«Сити»да Мареска даври бошланди: Ҳусанов илк машғулотларга қўшилди
Ўтган мавсумни Англия кубоги ва Англия лигаси кубоги соҳиби сифатида якунлаган «Манчестер Сити»да янги давр жўш урмоқда. Сўнгги ўн йил давомида жамоани муваффақиятлар сари етаклаган Хосеп Гвардиола ўрнини унинг италиялик шогирди Энцо Мареска эгаллади.
Zamin.uz «шаҳарликлар»нинг янги мураббий қўл остидаги илк машғулотлари, Абдуқодир Ҳусановнинг жамоадаги ўрни ва олдинда турган ёзги Осиё турнеси тафсилотларини тақдим этади.
«Манчестер Сити»да янги давр: Энцо Мареска иш бошлади
«Манчестер Сити» асосий таркиб футболчиларининг аксарияти танаффусдан қайтиб, Энцо Мареска қўл остида дастлабки машғулотни ўтказди. Италиялик мутахассис олдида қисқа вақт ичида қуйидаги муҳим вазифалар турибди:
Жамоанинг асосий ўзагини шакллантириш;
Футболчиларга ўз ўйин фалсафаси ва тактик талабларини сингдириш;
Янги мавсум учун асосий таркиб ўйинчиларини саралаб олиш.
Ҳозирда футболчилар жисмоний ҳолатни тиклаш ҳамда янги мураббийлар штабининг талабларига кўникиш босқичини ўташмоқда. Жамоада асосий таркибдан жой олиш учун ички рақобат ва шиддатли кураш қайтадан бошланди.
Абдуқодир Ҳусанов машғулотларга қўшилди: Унинг олдидаги асосий вазифа
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида иштирок этган Абдуқодир Ҳусанов Манчестерга етиб борди ва Мареска бошчилигидаги илк машғулотда қатнашди.
Кескин ўзгариш: Роппа-роса бир йил олдин Ҳусанов мавсумга захира ўйинчиси сифатида киришган эди. Ўтган чемпионат давомида эса у «шаҳарликлар» мудофаа чизиғининг ажралмас ва асосий фигураларидан бирига айланди.
Терма жамоамиз мундиални барвақт тарк этгани сабабли, Абдуқодир «Манчестер Сити»нинг мавсумолди йиғинида илк кунлардан тўлиқ қатнашиш имкониятига эга бўлди. Энди унинг зиммасида янги бош мураббийга ҳам ўз маҳоратини исботлаб, асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолиш ва янада мустаҳкамлаш вазифаси туради.
Ёзги Осиё турнеси ва ўртоқлик ўйинлари
«Манчестер Сити» янги мавсум олдидан тайёргарлик режасига кўра Гонконг ва Сеул шаҳарларига ташриф буюради.
Эътиборли жиҳати, Жаҳон чемпионатида чорак финал ва ундан кейинги босқичларгача етиб борган футболчилар катта эҳтимол билан ушбу турнеда қатнашмайди. Бу эса Ҳусанов каби футболчилар учун мураббий ишончини қозонишга қўшимча имконият яратади.
Мавсумолди назорат учрашувлари жадвали:
Сана
Рақиб жамоа
Ўйиннинг аҳамияти ва тафсилотлари
1 август
«Интер» (Италия)
Италия чемпионига қарши баҳс таркибдаги иқтидорларни синовдан ўтказиш учун асосий майдон бўлади.
Турне давомида
K-лига юлдузлари
Жанубий Кореяда маҳаллий лига юлдузлари терма жамоасига қарши назорат ўйини.
Турне давомида
«Атлетико Мадрид»
Мадриднинг гранд клубига қарши синов баҳси.
Мавсумнинг расмий старти: Суперкубок баҳси
«Шаҳарликлар» учун 2026/27 йилги янги мавсум расман Жанубий Уэльсда бошланади. Энцо Мареска шогирдлари 16 август куни Англиянинг амалдаги чемпиони «Арсенал»га қарши Англия Суперкубоги (Community Shield) унвони учун майдонга тушади.
…