан кутилмаган раддияҲозирда 35 ёшни қаршилаган Рияд Марез учун янги жамоа излаш жараёни ҳам осон кечмаяпти. Сўнгги кунларда ОАВда футболчининг Италия А Сериясига йўл олган Комо клубига ўтиши ҳақида хабарлар тарқала бошлаган эди. Бироқ, бу миш-мишлар узоққа бормади.
Комо клуби спорт директори Карло Алберто Луди ушбу хабарларни расман инкор этди. Унинг таъкидлашича, Италия жамоаси жазоирлик вингерга нисбатан ҳеч қандай қизиқиш билдирмаяпти. "Йўқ, биз жорий ёзги трансфер ойнасида жазоирлик футболчи билан шартнома имзолаш ниятида эмасмиз", дея қисқа ва лўнда жавоб берди клуб расмийси.
Рияд Марез 2023-йилнинг ёзида Манчестер Сити сафидан 35 миллион евро эвазига Саудия клубига кўчиб ўтган эди. Унинг трансфери ўша вақтда Осиё футболи учун катта воқелик сифатида баҳоланган. Аммо орадан бир йил ўтиб, футболчи нафақат клубсиз қолди, балки унинг юқори даражадаги фаолияти ҳам хавф остида қолмоқда.
Ҳозирча Марезнинг кейинги манзили қаер бўлиши номаълум. Эркин агент мақомида бўлгани унга исталган клуб билан музокара ўтказиш имконини берса-да, ёши ва сўнгги вақтлардаги спорт формаси Европанинг етакчи жамоаларида қизиқиш уйғотиши қийин кечиши мумкин. Футболчи фаолиятини бошқа бир араб клубида ёки MLS чемпионатида давом эттириши эҳтимоли кўпроқ кўрилмоқда.
…