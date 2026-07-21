«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилди

·46·Спорт
«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилди

Ўтган мавсумни Англия кубоги ва Англия лигаси кубоги соҳиби сифатида якунлаган «Манчестер Сити»да янги давр жўш урмоқда. Сўнгги ўн йил давомида жамоани муваффақиятлар сари етаклаган Хосеп Гвардиола ўрнини унинг италиялик шогирди Энцо Мареска эгаллади.

Zamin.uz «шаҳарликлар»нинг янги мураббий қўл остидаги илк машғулотлари, Абдуқодир Ҳусановнинг жамоадаги ўрни ва олдинда турган ёзги Осиё турнеси тафсилотларини тақдим этади.

«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска иш бошлади

«Манчестер Сити» асосий таркиб футболчиларининг аксарияти танаффусдан қайтиб, Энцо Мареска қўл остида дастлабки машғулотни ўтказди. Италиялик мутахассис олдида қисқа вақт ичида қуйидаги муҳим вазифалар турибди:

  • Жамоанинг асосий ўзагини шакллантириш;

  • Футболчиларга ўз ўйин фалсафаси ва тактик талабларини сингдириш;

  • Янги мавсум учун асосий таркиб ўйинчиларини саралаб олиш.

Ҳозирда футболчилар жисмоний ҳолатни тиклаш ҳамда янги мураббийлар штабининг талабларига кўникиш босқичини ўташмоқда. Жамоада асосий таркибдан жой олиш учун ички рақобат ва шиддатли кураш қайтадан бошланди.

Абдуқодир Ҳусанов машғулотларга қўшилди: Унинг олдидаги асосий вазифа

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этган Абдуқодир Ҳусанов Манчестерга етиб борди ва Мареска бошчилигидаги илк машғулотда қатнашди.

Кескин ўзгариш: Роппа-роса бир йил олдин Ҳусанов мавсумга захира ўйинчиси сифатида киришган эди. Ўтган чемпионат давомида эса у «шаҳарликлар» мудофаа чизиғининг ажралмас ва асосий фигураларидан бирига айланди.

Терма жамоамиз мундиални барвақт тарк этгани сабабли, Абдуқодир «Манчестер Сити»нинг мавсумолди йиғинида илк кунлардан тўлиқ қатнашиш имкониятига эга бўлди. Энди унинг зиммасида янги бош мураббийга ҳам ўз маҳоратини исботлаб, асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиш ва янада мустаҳкамлаш вазифаси туради.

Ёзги Осиё турнеси ва ўртоқлик ўйинлари

«Манчестер Сити» янги мавсум олдидан тайёргарлик режасига кўра Гонконг ва Сеул шаҳарларига ташриф буюради.

Эътиборли жиҳати, Жаҳон чемпионатида чорак финал ва ундан кейинги босқичларгача етиб борган футболчилар катта эҳтимол билан ушбу турнеда қатнашмайди. Бу эса Ҳусанов каби футболчилар учун мураббий ишончини қозонишга қўшимча имконият яратади.

Мавсумолди назорат учрашувлари жадвали:

Сана

Рақиб жамоа

Ўйиннинг аҳамияти ва тафсилотлари

1 август

«Интер» (Италия)

Италия чемпионига қарши баҳс таркибдаги иқтидорларни синовдан ўтказиш учун асосий майдон бўлади.

Турне давомида

K-лига юлдузлари

Жанубий Кореяда маҳаллий лига юлдузлари терма жамоасига қарши назорат ўйини.

Турне давомида

«Атлетико Мадрид»

Мадриднинг гранд клубига қарши синов баҳси.

Мавсумнинг расмий старти: Суперкубок баҳси

«Шаҳарликлар» учун 2026/27 йилги янги мавсум расман Жанубий Уэльсда бошланади. Энцо Мареска шогирдлари 16 август куни Англиянинг амалдаги чемпиони «Арсенал»га қарши Англия Суперкубоги (Community Shield) унвони учун майдонга тушади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиРодриго Де Паул Аргентина устидан билдирилган танқидларга кескин жавоб қайтардиБугун, 15:16Тоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаТоттенхем аёллар жамоаси трансфер рекордини янгилади: Алис Сомбат ЛондондаБугун, 15:15Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиЛамин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқладиБугун, 15:08Зидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаЗидан Франция термасини бошқаради: расмий эълон кутилмоқдаБугун, 15:04Рияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиРияд Марез фаолиятида кутилмаган инқироз: Ал-Аҳли шартномани бекор қилди, Италия рад этдиБугун, 14:58Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Таймс-скверда Ҳусановни таниган мухлислар совғали бўлди (видео)Бугун, 14:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди